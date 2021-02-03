Cumhurbaşkanının ‘yeni anayasa’ açıklaması Ankara’yı hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı "Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” açıklaması siyasetin gündemini değiştirdi. Cumhurbaşkanının sürpriz bir şekilde neden anayasa değişikliğini gündeme getirdiği, nasıl bir değişiklik yapılacağı sorularının yanıtı kulislerde aranırken, AK Parti cephesinde Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğine dikkat çekildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” dedi. CHP, Cumhurbaşkanının yeni anayasa açıklamasını gündemi saptırma olarak görürken “Yeni bir anayasa yapma iradesi Recep Tayyip Erdoğan’ın yoktur” değerlendirmesi geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yargı bağımsızlığı ve güçler ayrımı olmadan Anayasa değiştirilse bile ülkenin sorunlarına çözüm getirilemeyeceğini belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİYLE UZLAŞMA ŞART

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde referanduma gitmeden Anayasa değişikliğinin TBMM’de kabul edilmesi için TBMM üye sayısının üçte ikisinin yani 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Değişikliğin 360 milletvekili tarafından kabul edilmesi halinde ise referanduma gidilecek. 336 sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı Anayasa değişikliğini tek başına Meclisten geçiremeyeceği için muhalefet partileriyle uzlaşması lazım. Ancak, Millet İttifakı çatısı altında toplanmış muhalefet partileri ise yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini istiyor. CHP, İYİ Parti ve DEVA partisinde güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. İYİ Parti büyük ölçüde tamamladığı çalışmayı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak. Muhalefet partilerinin “güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş” talebine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geri dönüş” olmadığını' dile getirdi. İttifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli en büyük reformun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini savunuyor. İktidar ve muhalefe cephesinde iki farklı sistemin savunulduğu bir ortamda tarafl arın yeni bir anayasa için aynı masada bir araya gelmesinin zor olduğu değerlendirmesi yapılıyor.