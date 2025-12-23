Dağıtım yatırımları ikiye katlanacak 2026 enerji için hareketli geçecek
Enerji sektöründe 2026 yılının hem dağıtım hem de üretim tarafında yoğun yatırım dönemine sahne olması bekleniyor. Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, 2026 yılının sektör adına "altın bir yıl" olmaya aday olduğunu belirterek, "Dağıtım yatırımları sektör genelinde neredeyse iki katına çıkacak.
Bu, kablo üreticisinden trafo tedarikçisine kadar devasa bir pazarın oluşması demek. Hem dağıtımda hem de üretimde yatırım yoğun, keyifli bir döneme giriyoruz" dedi. Yenilenebilir enerji tarafında ise özellikle depolamalı tesislerin devreye girmesiyle önemli gelişmeler bekleniyor. Marangoz, bu tesislerin 2026 itibarıyla “meyvelerini vermeye başlayacağını” vurguladı. Termik santrallerde yerli kömür kullanımının teşvik edilmesinin sektörde yeni bir hareketlilik yaratacağını öngören Marangoz, “Özetle; 2026’da hem dağıtımda hem üretimde yatırım yoğun ve keyifli bir yıl bekliyoruz” dedi.
Aydem Enerji, Türkiye’nin ilk dikey entegre enerji şirketi. Elektriğin üretimi, dağıtımı ve perakende satışını tek çatı altında gerçekleştiren bir yapıya sahip. Grup şirketleriyle birlikte yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere toplam 27 santraliyle 2 bin 165 MW kurulu gücü bulunuyor. Bu santrallerin 20’si hidroelektrik, 3’ü rüzgâr, 1’i jeotermal, 1’i hibrit güneş enerjisi ve 2’si de yerli kömür santrali. Şirketin CEO’su Serdar Marangoz, enerji sektörünün içinden geçtiği dönüşüm sürecini ve grubun gelecek vizyonunu DÜNYA’ya anlattı.
"2030’a kadar 3 milyar $'lık yatırım hedefimiz var"
Serdar Marangoz, dağıtım ve yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisini şu sözlerle anlattı: "2021-2025 tarife döneminde dağıtım alanına 1.5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2026’da başlayacak yeni tarife dönemiyle birlikte, önümüzdeki 5 yılda dağıtım tarafında 2 milyar doların üzerinde yeni bir yatırım hedefimiz bulunuyor. Yenilenebilir enerji projelerine ise yine önümüzdeki 5 yılda 600 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz."
Yatırımların kapasite artışına etkisine değinen Marangoz, "Önümüzdeki 3 yılda yaklaşık yüzde 50 büyüme ile kurulu gücümüzü 1.800 MW seviyesinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji ile hem rüzgar (RES) hem de güneş (GES) tarafında kapasiteyi artırarak portföy çeşitliliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu süreçte depolamalı santral yatırımları da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi. Marangoz, grubun 2030 vizyonunu ise şu şekilde özetledi: "2030 yılına kadar yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bir yatırım hedefimiz var. Bu yatırımların yüzde 75’ini dağıtım alanına, kalanını ise yenilenebilir enerjiye ayıracağız. Sürdürülebilir büyüme stratejimizi üç ana başlıkta kurguladık: Verimlilik ve üretim kapasitesinin artışı, dağıtım altyapı yatırımları ve yenilenebilir enerji portföyünün genişletilmesi."
Yeni tarife dönemi başlıyor
Önümüzdeki 5 yıllık yeni tarife döneminin (uygulama dönemi) bu ay belirleneceğine dikkat çeken Marangoz, grup olarak bütçe tekliflerini sunduklarını belirtti. Serdar Marangoz, şu ifadeleri kullandı: "Dağıtım, yatırım yapmak zorunda olduğunuz, durduğunuz an kaybedeceğiniz bir sektör. Sektör şuanda çok sıcak. Tarifeler şuanda belirleniyor. Görünüyor ki dağıtım sektörünün önümüzdeki yıldan itibaren toplam yatırım tutarı, bu yıla kıyasla yaklaşık 2 katına çıkacak. Biz de dağıtım tarafında yıllık bazda 200 milyon dolardan 400 milyon dolara çıkacağız. Dağıtım grubumuzun holding kârlılığındaki payı yüzde 75-80 bandında ve bu yatırımlarla artarak devam edecek."
Kayıp-kaçak oranı en iyi bölgeyiz
Grubun dağıtım tarafında Gdz Elektrik Dağıtım ve Adm Elektrik Dağıtım olarak iki şirketi bulunuyor. Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde toplam 6.2 milyon müşteriye hizmet veriyorlar. Sahil bölgelerini kapsayan dağıtım bölgelerinin turizm yoğunluğu ve pandemi sonrası artan yerleşik nüfus nedeniyle özel bir yönetim gerektirdiğine değinen Marangoz, "Bölgemizde belediyeler Mayıs-Eylül arasında inşaat yasağı uyguluyor. Yatırım için zamanımız kısıtlı ama altyapımızı artan talebe göre güçlendiriyoruz. Bu arada bölgemizde tahsilat oranlarımız yüzde 99.8 seviyelerinde. Tahsilat ve kayıp-kaçak oranları en iyi bölgeye sahibiz" şeklinde konuştu. Marangoz, dağıtım tarafında başka bölgelere yayılma hedefiyle ilgili de fırsat olursa değerlendirebileceklerine değindi.
Birkaç yıla yurtdışına açılmış olacağız
Aydem Enerji'nin gelecek vizyonunda yurt dışı açılımının da olduğunu belirten Marangoz, dağıtım tarafında Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasını yakından incelediklerini söyledi. Marangoz, "Önümüzdeki birkaç yılda grubumuz adına en büyük değişiklik, yurt dışında bir yatırım yapmak olabilir. Bölge insanıyla bütünleşebileceğimiz, stratejik fırsatları değerlendiriyoruz" dedi.
3,5 milyar dolarlık ciro hedefi
2025 yılını değerlendiren Marangoz, finansal hedeflerde sapma olmadan yılı kapattıklarını vurguladı. Marangoz, "Yıl sonu itibarıyla ciromuzun 3.5 milyar dolar, FAVÖK rakamımızın ise 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.
Çinli firmalar santral kurmak istiyor, yabancı parayı park edecek yer arıyor
Dünyadaki ticaret savaşlarının arka planında da enerji ekipmanları ve teknolojisine hakim olma yarışının yattığını belirten Serdar Marangoz, “"Enerji çok büyük bir sektör. Bu alana malzeme satmak, iş ve hizmet satmak için Rusya, Çin ve Amerika arasında ciddi bir yarış var. Bu rekabet Türkiye'ye de yansıyor. Bugün Çinli firmalar gelip Türkiye'de 'Santrali biz kuralım, finansmanı biz sağlayalım, 13 yıl vade verelim' diyebiliyor. Enerjinin önemi, küresel ekonomilerin de tamamen bu alana eğilmesini sağladı."
Türkiye ekonomisindeki dengelenme ve CDS düşüşünün de finansman erişimini kolaylaştırdığını ifade eden Marangoz, yabancı yatırımcının ilgisinin geri döndüğünü söyledi: "Yabancı yatırımcılar artık parayı park edecek yer arıyor. Türkiye, hem hikayesi hem de faiz oranlarıyla gelişmekte olan ülkeler arasında güvenli ve anlamlı geliyor. Geçtiğimiz dönemde Grup şirketimiz Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Eurobond ihracına yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep geldi. Uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %75 oldu. Böylece ihraç, hedef büyüklüğünün yaklaşık iki katı talep toplayarak başarıyla tamamlandı.."
"Elektrikte sübvansiyonun adresi şaşırmaması lazım"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yüksek tüketimli abonelerin sübvansiyon kapsamından çıkarılmasına yönelik düzenlemesini de değerlendiren Marangoz, uygulamaya tam destek verdi. Düzenlemenin sosyal adalet açısından kritik olduğunu belirten Marangoz, şöyle devam etti: "Devletin sağladığı sübvansiyonun gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesi gerekiyor. Lüks aracı olan, evinde birden fazla elektrikli araç şarj eden kişiyle, dar gelirli vatandaşın aynı desteği alması adil değil. Bu yeni düzenleme, lüks tüketim ile ihtiyaç sahibini birbirinden ayırıyor. Bu çok kıymetli ve doğru bir hamle."
Urfa'ya 600 MW'lık güneş üssü kuracak
Marangoz, yenilenebilir enerji tarafındaki büyüme planlarını da paylaştı. Kuraklığın hidroelektrik üretimini etkilediğini ancak bunu rüzgar ve güneş ile kompanse ettiklerini belirten Marangoz, şunları kaydetti: "Proje havuzumuzda 700 MW’lık yatırım bulunuyor. Yeni yapacağımız yatırımların ağırlığını Urfa’da kuracağımız tesis oluşturuyor. Burada 600 MW mekanik, 400 MW bağlantı gücüne sahip, depolamalı bir güneş enerjisi santrali kuracağız. Edirne’de 100 MW’lık rüzgar projemiz var. Ayrıca Uşak, Adana ve Yalova’daki mevcut sahalarımıza hibrit güneş ilaveleri yapacağız."
YEKA ihalelerinde ilk kez ‘rüzgar’ hamlesi
Marangoz, şirketin ihale stratejisinde de değişikliğe giderek YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) süreçlerine dahil olduklarını açıkladı. Rüzgar enerjisine odaklandıklarını belirten Marangoz, "Daha önce YEKA ihalelerine girmemiştik. Ancak rüzgar tarafı için ilk defa niyet belirttik. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihale sürecinde Aydem Enerji olarak yerimizi alacağız" dedi.
