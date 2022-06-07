Cumhurbaşkanı ‘camilerimiz yakıldı’ dedi, muhalefet kayıtların paylaşılmasını istedi

Gezi olayları üzerinden iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı tartışma sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu AK Parti Kızılcahamam kampındaki ‘camilerimiz yakıldı’ sözlerini CHP ve İYİ Parti Meclis gündemine taşıyarak, “Erdoğan’ın yakıldığı dediği camilerin isimleri ve adresleri nedir?” sorusunu yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yakıldı” dediği bu camiler hangileridir? Hangi ilde hangi cami yakılmıştır?” diye sordu. CHP’li Antmen, Cumhurbaşkanının ‘camilerimi yaktılar’ iddiasına ilişkin olarak “Cumhurbaşkanı Türkiye’de bir iç karışıklık mı çıkartmak istemektedir?” sorusunu yöneltti.

Antmen,“Yakılan cami yok. Böyle bir şey mümkün mü? Yakılan cami yok ama satılan cami çok. AKP’nin sattığı 10’dan fazla cami var, yıkıp AVM yaptığı cami var, Hollandalı şirkete satıp yıktırdığı cami var” dedi.

Antmen, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakıldı” dediği bu camiler hangileridir? Hangi ilde hangi cami yakılmıştır? Gezi Direnişinden bu yana 9 yıl geçmesine rağmen ilk kez böyle bir ifade kullanan Tayyip Erdoğan bu geçen önemli sürede varsa ‘yakılan bir Cami’ haber mi olmamıştır da şimdi böyle bir iddiada bulunmaktadır?” diye sordu.

“Yakılan camilerin hasar tespit tutanaklarını paylaşın”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Cumhurbaşkanının ‘camilerimiz yakıldı’ sözlerinin gerçeği yansıtmayan iddialar olduğunu belirterek, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranı açıklanmış ve milletimiz her güne yeni bir zamla uyanırken, Sayın Erdoğan, planlı bir biçimde ortaya yeni bir tartışma konusu atarak halkın gerçekleri konuşmasının önüne geçmek istiyor. Bunu yaparken AK Parti’den koparak millet ittifakına yönelen muhafazakâr seçmenleri inançları üzerinden kışkırtarak konsolide etmenin derdinde. Bu kutuplaştırma siyaseti kimseye kazandırmaz. Eğer yakılan camiler ile ilgili resmi kayıtlar kamuoyu ile paylaşılmaz ise Erdoğan iftiracı bir Cumhurbaşkanı durumuna düşer” dedi.

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın gezi eylemlerinde yakıldığını iddia ettiği camilerimizin isimleri ve adresleri nedir? Yakıldığı iddia edilen camilerimize itfaiye ekipleri müdahale etmiş midir? Müdahale ettiyse itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale ettikleri yer, gün, saat kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? Yangınlar sonrası camilerde oluşan hasar tespit tutanaklarını ve görüntülerini paylaşmayı düşünüyor musunuz? “ sorularını yöneltti.