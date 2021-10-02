Çumra’nın dibini oymak

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Çankaya Üniversitesi

Çumra/Konya benim kazam. Çocukluğumun, ilk/orta/lise yıllarımın geçtiği şirin ilçe.

1900’lerin başlarında, Haydarpaşa-Bağdat tren yolunun geçmesi bu beldeyi ön plana çıkarır. Burası Konya tarım ovasının merkezindedir ve Toroslardan gelen Çarşamba Çayı buradan geçmektedir. Suyun ovaya dağıtımını organize edecek olan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü burada kurulur. Aynı arazi üzerine tren yolu yapım işini gerçekleştiren Alman mühendisler beş adet Alman evi inşa ettirirler. Tren yolu yapımını buradan idare ederler. Bu evler Çumra’nın turistik/kültürel unsurlarından birisi olup bugün de ziyaret edilmektedir. Çumra’ya birlikte gittiğimiz, misafirim Şehir Planlama Uzmanı ODTÜ Hocası Doç. Dr. Çetin Göksu ile tekrar gördük sivri çatılı Alman evlerini.

Alman evleri ziyaretimizden sonra hemen yan taraftaki, çocukluğumda gürül gürül akan yeşil Çarşamba Çayı’na doğru yürüdük. Su yoktu. Koskoca kanal kupkuru idi. Doğal olarak, iki gün boyunca dolaştığımız ovada bu kanalın kollarının da susuz, kupkuru olduğunu gördük.

Ama Çumra Ovası hiç görmediğim kadar yemyeşildi. Daha önce kavun (bir de pancar) ekili olan araziler, boyları iki metreyi geçen mısır tarlaları; domates, biber… tarlalarıyla doldurulmuştu. Devasa tarlaların bazılarının üzerine gökten su yağıyordu, bazılarının ise her santimetresine damlama hortumları döşenmişti. Bazı yerlerde, sistemdeki kaçaklar ve arızalar yüzünden yolların göletlere döndüğünü de gördük.

Çumralı, Çarşamba Çayı’ndan alamadığı suyu Çumra’nın dibini oyarak sağlıyordu. Toroslardan gelen kaynak kurumuştu; ama, Çumralı kanal suyundan daha fazlasını Çumra’nın dibini oyarak çıkarmayı öğrenmişti. Tek problem şuydu: Benim çocukluğumda yarım metreden çıkan suya ulaşabilmek için her defasında daha derine inmek gerekli olmuştu. Şimdi 150 metreden çıkıyordu su. Yarın daha derine, örneğin 200 metreye inmesi gerekli olacaktı. Bu bol su sayesinde de ürün çeşitliliğini artırmış ve kendisine daha çok para kazandıran ürünleri ekmeye başlamıştı. Hatta geleneksel ürünü olan “Çumra kavunu” (Çinikız) kavunlarını da ekmez olmuştu.

Çumra’nın dibinin oyulması sayesinde tarımdan, hayvancılıktan zengin olanların sayısı kat be kat artmıştı. Bu zenginlik, Çatalhöyük Dönemi’nden (9 bin yıldan) beri kullanılan kerpiç/toprak evlerin yerini çok katlı apartmanların almış olmasından da anlaşılıyordu.

İhtişamlı TORKU fabrikalarının yanından geçip Karaman istikametine doğru sürdük arabamızı. TORKU mucizesini ortaya çıkaran Recep Konuk’un köyü Türkmen Camili, sonra Taşağıl Köyü üzerinden Adakale’ye ulaştık. Köy muhtarı Gürsel Algül karşıladı bizi. Köyün kerpiç/toprak evlerini gezdik. Arkadaşım Çetin Hoca bu evleri “Çatalhöyük evleri” diye nitelendirdi ve Çumra turizmi açısından korunmasının önemine dikkat çekti. Karadağ’ın eteklerine kurulmuş Adakale Köyü’nün (bir zamanlar balıklarıyla/yengeçleriyle geçim kaynağını oluşturan) devasa Hotamış Gölü kurumuştu. Bir damla su kalmamıştı o koskoca gölün içinde. Dolayısıyla çocukluğumda yediğim lezzetli balıklar da yok olmuştu. Ve 100 haneli köyün muhtarı Gürsel Bey çok dertliydi. Gölümüz ve köyümüz yeraltı suyunun denetimsiz, sınırsız bir şekilde çekilmesinden dolayı çöle döndü, diyordu.

Evleri gördükten sonra bitişikteki Kızıldağ (Karadağ dağ grubu içindeki tepelerden biri) eteklerine götürdü bizi. Çumra/Karaman sınırı üzerinde oluşan ve derinliği bir buçuk metreyi bulan fay kırıklarını (göçükleri) gösterdi. Köy mezarlığının da içinden geçen bu çökme mezarların bir kısmının ikiye bölünmesine ve ölenlerin kemiklerinin meydana çıkmasına sebep olmuştu. Ve bu çökme hattı 10 km civarı bir uzunluğa yayılmıştı.[1]

Çökme hattının hemen yanından üzerimizde yükselen Kızıldağ Tepesi’ni seyrettik. 100-150 metre üstümüzdeki Hitit Kralı Hartapu’nun kaya üzerindeki rölyefini görmeye çalıştık. MÖ 800’lü yıllarda kral olan Hartapu (2800 yıl öncesinden) el sallıyordu bize! Bir elinde asa diğerinde kâse “Bu şehri Kral Hartapu kurdu” yazılı kayanın üzerinden.

Sonra Süleymanhacı Köyü üzerinden Madenşehri Köyü’ne, Binbirkilise Mahalaç Şapeli’ni görmeye gittik. Dedelerimizin Anadolu’ya gelmesinden önce burada var olan Bizans Din Okulu’nun (İlahiyat Fakültesi’nin) taş/duvar/kubbe kalıntılarını gördük. O kalıntılar bizim Madenşehri Köyü’nün evlerine malzeme olmuştu. Sokaklarında da 1500 yıl önce ölen Bizans din adamlarının ruhları dolaşıyordu sanki…

Kaynak:

[1] Bu fay hattı (çökmeler) şu video ile kaydedilmiş olup izlenebilir: https://www.dailymotion.com/video/x83yvoc?fbclid=IwAR08Q1-81HE6mLovBItIl_EmfPk5t0UaKvuH0ZnaoYRvDmKXVq92TO_6lBs