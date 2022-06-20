Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 yatırıma ulaşacak, Anadolu’dan ‘unicorn’ çıkaracak

Teknoloji dünyasına 1991 yılında Escort Computer’i kurarak adım atan ve bilgisayarı erişilebilir hale getiren İbrahim Özer, 2000’li yılların ikinci yarısında strateji değiştirdi. Escort, donanım işinden çıktı, yazılım ve hizmet tarafına evrilmeye başladı. Escort Teknoloji Yatırım olarak fikir aşamasını geçip şirketleşerek geleceği parlak girişimlere yatırım yapmaya başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören ve şu anda 50’nin üzerinde iştiraki olan Escort Teknoloji, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’den 4 unicorn, yani milyar dolarlık değere sahip şirket çıkarmayı hedefl iyor. Ağırlıklı olarak Alesta Teknoloji Yatırım ve Geometri Melek Yatırım Danışmanlığı aracılığıyla erken aşama girişimlere yatırım yapan Escort Teknoloji; aralarında BiSU, Bren, Artiox, Datanchor, Bakiyem, Kidolog, Smpl, Melo App, Houston Bionics, GlaucoT gibi siber güvenlikten online terapiye, bataryadan bioteknolojiye geniş bir yelpazede teknoloji üreten şirketleri tercih ediyor. İbrahim Özer ile yatırım yaptıkları alanları ve unicorn adaylarını konuşmak için bir araya geldik. Özer, portföylerindeki şirket sayısını bu yıl 60’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor ve ekliyor: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te 100 yatırıma ulaşmayı hedefliyoruz.

Beş yıl içinde portföyümüzden 4 unicorn çıkacağını düşünüyoruz. Donanım tarafına göre bugün yaptığımız işler daha heyecan verici. Kendimizi sürekli yeniliyoruz. Kendi teknolojisi üreten şirketlere yatırım yaparak Türkiye’ye kazandırıyoruz. Hem biz, hem onlar hem de ülke ekonomisi kazanıyor. Geçen yıl 100 milyon TL kar ettik. 2022 yılı da iyi bir yıl olacak. Borsa değerimizi büyütmek, erken aşama girişimcilerin dostu olup onları geliştirmek istiyoruz.”

İbrahim Özer, unicorn potansiyeli olan bazı iştiraklerle ilgili ise şu bilgileri veriyor:

BURSALI BREN’İN RAKİBİ YOK, JAPONYA’YA TEKNOLOJİ SATMAYA BAŞLADI

Bursa’da Bren İleri Teknoloji Enerji isimli bir iştirakimiz var. Buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel IoT teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor. Biz 5 milyon TL değerlemeden yatırım yaptık, 70 milyon TL değerleme ile ikinci yatırımı aldı. Şimdi 350 milyon TL değerleme ile yatırım görüşmeleri sürüyor. Dünyada rakibi yok. Amerika, Japonya, İngiltere ve Almanya’ya ürün satmaya başladı. Belki de Japonya’ya teknoloji ihraç eden ilk şirket olacak.

ESKİŞEHİRLİ BUGAMED MEDİKAL KOLAJEN ÜRETEN 9’UNCU ŞİRKET OLDU

Eskişehir’deki şirketimiz Bugamed Biyoteknoloji, kendi geliştirdiği teknolojiyle dünyada medikal kalite kolajen üreten 9 firmadan biri oldu. Ürünlerini yaptı, ilaç şirketlerine satmaya başladı. Biyolog Gamze Kara Mağden’in kurduğu şirket, hayvan atıklarından ürettiği kolajenin yanı sıra sağlık ve kozmetik sektörlerinde sıklıkla kullanılan hyaluronik asit gibi çeşitli hammaddeleri de tesislerinde üretebilir hale geldi.

FELÇLİ HASTALAR İÇİN ÜRETİLEN CİHAZ ABD’DEN ONAY ALDI

Doktor ve mühendis iki Türk kardeşin kurduğu Houston Bionics, nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaları için ev tipi fizik tedavi cihazları üretiyor. Türkiye'de üretimi süren ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış olan ürünlerini Almanya’da da satmaya başladılar. İnme hastaları için geliştirdikleri uygun fiyatlı ev tipi tıbbi cihaz olan ExoRehab X, ABD’de FDA onayı aldı ve bu ülkeye satışlar başladı.

ALANINDA İLK GİYİLEBİLİR TIBBİ CİHAZLARDAN BİRİNİ GELİŞTİRDİ

Glaucot Teknoloji, körlüğe varan sonuçları olan Glokom hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere inovatif tıbbi cihaz geliştirdi. GlaucoT dünyada nöroprotektif glokom tedavi cihazı konusunda geliştirilen, alanında ilk akıllı giyilebilir tıbbi cihazlardan. Klinik testleri devam ediyor, ABD’de de FDA onayı için başvurdu.

TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ PİL ÜRETİCİLERİNE KATOT ÜRETECEK

İzmir’deki iştirakimiz Nicat, ikincil bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge'sini yapıyor. Batarya maliyetinin yüzde 50’si katot malzemesi ve Türkiye’de üretimi yok. Ama Nicat yapay zeka ve geliştirdiği yazılımlarla sentezleme yapıp hücre üreticisinin ürün gamını çeşitlendirebileceği katot üretimine başladı. ABD’ye ürün göndermeye başladılar. Oradan yatırım yapmayı da planlıyorlar. Türkiye’deki ve dünyadaki pil üreticilerine nitelikli katot üretecekler.

DEĞERLİ SANAT ESERLERİNİ BLOKCHAİN TEKNOLOJİSİYLE HALKA İNDİRDİ

Artiox isimli bir yatırımımız var. Değerli sanat eserlerine blockchain teknolojisiyle küçük yatırımcıların da diledikleri miktarda online yatırım yapmasına, alıp satmasına imkan veriyor. Yani tabloları tokinize ediyor ve online halka arz ediyor. İki Picasso tablosunu halka arz ettiler. Eylül 2021’de değerini 3 kat arttırarak 2.5 milyon dolarla yeni yatırım aldı. NFT ve dijital sanat pazarının hareketlenmesi, Artiox'a ilginin artmasına neden oldu. 31 Aralık 2021 tarihine kadar 12 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleşti.

PANDEMİDE YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER ONLİNE TERAPİYİ BÜYÜTTÜ

Evimdekipsikolog, psikolojik danışmanlık almak isteyenlere kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform. Yazılı, sesli ve görüntülü olarak destek alınabiliyor. Pandemi döneminde çok ilgi gördü. Özellikle yurt dışındaki Türkler çok tercih etti. 2021 yılında işlem hacmi 5 kat, satış büyümesi 6 kat arttı. Mart 2022’de 50 milyon TL değerleme ile yeni yatırım aldı.