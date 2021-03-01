Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe bir insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefl e aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım” ifadelerini kullandı.

Gözler kabine toplantısında

Koronavirüsle mücadelede başlayacak ‘yerinde karar’ dönemi için gözler bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Bu haftanın diğer önemli gündem maddesini ise 2 Mart Salı günü açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları için bugün yapılacak Kabine toplantısını işaret etti. “İl il normalleşme nasıl olacak, hangi illerde tam açılma sağlanacak, lokanta ve kafeler açılacak mı? 65 yaş üstü için kısıtlamalar kalkacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl başlayacak, önümüzdeki dönem için aşılanma süreci nasıl devam edecek?” sorularının yanıtı kabine toplantısı sonrası bulacak. 1 Mart itibarıyla başlayacak ‘yerinde karar’ döneminde yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının değerlendirmesine göre karar verilecek. Uzun süredir gündemde olan reformlar konusunda da bu haftadan itibaren adım atılmaya başlanacak. İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı tarafından yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” başlığıyla açıklanacak.

‘FAİZSİZ KONUT’ KANUNLAŞIYOR

Sayıları son dönemlerde hızla artan, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmalar yasal denetim altına alınacak. Tekliflin yasalaşması ile tasarruf finansman şirketlerinin sermaye şartı 100 milyon lira olacak. Tasarruf finansman şirketlerinin, birleşme, bölünme veya tasfiye gibi işlemleri, tasarruf sahiplerinin menfaatlerini koruma amacıyla BDDK iznine bağlanırken, mevcut şirketlere yasaya intibak için 6 aylık süre veriliyor. Bu süre iki kez uzatılabilecek.