Cumhuriyetin yeni yüzyılı…

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için sektörlerin bir “hedefler dizisi” çıkarması, 2023 iktidarı için yaşamsal önem taşıyor.

Siyaset yıllar önce, 2023 hedeflerini şöyle ortaya koymuştu: 2 trilyon dolar GSYH, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi başına milli gelir, yüzde 5 büyüme+işsizlik+enflasyon. 11. Kalkınma Planı hedefleri ve 2023 Orta Vadeli Programı, bu hedeflerin çok gerisinde kaldığımızı, açıkçası hedeflerin şaştığını gösterdi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı öncesinde, bütün sektör örgütlerinin, hedeflerden uzak kalmamızın nedenlerini ve yeni dönemde beklentilerini gerçekçi bir şekilde ortaya koyarak, siyasilere yol gösterici olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda, toplam 65 TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’ne, yanı sıra TÜSİAD, TÜRKKONFED ve TİSK’e anlamlı bir sorumluluk düşüyor.

Dünya yeni dönemde iklim sorununun çözümü, gıda yeterliği, barış ve demokrasi içinde üretim artışı ve eşitlikçi bölüşüm, teknolojik gelişmeler, yeterli enerji arzı ve güçlü bir altyapı için, yapılması gerekenlerin arayışı içerisinde. Sektörlerin üst ve çatı kuruluşları ve sektör örgütleri, geleceğe dönük gelişmeleri bu yapı içinde ele alarak, gerçekçi beklenti ve çözümlerin neler olabileceğini, açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

Burada TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nin, (iklimlendirme hariç) hepsi eskimiş 65 sektör raporunun acilen “sorun ve durum raporu” olmaktan kurtarılıp, “hedefli çalışma raporu”na dönüşmesi gerekiyor.

Cumhuriyetin yeni yüzyılına yakışır bir kadın girişimciliği için, TOBB Kadın Girişimcilik Kurulu‘nun (KGK) bu sektörel beklentilere uygun bir “Uygulama ve Yol Haritası” çıkarmasını bekliyorum.

Yeni dönemde sağlıklı yol alabilmek için öncelikle, geçen yüzyılının bilançosu çıkarılıp, eksiklerin ve kazanımların neler olduğu belirlenmelidir. Sektör raporlarının ortak bir şablonu olmalıdır.

Cumhuriyetin yeni yüzyılından mevcut durum/beklentiler skalası üstünden okunup sıralanarak, bu sapmanın kapanması için gerekenler listelenmelidir.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’ne bir de uyarım olacak: Sektör Meclisleri, katkıda bulunurken, önerilerini dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya koymalıdır. Yoksa “süslü rapor” olmaktan öte bir işlevi olamaz.

25 bin dolarlık kişi başına gelir hedefi bir politikacı vaadi değil, üreten sektörlerin gerçekçi pusula kullanımıyla sağlanacak, bunu hepimiz artık öğrenmiş olmalıyız.

GÜNÜN SÖZÜ:

Son 10 yılda İrlanda, Estonya ve Vietnam, hedefli kalkınmanın iyi örneklerini oluşturdu.