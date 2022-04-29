Cumhuriyet’in aydın hukukçusu Velidedeoğlu

27 Mayıs darbesi sonrasında Cumhurbaşkanı olması için yapılan teklifleri “Bilim adamı şahsiyetimde siyasetin yeri yoktur…” diyerek geri çeviren Hıfzı Veldet Velidedeoğlu; bilimselliği, dili ve tutumu ile örnek bir aydın…

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Babası hakim ve öğretmen olarak yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptığı için, ilk ve orta öğrenimini Çorum ve Yozgat’ta tamamladı. 1924 yılında Trabzon lisesinden mezun oldu. 1928’de Ankara Adliye Hukuk Mektebini bitirdi. Lise öğrenimi sırasında TBMM’ye memur olarak Meclis’e girdi. Meclis’teki kâtiplik görevini öğrenciliğiyle birlikte sürdürdü.

Açılan sınavı kazanarak İsviçre’ye doktora çalışmasına gitti. Doktora sonrası İtalya’da Ceza Hukuku konusunda ihtisas yaptı.

1934 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. 1942 yılında profesörlük unvanını aldı. 1946-48 ve1952-1963 yılları arasında iki dönem, 13 yıl süreyle dekanlık görevini üstlendi. 1948 yılında ordinaryüs profesör (büyük hoca) ünvanını aldı.

27 Mayıs darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis’te üye olarak görev aldı ve 1961 Anayasa’sının hazırlanmasına katkıda bulundu. 27 Mayıs sonrasında Cumhurbaşkanı olması için yapılan teklifleri “Bilim adamı şahsiyetimde siyasetin yeri yoktur…” diyerek geri çevirdi.

1975 yılında emekli olmasının ardından bilimsel ve akademik çalışmalarını sürdürdü. Gazete yazılarıyla yol gösterici oldu.

Sade, anlaşılır ve yerinde bir Türkçe kullanan Hoca‘nın hukuk kitaplarında kullandığı dil nedeniyle ‘’1961 Anayasası’nın Dili’’ kitabı, Türk Dil Kurumu tarafından basıldı.

Velidedeoğlu’nun eserleri arasında; Türk Medeni Hukuku, Hayat, Hukuk ve Cemiyet, Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları, Türkiye’de Üç Devir, Sağsız Solsuz Demokrasi, Devirden Devire, Türk Yurttaşlık ve Borçlar Yasası Terim ve Sözlükler Kılavuzu, Ailenin Çilesi Boşanma, Anıların İzinde, Mustafa Kemal Atatürk: Söylev, Yol Kesen Irmak, Çağdaş Düşünce, 12 Mart Faşizminin Felsefesi, 12 Eylül-Karşı Devrim kitapları yer alır.

Halen yürürlükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu tasarısını Hıfzı Veldet hoca 1959’da hazırlamış, tasarı ancak 6 yıl sonra yasalaşmıştır.

Ben Hıfzı Veldet hoca ile 1980’li yıllarda evinde sık sık sohbetler ederek dönemin hukuki konularını ele aldım, bilgilendim. Bu sohbetlerde siyasette sağduyunun önemini, hukukun yaşamımızdaki anlamlı ve şaşmaz yerini bir kez daha anladım.

Cumhuriyetin aydın ve üretken hukukçusu Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında vefat etti.

Hıfzı Veldet hocayı saygı ve özlemle anıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

SPD, eski Almanya Başbakanı Schröder‘in, ‘’Putin’in Adamı’’ olması nedeniyle partiden istifasını istedi.