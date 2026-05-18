Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası projesi Türkiye’ye yayılacak
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2024 yılında başlatılan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ankara merkezli uygulamadan çıkarak Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor. Türk Telekom desteğiyle yürütülen projede, çocuklara hem geleneksel hem de senfonik müzik eğitimi veriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne almaya hazırlanırken, proje Ankara’dan Türkiye geneline yayılma hedefiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2024 yılında kurulan proje, geleneksel müziğin yaşatılması ve çocukların sanat yoluyla sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. İlk etapta Ankara’da uygulanan modelin önümüzdeki dönemde bölgesel olarak genişletilmesi planlanıyor. Proje; Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Türk Telekom ana desteğiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle hayata geçirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve projenin Genel Direktörü Fecir Alptekin, “Projenin ilk olarak 7 bölgede yürütülmesini hedefliyoruz, uzun vadede ise tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” dedi.
Türkiye Yüzyılı’nın ilk müzik ve sanat topluluğu
Alptekin, projenin yalnızca bir müzik eğitimi çalışması olmadığını belirterek, “Aslında temel hedef bu işin sosyal ve toplumsal çıktısıydı. Çocukların sanat ve müzik yoluyla bireysel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak istedik” ifadelerini kullandı.
Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Alptekin, “Çocuklar burada birbirlerini dinlemeyi, ortak ses çıkarmayı, paylaşmayı ve disiplin içinde birlikte üretmeyi öğreniyor” diye konuştu. Alptekin, projeyi “Türkiye Yüzyılı’nın ilk müzik ve sanat topluluğu” olarak tanımlayarak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan sonra Cumhurbaşkanlığı adını taşıyan ilk sanat topluluğu olduğunu söyledi. Akademik ve sanatsal eğitim sürecinde ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinden yaklaşık 50 eğitmen, koordinatör ve pedagog görev alıyor.
350 öğrenciye ulaştı
2024’te gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla 250 öğrenciyle başlayan proje, bu yıl yapılan yeni sınavlarla yaklaşık 350 öğrenciye ulaştı. Çocuklar, devlet okulları ve sevgi evlerinden seçiliyor. Müziğe yeteneği bulunan ancak sanata erişim imkânı kısıtlı çocukların projeye dahil edilmesi hedefleniyor. 8-13 yaş grubundaki öğrenciler hafta sonları eğitim alıyor. Eğitimler kapsamında çocuklar; koro, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Batı müziği orkestraları gibi farklı branşlarda çalışmalar yürütüyor. Projede şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas ve viyola sınıflarında eğitim veriliyor. Alptekin, yerel çalgıların korunmasına önem verdiklerini belirterek, “Kemençeden kabak kemaneye kadar kendi çalgılarımızın bu yapının içinde olmasını çok önemsiyoruz. Çocukların önce kendi sesleriyle, kendi müzik kültürleriyle yetişmesini istiyoruz” dedi.
260 kişilik sahne
19 Mayıs konserinde çocuklar, 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahne alacak. Orkestrada 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 8 viyola, 7 klarnet, 7 gitar, 5 flüt, 4 ud, 4 piyano, 3 kontrbas, 3 kemençe, 2 kanun, 2 ney ve 2 kabak kemane yer alacak. Repertuvarda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin sevilen eserleri bulunuyor. Konserde “İleri Marşı” ve “Sevgi Çiçekleri”nin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinden türküler de seslendirilecek. Proje kapsamında yılda iki konser düzenlenmesi planlanıyor.
