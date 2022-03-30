Çözüm, hukuk sistemi içinde üretim…

Türkiye gündeminde önde duran sözcüklere bakınca, sorunların çözüm anahtarının demokrasi ve hukuk içinde üretim olduğunu düşünüyorum…

Bugün toplumda en önde duran sözcük pahalılık/geçim sıkıntısı. Onu da şu sözlükler izliyor: Savaş, salgın, işsizlik, seçim, vergi, hukuk/adalet… Görüldüğü gibi halkın gündemindeki sözcükler, umut ve refahı, hoş olanı çağrıştırmıyor. Olumsuzluğu ve iyi olmayan şeyleri önde tutuyor.

Pahalılık ve geçim sıkıntısı konusunda son karşılaştığım haber; Türk İş’in araştırmasında, açlık sınırının asgari ücretin 675 lira üzerinde, 4 bin 928 liraya yükselmiş olduğunu gösteriyor. Yılbaşında yüzde 50 artışla 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücretin yeniden artırılması konusu gündemde yerini aldı. Çalışma Bakanı Bilgin’in sıcak bakmamasına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısı dönüşünde ’Asgari ücrette yeni artış olur mu?’ sorusuna, ‘Yıl ortasında bakarız. Gerekirse işçimizden esirgemeyiz’ yanıtını vererek, bu konuya ‘yeşil ışık’ yaktı. Ama bir de bunun yükünü kaldıracak işveren kesimi var. Onlar ‘Yeni bir asgari ücret zammı olursa kaldıramayız, işçi çıkarmak zorunda kalırız’ diyorlar.

Bu da gündemdeki diğer sözcükleri; işsizlik, vergi, hukuk/adalet sözcüklerini hatırlamamıza neden oluyor. Alınan her ekonomik karar bir yanıyla iyileşme sağlarken, bir başka yanıyla olumsuzluğa neden olur. Bugün içinde bulunduğumuz durum budur. Sözünü ettiğim sözcüklerin yanına ‘üretim’ sözcüğünü en önemli ve üzerinde en çok durarak eklememiz gerektirir. Üretimi artırabilecek yolları bulup adımları atarsak, diğer bütün sorunların yükü azalır.

Tarımdaki atıl kapasiteden kurtulmak için ekim alanlarını arttırıcı, ‘kendi kendine yeterli ülke’ olabilen bir tarım stratejisine ihtiyacımız var. Sanayide düşük katma değerli ürünlerden, daha kaliteli, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Bu söylediklerim bir anda olacak/değişecek şeyler değil. Bir ‘stratejik plana’ bağlı olarak tarihlenmiş bir yol haritasına ihtiyacımız olacaktır.

Günlük tartışmaları bir kenara bırakarak, bu yol haritasını çizmenin adımları için harekete geçmeliyiz.

Bunu da ancak demokrasi içinde, hukuk ve adaleti önde tutarak gerçekleştirebileceğimizi sürekli akılda tutmalıyız…

GÜNÜN SÖZÜ:

Başkan Biden savunma harcama artışını finanse etmek için zenginlere ‘minimum vergi’ çıkarmayı planlıyor.