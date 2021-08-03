"Çürümeye bırakılan, uçakların aynısını İspanya ve Hırvatistan şimdi Türkiye’ye gönderiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hurda dediği ve çürümeye terk ettikleri uçakların aynısının şimdi AB üyesi İspanya ve Hırvatistan tarafından Türkiye’ye yardım amacıyla gönderildiğini belirtti.

Havacılıkta “hurda uçak” olmadığını, ‘bakımsız uçak” olduğunu söyleyen Öztrak, “THK’nın uçaklarını, ideolojik bağnazlıkla Cumhuriyetin çürümeye terk ettiğiniz için bugün ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor” dedi.

Yangınlara sebep olan sabotaj, ihmal ve diğer nedenlerin derhal ortaya çıkarılarak, sorumlularının tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Öztrak, yangınla mücadele için masada bir master planın olmamasını eleştirdi.

Öztrak, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP’li belediyelerin, Antalya, Mersin, Muğla’daki yangınlar için, 150’ye yakın araç, 500’e yakın personel, gıda ve temel ihtiyaç malzemesi gönderdiğini belirterek, “ Hükümetin atanmış Tarım ve Orman Bakanı, çıkmış utanmadan, sıkılmadan belediyeleri suçluyor. Yetmiyor trollerini de devreye sokup, şehirleri kurtarmaktan, ormanları kurtaramadık algısı yaratmaya çalışıyor. Yangın şehirde değil, ormanda çıktı. Size uçak aldırmayan yerel yönetimler mi? Mevcut uçaklara bakım yaptırmayıp, hurdaya çıkartan yerel yönetimler mi?” diye sordu.

Öztrak, THK’nın yeniden ayağa kaldırılması, kurumlar arasındaki koordinasyon sorunu çözülmesi gerektiğini belirterek, “Parti ayrımı gözetmeksizin, Hükümet, belediyelerle eş güdüm halinde olmalıdır. Yeni riskleri de dikkate alan, yeni bir yangınla mücadele eylem planı hazırlanmalıdır. Gerekiyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele için özel ve büyük bir birim kurulmalıdır” dedi.

Enflasyon değerlendirmesi

Yılın üçüncü Enflasyon Raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Enflasyonla mücadelede yalnız kaldık” sözlerini hatırlatan Öztrak, “Yüksek enflasyon için meslek odalarını, şirketleri, kurumları suçladı. Bunu Damat da denemişti. Sopayla, telefonlarla etiket fiyatları baskılandı da ne oldu? Enflasyon durmadı. Başkan şirketleri suçlarken, önemli bir bilgiyi de paylaştı. Türk Lirasındaki değer kaybı, son bir yılda yüzde 30’un altında kalmasına rağmen, tüm üretici ve satıcılar yüzde 30’un üzerinde zam yapmış. Herkes yüzde 30 zam yaptıysa TÜİK’in enflasyonu bunun yarısında nasıl kaldı? Gerçek enflasyon yüzde 30’un üzerindeyse memurun, emeklinin, işçinin gasbedilen hakkını bu durumda nereye koyacağız?” diye konuştu.