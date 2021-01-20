COVID tablosunun mimarı ihracatı da ‘radar’ına aldı

COVID-19 salgını ile birlikte hayatımıza her akşam Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı o meşhur tablo girdi. Kimilerimiz için acı kimilerimiz için iyileşen hanesine yazılan neşe oldu. O turkuaz tablonun mimarı ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren ve 200 terabaytın üzerinde bilgiyi işleyebilen Turboard. Turbord, Türk ihracatçıların önünü açmak için de iki büyük işe imza atmış durumda. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) için “İhracat Radarı”, Aktifbank için “Africa Business Platform”u hazırlayan Turboard, böylece yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçıların önünü açacak.

Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, 2004 yılında henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken bu firmasının temellerini atmış. Şahin, “Biz girişimciliğin gençler arasında moda olmadığı start-up isminin kullanılmadığı bir dönemde işe başladık. Ortağım mezun olmuştu. İlk şirketi kurduğumuzda insanlar bize ‘Dükkanınız nerde’ diye soruyordu. Ülkenin sayılı üniversitelerinden birinden olduğum için iyi bir işe girip çalışmamı bekliyorlardı. ‘İş zekası’ dediğimizde insanları ya da şirketleri bu teknolojiyle tanıştırmak için ikna etmek zordu. Ayrıca devlet tarafından verilen destekler ya hiç yoktu ya da oldukça kısıtlıydı. Ama bu işe inandık. Şirketimizin hayata tutunması için ABD’deki bir proje için büyük bir adım attık” diyor. Aslında ilk büyük işleri, o zamanlarda akıllara bile gelmeyen bir ihracatın; “hizmet ihracatı”nın da önünü açmış.

İhracatla kurulduk, ilaç dünyasını analiz ettik

Şahin, ABD’de farmasötik sektörde ilaç geliştirmek için kullanılacak verilerin sadeleştirilerek görselleştirilmesi ile ilgili ilk projeyi nasıl aldıklarını şöyle anlatıyor: “PharmaCircle; farmasötik bilgi, ilaç, gelişmekte olan ilaç, ilaç teknolojisi, ilaçlara ilişkin finansal bilgi, üretici firmalar, ilaç ve teknolojileri ile ilgili ana başlıklara sahip bir yapı. PharmaCircle bizim ürettiğimiz iş zekası ile güncel veriyi en kısa zamanda veritabanına ekleyip, kullanıcıların çok farklı raporlama seçenekleri ile istedikleri formatta bilgiye ulaşabilmelerini sağladı. Ve biz e-Kalite şirketini kurarak ilk ihracatımızı ABD’ye gerçekleştirmiş olduk. Şu anda da, dev ilaç firmalarının yüzde 79’u PharmaCircle içinde çalışan Turboard ile ilaç dünyasını analiz ediyor. Normalde şirketler kurulur, gelişir ve belli bir zaman sonra ihracat yapmaya başlar. Oysa biz ihracatla kurulduk. Ardından 2010’da ODTÜ Teknokent’e taşındık. Bu anlamda da farklıyız. Birçok teknokent firmasının aksine biz hikâyemizi yazmaya teknokentte başlamadık. Yaklaşık 6 yıl teknokent dışında faaliyet gösterdik.” Gelinen noktada en büyük maliyetin zaman olduğuna da işaret ediyor Şahin ve “Biz, firmalara veya kurumlara sade ekranlardan verileri izlemelerine, teknik bilgi sahibi olmadan bu ekranlarda gezebilmelerine olanak sağlıyoruz. Turboard 2.6 trilyon satırdan fazla veriyle çalışabiliyor. 200 terabaytın üzerinde büyük veriye bağlanarak özellikle Sağlık Bakanlığı gibi müşterilerimize büyük veri hizmeti sunabiliyoruz. Önemli bir miktarı ABD’de olmak üzere, dünya genelinde yaklaşık 300 bin kullanıcımız var. Girdiğimiz her yerde adımızı gider değil gelir hanesine yazdıran bir uygulamayız. İhracat için de önemli çalışmalar yaptık. Hangi ülkenin neleri ithal ettiğini gösteren ekranımızla TİM, ihracatçılara önemli bir kapı açıyor. Aktifbank ihracatçıların Afrika’da etkinliklerini artırması için ‘Africa Business Platform’u hazırlattı. İhracatçıların böylece önünü açıyorlar” şeklinde konuşuyor.

TÜİK’e de İBB’ye de 100 çalışanla hizmet

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için yatırım bütçesinin analizi konusunda hizmet verdiklerini kaydediyor Şahin, “Sağlık Bakanlığı’nda; tüm sağlık tesislerinden akan canlı veri, Turboard ile büyük veri ekosisteminde anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede; tüm Türkiye’nin sağlık sistemine bağlanarak elde ettiğimiz verilerle oluşturduğumuz ekranlarla veri güdümlü karar almalarını sağlıyoruz. Büyük bir çoğunluğu mühendis olmak üzere 100’ü aşkın çalışanımızla TÜİK, TİM, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer.net gibi daha birçok müşterilerimize de ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu çözümler sunuyoruz” açıklamalarını yapıyor.

Perakende için %5 ciro artışı hedefi

Turboard perakende sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılan bir iş zekası olma yolunda. Firma, sektörde müşterilere; analitik modül ile ürünlerinin fiyatı ile satış miktarı arasındaki ilişkiyi, rakiplerin aynı ürünü hangi fiyattan sattığını sunarak firmanın fiyat optimizasyonu ve stok analizi yapmasını sağlayan bir yapı sunarak minimumda yüzde 5 ciro artışı yakalamalarını hedefliyor.

Yasemin Şahin, ‘turkuaz tablo’ olarak bilinen 'Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu'nun mimarı. 200 terabaytın üzerinde büyük veriye bağlanarak Sağlık Bakanlığı gibi müşterilere büyük veri hizmeti sunabiliyor

Hedef ‘iş zeka’mız ile dünyada ilk üçe girmek

Şu anda Türkiye’de 250 binden fazla tekil kullanıcımız var ve her geçen gün artıyor. Bizim ana amacımız iş zekâsı anlamında tüm dünyanın tanıdığı üç yazılımdan biri olmak. Diğer taraftan yerli bir yazılım firması olarak, iş zekası alanında ülkemizde yabancı firmaların hakimiyetinden rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü, biz yerli ve milli bir yazılımız ve rakip firmalardan bir eksiğimiz yok, fazlamız var. Gerçi bu anlamda son birkaç yılda hem kullanıcı sayısı hem de kullanım alanlarında rakiplerimizi geride bıraktık diyebiliriz.