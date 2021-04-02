Çözüm: “doğru veri”…

Ekonomide de…

Sağlıkta da…

Kısacası her alanda, sorunu, “doğru veri” gösterir…

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Planlama “doğru veri” üzerinden yapılırsa…

Sorun oluşmayabilir veya oluşan sorunun çözüm uğraşısında başarı oranı artırılabilir…

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Yanlış/bilimsel olmayan veri…

Belirsizliği ve sorun artışını/ sorunlarda çözümsüzlüğü kronikleştirir…

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Örneğin…

Dünyada COVID-19 verileri…

Türkmenistan’da vaka yok…

Tanzanya, Kamerun, Senegal, Somali gibi ülkelerde bulaşıcılığı yok! (Bizim Güneydoğu gibi…)

Uruguay gibi Brezilya’nın komşusu ülkelerde yatarak tedavi olan yok!

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Bir kişinin geometrik olarak tüm dünyaya yayabildiği bir hastalık…

Bu veriler ışığında uygulanan politikalarla, nasıl bitirilebilir?

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Örneğin Türkiye’de tarım…

Kesilmiş hayvanı kesilmemiş; üretilmemiş buğdayı/ cevizi üretilmiş gösteren verilere bakınca…

Hayvancılıkta da, hububatta da kendimize yetiyoruz…

İhracatını yaptığımız un/makarna/peynir gibi “son ürüne” de pay ayırabiliyoruz…

O ürünler gibi onlarcasını ithalat hanemizde görünce de, şaşırıyoruz!

VELHASIL…

Doğru verinin “verimlilik için”, “öncelikli ihtiyaç” olduğunu biliyoruz...

Ama…

Veri/verimlilik/üretimdeki sorunlarımızdan önce enflasyon sorununu; enflasyondan önce faiz sorununu çözmeye çalışıyoruz…

Dahası…

Brezilya %2.75, Güney Afrika %3.5 faizdeyken, bizde %19 zorunluluğunun; yüksek kura rağmen 3 ayda 11 milyar dolarlık dış ticaret açığının; bu sıralama tercihinden kaynaklandığını yıllardır biliyor/anlatıyoruz…