Çözüm: “doğru veri”…
Ekonomide de…
Sağlıkta da…
Kısacası her alanda, sorunu, “doğru veri” gösterir…
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Planlama “doğru veri” üzerinden yapılırsa…
Sorun oluşmayabilir veya oluşan sorunun çözüm uğraşısında başarı oranı artırılabilir…
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Yanlış/bilimsel olmayan veri…
Belirsizliği ve sorun artışını/ sorunlarda çözümsüzlüğü kronikleştirir…
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Örneğin…
Dünyada COVID-19 verileri…
Türkmenistan’da vaka yok…
Tanzanya, Kamerun, Senegal, Somali gibi ülkelerde bulaşıcılığı yok! (Bizim Güneydoğu gibi…)
Uruguay gibi Brezilya’nın komşusu ülkelerde yatarak tedavi olan yok!
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Bir kişinin geometrik olarak tüm dünyaya yayabildiği bir hastalık…
Bu veriler ışığında uygulanan politikalarla, nasıl bitirilebilir?
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Örneğin Türkiye’de tarım…
Kesilmiş hayvanı kesilmemiş; üretilmemiş buğdayı/ cevizi üretilmiş gösteren verilere bakınca…
Hayvancılıkta da, hububatta da kendimize yetiyoruz…
İhracatını yaptığımız un/makarna/peynir gibi “son ürüne” de pay ayırabiliyoruz…
O ürünler gibi onlarcasını ithalat hanemizde görünce de, şaşırıyoruz!
VELHASIL…
Doğru verinin “verimlilik için”, “öncelikli ihtiyaç” olduğunu biliyoruz...
Ama…
Veri/verimlilik/üretimdeki sorunlarımızdan önce enflasyon sorununu; enflasyondan önce faiz sorununu çözmeye çalışıyoruz…
Dahası…
Brezilya %2.75, Güney Afrika %3.5 faizdeyken, bizde %19 zorunluluğunun; yüksek kura rağmen 3 ayda 11 milyar dolarlık dış ticaret açığının; bu sıralama tercihinden kaynaklandığını yıllardır biliyor/anlatıyoruz…