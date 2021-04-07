Çukurova İnşaat, Libya’ya açtığı tahkim davasını kaybetti

Libya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden Türk müteahhitlerinin alacak konusuna dair dün bu köşede bir haber paylaşmıştık. Uluslararası mahkemelerde de konu olan bu davalardan biri olan Türk şirketi Çukurova ile Libya arasında yaşanan süreci sizlere duyurmuştuk. “Karamehmet, Libya’ya açtığı 69 milyon dolarlık davayı kaybetti” başlığıyla sunduğumuz haberde, Libya Hükümeti ve yargı organlarının ilk kez duyurduğu ve yine Libya basınında yer alan bir habere bu sayfada yer vermiştik. Haberimizin kaynakları olan Libya makamları ve medya kuruluşları bir Türk şirketi olan Çukurova’nın Fransa’nın başkenti Paris’te açtığı 69 milyon dolarlık davayı kaybettiğini, ayrıca 1.1 milyon dolarlık hukuki süreç bedelini de ödemek zorunda kaldığını duyurmuştu. Biz de bu resmi kurum ve medya kuruluşlarının ifadelerini kaynak aldık. Libya tarafı haberi duyururken, Türk şirketinin adını Çukurova Holding olarak ısrarla belirtmiş, şirket hakkında bilgi verirken de “1923 yılında kurulan Çukurova Holding Türkiye’nin en büyük gruplarından biri. Sanayi, inşaat, telekomünikasyon, enerji, bilim gibi alanlarda faaliyet gösteriyor” ifadesini kullanmıştı. 1923 yılında kurulan ve bu alanlarda faaliyet gösteren tek Çukurova Holding’in ise işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in yönettiği şirket olduğuna ikna olduk. Haberimizin yayınlanmasının ardından işadamı Mehmet Emin Karamehmet, avukatı aracılığıyla gönderdiği yazıda, bahsedilen şirketin kendi firması olmadığını, Libya’da da şu ana kadar hiçbir ticari işe girişmediğini belirtti.

Ardından yaptığım araştırmada her ne kadar Libya menşeli olsa da kaynakların yanlış bir ifade kullandığını, mahkeme sürecindeki şirketin Çukurova Holding değil, Çukurova İnşaat’ın olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmada ise Çukurova İnşaat’ın yönetim kurulu başkanlığı görevini, eski DEİK ve MÜSİ- AD Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın babası Muhterem Vardan’ın yürüttüğünü, şirketin başında ise kardeşi Burak Vardan’ın olduğunu öğrendim. Yani, Paris’te kaybedilen davadaki Türk şirket, Libya medya kuruluşlarının yazdığı, bizim de referans olarak aldığımız haberlerdeki gibi Karamehmet’in firması Çukurova Holding değil, Vardan ailesinin yönettiği Çukurova İnşaat’tı. Bu dava ise 2017 yılında açılmış, Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde tahkim sürecinin sonucunu bekliyordu. Haberin tarafı olan Çukurova İnşaat üst yöneticisi Burak Vardan’a telefon edip, durumun detaylarını öğrenmek istedim. Ancak toplantıda olduğu için geri dönüşünü alamadım.

DÜNYA Gazetesi olarak ilkeli ve doğru haberi sizlerle buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte mesleğimizin olmazsa olmazı olan, taraflarla görüşmek bizler adına yapmamız gereken rutin ama kesin uygulamalardan biri. Bu haberi yazarken de her ne kadar Libya kuruluşları Çukurova İnşaat yerine Çukurova Holding’i ifade etse de bizler tamamen emin olmak ve görüşlerine yer vermek adına taraflara ulaşmamız gerekiyordu. Yapılan hatadan dolayı, siz değerli okurlarımızdan ve Çukurova Holding’ten yaşanan süreç adına özür dileriz.