Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası projesi Türkiye’ye yayılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2024 yılında başlatılan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ankara merkezli uygulamadan çıkarak Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor. Türk Telekom desteğiyle yürütülen projede, çocuklara hem geleneksel hem de senfonik müzik eğitimi veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Ço­cuk Orkestrası ve Koro­su, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkan­lığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne almaya ha­zırlanırken, proje Ankara’dan Türkiye geneline yayılma hede­fiyle devam ediyor. Cumhurbaş­kanlığı himayesinde 2024 yı­lında kurulan proje, geleneksel müziğin yaşatılması ve çocuk­ların sanat yoluyla sosyal geli­şimlerinin desteklenmesi ama­cıyla hayata geçirildi. İlk etapta Ankara’da uygulanan modelin önümüzdeki dönemde bölgesel olarak genişletilmesi planlanı­yor. Proje; Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Türk Tele­kom ana desteğiyle, Aile ve Sos­yal Hizmetler Bakanlığı, Genç­lik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birli­ğiyle hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanış­manı ve projenin Genel Direk­törü Fecir Alptekin, “Projenin ilk olarak 7 bölgede yürütülme­sini hedefliyoruz, uzun vadede ise tüm Türkiye’ye yaymak isti­yoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın ilk müzik ve sanat topluluğu

Alptekin, projenin yalnız­ca bir müzik eğitimi çalışması olmadığını belirterek, “Aslın­da temel hedef bu işin sosyal ve toplumsal çıktısıydı. Çocukla­rın sanat ve müzik yoluyla bi­reysel, sosyal, zihinsel ve duygu­sal gelişimlerine katkı sunmak istedik” ifadelerini kullandı.

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin de­ğerlendirmede bulunan Alpte­kin, “Çocuklar burada birbirle­rini dinlemeyi, ortak ses çıkar­mayı, paylaşmayı ve disiplin içinde birlikte üretmeyi öğre­niyor” diye konuştu. Alptekin, projeyi “Türkiye Yüzyılı’nın ilk müzik ve sanat topluluğu” ola­rak tanımlayarak, Cumhurbaş­kanlığı Senfoni Orkestrası’ndan sonra Cumhurbaşkanlığı adını taşıyan ilk sanat topluluğu oldu­ğunu söyledi. Akademik ve sa­natsal eğitim sürecinde ise An­kara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinden yaklaşık 50 eğitmen, koordina­tör ve pedagog görev alıyor.

350 öğrenciye ulaştı

2024’te gerçekleştirilen ye­tenek taramalarıyla 250 öğren­ciyle başlayan proje, bu yıl yapı­lan yeni sınavlarla yaklaşık 350 öğrenciye ulaştı. Çocuklar, dev­let okulları ve sevgi evlerinden seçiliyor. Müziğe yeteneği bu­lunan ancak sanata erişim im­kânı kısıtlı çocukların proje­ye dahil edilmesi hedefleniyor. 8-13 yaş grubundaki öğrenciler hafta sonları eğitim alıyor. Eği­timler kapsamında çocuklar; koro, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Batı müziği or­kestraları gibi farklı branşlar­da çalışmalar yürütüyor. Pro­jede şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piya­no, gitar, çello, kontrbas ve viyo­la sınıflarında eğitim veriliyor. Alptekin, yerel çalgıların ko­runmasına önem verdiklerini belirterek, “Kemençeden kabak kemaneye kadar kendi çalgıla­rımızın bu yapının içinde olma­sını çok önemsiyoruz. Çocukla­rın önce kendi sesleriyle, kendi müzik kültürleriyle yetişmesi­ni istiyoruz” dedi.

260 kişilik sahne

19 Mayıs konserinde çocuklar, 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahne alacak. Orkestrada 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 8 viyola, 7 klarnet, 7 gitar, 5 flüt, 4 ud, 4 piyano, 3 kontrbas, 3 kemençe, 2 kanun, 2 ney ve 2 kabak kemane yer alacak. Repertuvarda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin sevilen eserleri bulunuyor. Konserde “İleri Marşı” ve “Sevgi Çiçekleri”nin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinden türküler de seslendirilecek. Proje kapsamında yılda iki konser düzenlenmesi planlanıyor.