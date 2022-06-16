Cumhurbaşkanı yine ”Ey TÜSİAD“ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızgınlık ifadesi “Ey”le başlayan söylemini, bu kez TÜSİAD’a karşı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda müzakere yolunu seçme önerisine karşı, kullandığına tanık olduk.

Bir süredir attığı dış politika adımlarıyla, sorunlu olduğumuz ülkelerle ilişkilerin yumuşatılmasına gayret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’ya karşı veto hakkını kullanacağını açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri, terör örgütlerine destek konusunda İsveç ve Finlandiya’ya serzenişlerimizin haklı olduğunu belirterek, bu ülkelerin uyarımıza uygun adımlar atmaları yönünde müzakere yapmaları gerektiğini açıklamış, diplomasi yolunu önermişti.

Son dönemde bizim dış politika adımlarımızda bu yöndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz FETO darbesinin finansörü olduğunu iddia etiği Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti. Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu gördüğü Suudi Arabistan’a mahkeme dosyasını gönderdi. Mısır’la ilişkilerde yeni diplomasi yolunu aştı. Mavi Marmara cinayetlerinin ardından bozulan İsrail ilişkilerini “ebedi düşmanlık olmaz” diyerek, yeniden başlattı. Kızgınlık demeçleri verdiği AB konusunda “üyelikte kararlılık” ifadesinde bulundu.

Ancak Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvuruları konusunda haklılığını diplomasi yoluyla sürdürmesi gerektiğini öne sürenlere kızarak demeçler vermeyi sürdürüyor.

Son olarak, TÜSİAD yönetimine, ”Ey TÜSİAD” derken şöyle dedi: “Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi. Sen bize dış politikada ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Dün bir, bugün iki, haddini bil! Bunlar akıllarını başlarına akmadıkları sürece iktidarın kapısından giremezler.”

Oysa, TÜSİAD başkanı Orhan Turan Yüksek istişare toplantısında konuşurken, nesnel bir değerlendirme yaparak İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konusunda diplomasi yolunu önererek şu açıklamayı yapıyordu: “Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye’nin hakkıdır. Ancak, en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih ettiğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir.”

Turan’ın açıklamaları için “Doğru söze ne denir?” diye düşünürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yararlanması gereken uyarı ve önerileri, ”Ey TÜSİAD başkanı” diye başlayan, ”Sen daha çıraksın” diye devam eden bir şekilde değerlendirmesini en hafif deyimle yadırgadım.

Çünkü benim gibi herkes, “Barika-i hakikatin müsademe-i efkardan doğduğunu” tarihi bir gerçek olarak bilir. Fikri açıklamaların önemine dayalı olarak doğru yolun bulunacağına inanır…

GÜNÜN SÖZÜ:

Dış politikada yumuşama gösteren İktidarın, içeride de empati geliştirmesinin zamanı geldiği inancındayım.