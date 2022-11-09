Cumhuriyetin yeni yüzyılında yeni değerler

2023’te başlayacak Cumhuriyetin ikinci yüzyılı beklentilerini, toplumun örgütlü kesimleri ortaya koymalıdır.

2023 yılında Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılını yaşamaya başlayacak. Bu nedenle toplumun örgütlü ve üreten kesimleri, yeni yüzyıldan beklentilerini açıklayarak ortaya koymalıdır. İşçi/işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, bölgesel kuruluşlar yeni yüzyıldan beklentilerini yazılı olarak belgelemelidir. Bu beklentilerde hukuk, demokrasi, sosyal haklar, sürdürülebilir büyüme, istihdam ile üretim ve refah artışı ortaya konulmalı, adaletli ve eşitlikçi bölüşüme yer verilmelidir.

Değişen çağın, yeni değerlerinin takip edilerek içselleştirilmesi, topluma mal edilmesinin gerektiği bilinmeli. Cumhuriyetin yeni yüzyıl beklentilerini ortaya koymadan önce kuruluşlar, ilk yüzyılının kazanımları ve eksikliklerinin bilançosunu çıkarmalıdır. Ardından yeni yüzyıldan beklentileri sıralanmalıdır. Dünyadaki yerimizi demokrasi, hukuk, üretim ve özgürlükler, basın açısından yükseltmek için atılacak adımlar sıralanmalıdır. Bu alanlarda dünyadaki yerimizi gösteren tarafsız araştırmaların sonuçları ele alınarak, kısa, orta ve uzun vade hedefleri saptanmalıdır. Beklentiler gerçekçi şekilde ortaya konulmalıdır.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında geride kalmamak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek uyulması gereken konulara önem verip uymamız gerektiğini unutmamalıyız. Çağın gereklerini yerine getirmekte kararlı olmalıyız.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında çağın değerlerine ne oranda sahip olduğumuzu, ne oranda çağın gerisinde kaldığımızı sürekli irdelemeliyiz. Toplumun örgütlü kesimleri, değerlendirmelerini ortaya koyarak ülke yönetimine yol göstericilik yapmalıdırlar.

Toplum içinde var olan sorunlarla ilgili diyaloglar, gelişmenin vazgeçilmez öğesidir. Bu nedenle toplumda sorunların ele alınıp tartışıldığı diyaloglar süreklilik taşımalıdır. Gruplar içinde ve gruplar arasında gelişen, sorunlara çözüm üreten diyalogların bulunması, gelişimin habercisi olması nedeniyle çok önemlidir.

O nedenle toplumun örgütlü kesimlerinden geçen yüzyıl bilançosunu ve yeni yüzyıl beklentilerini açıklamalarını istiyor ve bekliyorum…

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