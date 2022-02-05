Çukurova’dan Akdeniz ülkelerine yayılan çağdaş sanat ve kültür zinciri kuracağız!

Hasan ŞEMSİ

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı

Genel koordinatör, danışman, sanatçı ve sanat yazarı Ekrem Kahraman öncülüğünde Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay'ı içerisine alan Çukurova Bölgesi’nde sanat ve kültür hayatını geliştirmeyi hedefl eyen aralarında sanat, kültür, felsefe, akademi, bürokrasi, finans, hukuk ve iş dünyasından 2 binin üzerinde girişimcinin olduğu Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi’nin kurumsallaşma atılımı kapsamında kurulan Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Tarsus Kültür Sanat Derneği Üyesi Emekli Danıştay Üyesi Abdullah Dörtlemez, İçel Sanat Kulübü Başkanı Abdulmecit Baskın, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altınel, Tarsus Kent Konseyi Eski Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, Tarsus Gözlükule Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Özyar, Tıp Profesörü, 24., 25. ve 26. Dönem CHP Mersin Miletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Sanatçı, Yazar, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UNESCO AIAP Dünya Başkanı Bedri Baykam, Mersin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gazeteci Yazar Oral Çalışlar, Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Ressam, Eski Kültür Müdürü Hikmet Öz, Ziraatçı İş İnsanı İsmail S. Özler, Çukurova Sanayi İşletmeleri Mali İşleri Müdürü Lütfü Hasoğlu, Yapı Kredi Eski CEO’su ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Emekli Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, İş insanı, ressam, yazar, Remzi Karabulut, Avukat ve Tarsus CHP Başkanı Ozan Varal, Doğan Holding Y. K. Danışmanı Özge B. Maraşlı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ünzile Kuru ve İşletmeci Zuhal Karamehmet, İş insanı, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Dirik’in yanı sıra birçok tanınmış isim bir araya gelerek 153 Mütevelli Heyeti (Kurucular Kurulu) üyesiyle Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı'nı kurarak çalışmalarını artık yeni bir aşamaya taşımış bulunuyor.

Çukurova’dan başlayıp yurtdışına açılmayı hedefleyen vakıf, Yakın Doğu (Suriye, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, Mısır, İsrail vd.) ve Akdeniz Bölgesi coğrafyasında (Libya, Cezayir, Fas Tunus, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, vd) yer alan ülkeler ve uluslararası bir kültürel alışveriş zinciri oluşturma hedefiyle projeler üretiyor.

Çukurova’da bilinen yaşam, yaklaşık 10-12 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. En büyük amacımız bölgemizdeki yüzyıllara dayanan kültürel birikimin uluslararası bir vizyonla yepyeni bir kültürel ve toplumsal iklime dönüştürmesini sağlamak. Çünkü Çukurova, Akdeniz ve Yakın Doğu ülkeleri için farklı dillerin, dinlerin, siyasal, toplumsal, sanatsal, kültürel, tarihsel uygarlık birikimlerinin merkezinde yer alan en önemli kültürel çekim alanlarından biridir. Bölgemizdeki mevcut çağdaş sanat alanlarının birbiriyle ilişkilerini öne çıkarıp, sürdürülebilir gelişimlerini sağlayacak yeni kurumsal organizasyonlar kurmak istiyoruz. Bunun için edebiyat, felsefe, sanat tarihi, müzik, tiyatro gibi sanat alanlarında etkinliklere başladık. İlk etkinliğimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Mersin ve Tarsus Kent Konseylerinin de destekleriyle usta oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent'in “Sanata Evet!” söyleşisiyle gerçekleştirdik. İlk organizasyonumuzda bölge düzeyinde yüksek katılım oranı sağladık. Önümüzdeki dönemde pandeminin sona ermesi ile birlikte uluslararası bienal, fuar, sergi, konser, konferans, söyleşi ve panel organizasyonlarına ağırlık vermeyi planlıyoruz. Etkinliklerimizle Çukurova’da çevre bölge kültürlerini bir araya getiren anlamlı ve bütünleştirici bir kümelenme yaratacağız.

Vakfımızın bölgeyle ilgili ilk önemli büyük kültürel kurumlaşma çalışması 10 bin ile 12 bin metrekare kapalı alana sahip olmasını planladığımız Uluslararası Çağdaş Sanatlar Müzesi olacak. Ayrıca bölgesel sanat kültür formatı doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız kapsamlı bir Bienal etkinliği hazırlıyoruz.

Vakfın Çukurova Çağdaş kısa ismiyle bölgedeki ilk ve uzun erimli girişimi olacak Uluslararası Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi için mekan arayışımız sürüyor. Yaklaşık 8 ile 10 yıllık bir zaman diliminde tarihi bir Tarsus evini vakıf bünyemize kazandırıp restore ederek ön vakıf merkezi haline getirmek istiyoruz. Çukurova için değeri maddi kaynaklarla ölçülemeyecek çağdaş sanat eserlerinin korunması ve uygun koşullarda muhafaza edilip sergilenmesi için bu alanda tarihi ve geniş mekanlara sahip bir binalar topluluğu yaratacağız.

Çukurova coğrafyasının ve kültür havzasının uluslararası bir çağdaş sanatlar müzesine gereksinimi var. İnsanıyla, doğasıyla, tarihsel geçmişi ve gelecek kurmaya yönelik çağdaş sanat kültürüyle bunu çoktan hak etti. Bu ihtiyacı karşılamak adına Çukurova Çağdaş’ın kuruluş işlemleri için Tarsus Kültür Girişimi İnsiyatifi’nden alanında uzman 20'nin üzerinde danışmanımız çalışmalarına başladılar ve ilk toplantılarını 15-16 Ocak tarihlerinde Tarsus'ta gerçekleştirdiler. İçinde tarih, arkeoloji, müzik, edebiyat, tiyatro, çocuk müzesi, geleneksel ve çağdaş sanatlarla çok üniteli sosyal ve kültürel yaşam alanları olan, mimari olarak da bir sanat eseri özelliği taşıyacak yepyeni bir sanatsal çekim merkezini bölgemize kazandıracağız. Bu alanda ulusal ve uluslararası sanatçı, mimar, akademisyen ve küratörlerimizden destek alıyoruz. Müzemizin kuruluş süreci tamamen bu uzmanlar tarafından yürütülüyor ve yönetiliyor.

Bölgemizin belleğini tutan, değerlerini koruyup dünya insanına sunan ve tanıtan çok amaçlı bir çağdaş müze kurmayı hedeflerken alt yapısı ile teknolojinin ve dijital sistemlerin entegre edildiği 24 saat yaşayan bir müze hayal ediyoruz. Bir yandan da bölgemizde hayat bulan ancak farklı illere ve ülkelere giden bölgemizin kültürel miraslarını toplamak üzere kampanyamız devam ediyor. Bu eserler müzemizin ön koleksiyonunu oluşturacak. Bu kapsamda şu ana kadar 100’ün üzerinde çağdaş sanat eserinin sözünü almış durumdayız. Müze kompleksimizi hayata geçirdiğimizde bu eserleri ait oldukları topraklara geri getireceğiz. Müze binamızda düzenleyeceğimiz etkinliklerle de sanat dünyasının bölgemize ilgisini sürdürülebilir kılıp, bölge sanatçılarını ülke ve dünya sanatçıları ile sık sık bir araya getireceğiz. Bu alanda bölgemizdeki resmi özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi güçlendiriyoruz.

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı, gerek bölgesel gerek yurt düzeyinde ve gerekse Uluslararası olmak üzere çalışmaların başarılı bir biçimde yürütülmesi için bazı kentlere temsilciler atadı. Bu bağlamda iş insanı Ayhan Kara Hatay, Tarsus Ressamlar Derneği Kurucu Başkanı, küratör Hülya Atakan Adana, Mali Müşavir, Fotoğraf sanatçısı Mehmet İnal Kahramanmaraş, Sanat Galerisi Yöneticisi Sühendan Şimşek Mersin, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı, ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü kurucularından, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Türkdoğan Ankara, Eski Emniyet Müdürü, Avukat Orhan Ekinci İstanbul ve Ressam Hasan Fuat Sarı yurt dışı vakıf temsilcileri olarak görevlendirilip çalışmalarına başladılar.