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COVID’li 2020’yi uğurlarken…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

COVID salgını nedeniyle ‘en kötü yıl’ unvanını alan 2020’yi artık uğurluyoruz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum. 2021, hırsların, bencilliğin yerini sevgi, barış ve dayanışmaya bıraktığı güzel bir yıl olsun.

Bazı yıllar vardır, önemli sorunlar yaşandıkları için insanlar, bu gibi yılların bir an önce sona ermesini beklerler. Yıl bitince yeni yılın yeni umutlar getireceğine inanırlar. Ama aslında 31 Aralık’la 1 Ocak arasındaki 24 saatlik bir günde hiçbir fark yoktur. 2020 yılı COVID nedeniyle belirsizliklerin, korkuların, ölümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Ve bu sadece tek tek bireyler için böyle olmadı. Sadece bizim ülkemiz için de değil bütün dünyayı saran belirsizlik, korku ve ölüm dalgası söz konusuydu. Yani bireyler, ülkeler değil, dünyanın bütününün birlikte yaşadığı, çözüm bulmakta zorlandığı bir yıl oldu. Şimdi uğurlamak üzereyiz…

2020 kötü yaşanan bir yıl olarak hatırlanacak. Sadece bireyler açısından değil, ülkeler ve dünya açısından da öyle hatırlanacak bir yıl olacak. Aralık ayı başında dünyada 1 milyon 500 binin aşkın kişinin salgın nedeniyle hayatını yitirdikleri bilgisi haberlere yansıdı. Hem de ölümler bütün dünya ülkelerinde en zengininden en fakirine hepsinde görüldü.

Bunun yanı sıra COVID nedeniyle bir çok insan işini kaybetti. Dünyada üretim geriledi, işsizlik ve yoksulluk arttı. Toparlanmanın ne kadar sürede olabileceği konusunda ülkelere göre farklı tahminler öne sürülüyor. COVID bu olumsuzluğunun yanında bir de olumlu sonuç getirmiş gibi gözüküyor. O da insanların ve ülkelerin arasında dayanışmanın artması. Sanırım bugünlerle sınırlı kalmazsa yeni dönemde bazı faydalara yol açabilecektir.

Aşı çalışmalarının bütün dünyada çeşitli coğrafyalarda kısa sürede üretilerek uygulanmaya başlaması da olumlu bir başka sonuç oldu. Ülkemizde de aşı çalışmalarının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

“COVID’ten sonra dünya eskisi gibi olmayacak” fikri birçok kişi tarafından ifade ediliyor. Ben bu nedenle yaşanan COVID belası sonrasında sağlığın önde tutulduğu, kar hırslarının frenlendiği, bencilliğin azaldığı, dayanışmanın arttığı bir dünyaya doğru adım atılmasını yeni dönemde temenni ediyorum…

GÜNÜN NOTU:
Cargill yılbaşı hediyesi olarak örnek bir uygulamaya imza attı. Yeni yılını kutladığı kişilerin adına Hakkari’deki ilkokul öğrencilerine kışlık mont ve bot gönderdi. Alkışlıyorum.

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