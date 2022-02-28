Cupra Kare

Tam dört yıl önce Cenevre fuarında, Seat markasından bir yeni marka doğmuştu. Cupra, artık Seat’ların “sadece” en sportif modellerinin donanım ismi değil, kendi başına marka olarak ayrı bir logo ve ayrı bir pazarlama politikasıyla yol alacaktı. İspanyolların yarışçıları, çağdaş bir sportifl ik vizyonu, ayrıcalıklı değil ancak nadir, endüstriyel değil usta işi, ısmarlama değil fakat özel, önceden ayarlanmamış ancak özelleştirilebilir, yüksek performanslı, zanaatkarlık ve benzersizlik ile yarış dünyasından sofistike ve güçlü tasarım ile yeniden tanımlanmış bir yeni marka planlanmıştı.

Martorell fabrikasının 29. yaşında Seat şirketi içinde lider bir marka olarak kendini pekiştiren Cupra, şimdi Formentor’un ardından iki yeni modeli Tavascan’ı 2024’ ve UrbanRebel'i 2025’e onaylayarak yıldönümünü kutluyor. Elektrifikasyon segmentinde kendisini referans olarak pekiştirmek isteyen Cupra, geçen yıl da Cupra Born'un gelişini gelecek için bir sıçrama tahtası görevi görüyor ve konsolide bir elektrikli araç yelpazesi oluşturmaya çabalıyor.

Seat ve Cupra Başkanı Wayne Griff iths ile geçen hafta gerçekleştirdiğim söyleşide “Elektrifikasyon Cupra için kilit bir nokta ve hem Seat hem de şirketin geleceği için büyük bir fırsat yaratıyor.” diyordu. Yüzde 70'i Cupra Formentor olmak üzere 80 bini 2022’de olarak her yıl satışlarını ikiye katlayarak büyüyen Cupra’nın yüzde 100 elektriklilerinin yanında Plug-in hibrit modellere de ağırlık vermesi, giderek daha genç nesillerin müşteri profiline doğru hazırlandığını gösteriyor.

Hedeflerine “Cupra2” adını verdiklerini açıklayan Griff iths, gelişmelerini “durdurulamaz ivme” olarak tarif ederken, Cupra’nın ve Seat’ı dönüştürme yolunda kilit rolünü anlatıyordu.

Ayrıca “Metahype, bu yeni evrene ilişkin bizim yorumumuz. StartUp'ların ve içerik oluşturucuların kültür yaratmak ve paylaşmak için çok çeşitli etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapabilecekleri bir alan” gibi düşünceleriyle; gelişen iletişim trendlerine uygun olarak Cupra'nın meta veri dünyasına da girmesini sağlıyor.

Cupra’yı otomotiv dünyasının ötesine geçerek, topluluklarıyla yenilikçi şekilde etkileşim kurarak, mevcut ve gelecekteki müşterileri için tamamen sürükleyici deneyimler yaratma fırsatını ortaya çıkarıyor.

Cupra2Experience ile metaverse'de tamamen elektrikli UrbanRebel ile, gerçek dünyada sürüş yapıyor gibi gördükleriniz sanal olmasına rağmen benzersiz bir yarış girişimini yaratıyorlar. “Motor sporlarının geleneksel formatlarında devrim yaratmaya hazırız” diyen Cupra yöneticileri, diğer yanda ilk UrbanRebel NFT'sini açık artırmaya çıkarıyorlar. Volkswagen Grubu içinde kimliğini aramayan ve tüm “görev” tanımları yapılmış Cupra, Seat Grubu içinde de önceliğe sahip. Hatta elektrifikasyon planlarının ilk veya ikinci adımlarında Seat markasının değil sportif Cupra’nın “sadece elektrikli” görünmesine şaşırmıyoruz.

“Porsche ile birlikte Cupra, VW Grubu içinde en hızlı elektriklenecek markalar olacak” da diyen Griff iths, büyük küresel perspektife sahip Cupra’nın e-mobilite yatırımlarıyla Seat’tan daha farklı müşterilere hizmet vereceklerini de belirtiyor.

“Dünya çapında pazarlanabilen genç atletizm, Cupra’dır.”