Dağıtım yatırımları ikiye katlanacak 2026 enerji için hareketli geçecek

Enerji sektöründe 2026 yılının hem dağıtım hem de üretim tara­fında yoğun yatırım dönemine sahne olması bekleniyor. Ay­dem Enerji CEO’su Serdar Ma­rangoz, 2026 yılının sektör adı­na "altın bir yıl" olmaya aday olduğunu belirterek, "Dağıtım yatırımları sektör genelinde neredeyse iki katına çıkacak.

Bu, kablo üreticisinden trafo tedarikçisine kadar devasa bir pazarın oluşması demek. Hem dağıtımda hem de üretimde ya­tırım yoğun, keyifli bir döneme giriyoruz" dedi. Yenilenebilir enerji tarafında ise özellikle depolamalı tesislerin devreye girmesiyle önemli gelişmeler bekleniyor. Marangoz, bu te­sislerin 2026 itibarıyla “mey­velerini vermeye başlayacağı­nı” vurguladı. Termik santral­lerde yerli kömür kullanımının teşvik edilmesinin sektörde yeni bir hareketlilik yarataca­ğını öngören Marangoz, “Özet­le; 2026’da hem dağıtımda hem üretimde yatırım yoğun ve ke­yifli bir yıl bekliyoruz” dedi.

Aydem Enerji, Türkiye’nin ilk dikey entegre enerji şirketi. Elektriğin üretimi, dağıtımı ve perakende satışını tek çatı al­tında gerçekleştiren bir yapıya sahip. Grup şirketleriyle birlik­te yarısından fazlası yenilene­bilir kaynaklardan olmak üze­re toplam 27 santraliyle 2 bin 165 MW kurulu gücü bulunu­yor. Bu santrallerin 20’si hid­roelektrik, 3’ü rüzgâr, 1’i jeo­termal, 1’i hibrit güneş enerjisi ve 2’si de yerli kömür santra­li. Şirketin CEO’su Serdar Ma­rangoz, enerji sektörünün için­den geçtiği dönüşüm sürecini ve grubun gelecek vizyonunu DÜNYA’ya anlattı.

"2030’a kadar 3 milyar $'lık yatırım hedefimiz var"

Serdar Marangoz, dağıtım ve yenilenebilir enerji alanın­daki büyüme stratejisini şu sözlerle anlattı: "2021-2025 tarife döneminde dağıtım ala­nına 1.5 milyar doların üze­rinde yatırım gerçekleştirdik. 2026’da başlayacak yeni tarife dönemiyle birlikte, önümüz­deki 5 yılda dağıtım tarafında 2 milyar doların üzerinde yeni bir yatırım hedefimiz bulunu­yor. Yenilenebilir enerji proje­lerine ise yine önümüzdeki 5 yılda 600 milyon dolarlık yatı­rım planlıyoruz."

Yatırımların kapasite artışı­na etkisine değinen Marangoz, "Önümüzdeki 3 yılda yaklaşık yüzde 50 büyüme ile kurulu gü­cümüzü 1.800 MW seviyesinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji ile hem rüzgar (RES) hem de gü­neş (GES) tarafında kapasiteyi artırarak portföy çeşitliliğimi­zi güçlendirmek istiyoruz. Bu süreçte depolamalı santral ya­tırımları da öncelikli hedefle­rimiz arasında yer alıyor" de­di. Marangoz, grubun 2030 viz­yonunu ise şu şekilde özetledi: "2030 yılına kadar yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bir yatırım hedefimiz var. Bu yatı­rımların yüzde 75’ini dağıtım alanına, kalanını ise yenilene­bilir enerjiye ayıracağız. Sür­dürülebilir büyüme stratejimi­zi üç ana başlıkta kurguladık: Verimlilik ve üretim kapasite­sinin artışı, dağıtım altyapı ya­tırımları ve yenilenebilir ener­ji portföyünün genişletilmesi."

Yeni tarife dönemi başlıyor

Önümüzdeki 5 yıllık yeni ta­rife döneminin (uygulama dö­nemi) bu ay belirleneceğine dikkat çeken Marangoz, grup olarak bütçe tekliflerini sun­duklarını belirtti. Serdar Ma­rangoz, şu ifadeleri kullandı: "Dağıtım, yatırım yapmak zo­runda olduğunuz, durduğunuz an kaybedeceğiniz bir sektör. Sektör şuanda çok sıcak. Tari­feler şuanda belirleniyor. Gö­rünüyor ki dağıtım sektörünün önümüzdeki yıldan itibaren toplam yatırım tutarı, bu yıla kıyasla yaklaşık 2 katına çıka­cak. Biz de dağıtım tarafında yıllık bazda 200 milyon dolar­dan 400 milyon dolara çıkaca­ğız. Dağıtım grubumuzun hol­ding kârlılığındaki payı yüzde 75-80 bandında ve bu yatırım­larla artarak devam edecek."

Kayıp-kaçak oranı en iyi bölgeyiz

Grubun dağıtım tarafında Gdz Elektrik Dağıtım ve Adm Elektrik Dağıtım olarak iki şir­keti bulunuyor. Aydın, Deniz­li, Muğla, İzmir ve Manisa ille­rinde toplam 6.2 milyon müş­teriye hizmet veriyorlar. Sahil bölgelerini kapsayan dağıtım bölgelerinin turizm yoğunlu­ğu ve pandemi sonrası artan yerleşik nüfus nedeniyle özel bir yönetim gerektirdiğine de­ğinen Marangoz, "Bölgemizde belediyeler Mayıs-Eylül ara­sında inşaat yasağı uyguluyor. Yatırım için zamanımız kısıtlı ama altyapımızı artan talebe göre güçlendiriyoruz. Bu arada bölgemizde tahsilat oranları­mız yüzde 99.8 seviyelerinde. Tahsilat ve kayıp-kaçak oran­ları en iyi bölgeye sahibiz" şek­linde konuştu. Marangoz, da­ğıtım tarafında başka bölge­lere yayılma hedefiyle ilgili de fırsat olursa değerlendirebile­ceklerine değindi.

Birkaç yıla yurtdışına açılmış olacağız

Aydem Enerji'nin gelecek vizyonunda yurt dışı açılı­mının da olduğunu belirten Marangoz, dağıtım tarafın­da Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasını yakından incele­diklerini söyledi. Marangoz, "Önümüzdeki birkaç yılda grubumuz adına en büyük de­ğişiklik, yurt dışında bir yatı­rım yapmak olabilir. Bölge in­sanıyla bütünleşebileceğimiz, stratejik fırsatları değerlendi­riyoruz" dedi.

3,5 milyar dolarlık ciro hedefi

2025 yılını değerlendiren Marangoz, finansal hedefler­de sapma olmadan yılı kapat­tıklarını vurguladı. Marangoz, "Yıl sonu itibarıyla ciromuzun 3.5 milyar dolar, FAVÖK raka­mımızın ise 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Çinli firmalar santral kurmak istiyor, yabancı parayı park edecek yer arıyor

Dünyadaki ticaret savaşlarının arka planında da enerji ekipmanları ve teknolojisine hakim olma yarışının yattığını belirten Serdar Marangoz, “"Enerji çok büyük bir sektör. Bu alana malzeme satmak, iş ve hizmet satmak için Rusya, Çin ve Amerika arasında ciddi bir yarış var. Bu rekabet Türkiye'ye de yansıyor. Bugün Çinli firmalar gelip Türkiye'de 'Santrali biz kuralım, finansmanı biz sağlayalım, 13 yıl vade verelim' diyebiliyor. Enerjinin önemi, küresel ekonomilerin de tamamen bu alana eğilmesini sağladı."

Türkiye ekonomisindeki dengelenme ve CDS düşüşünün de finansman erişimini kolaylaştırdığını ifade eden Marangoz, yabancı yatırımcının ilgisinin geri döndüğünü söyledi: "Yabancı yatırımcılar artık parayı park edecek yer arıyor. Türkiye, hem hikayesi hem de faiz oranlarıyla gelişmekte olan ülkeler arasında güvenli ve anlamlı geliyor. Geçtiğimiz dönemde Grup şirketimiz Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Eurobond ihracına yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep geldi. Uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %75 oldu. Böylece ihraç, hedef büyüklüğünün yaklaşık iki katı talep toplayarak başarıyla tamamlandı.."

"Elektrikte sübvansiyonun adresi şaşırmaması lazım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yüksek tüketimli abonelerin sübvansiyon kapsamından çıkarılmasına yönelik düzenlemesini de değerlendiren Marangoz, uygulamaya tam destek verdi. Düzenlemenin sosyal adalet açısından kritik olduğunu belirten Marangoz, şöyle devam etti: "Devletin sağladığı sübvansiyonun gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesi gerekiyor. Lüks aracı olan, evinde birden fazla elektrikli araç şarj eden kişiyle, dar gelirli vatandaşın aynı desteği alması adil değil. Bu yeni düzenleme, lüks tüketim ile ihtiyaç sahibini birbirinden ayırıyor. Bu çok kıymetli ve doğru bir hamle."

Urfa'ya 600 MW'lık güneş üssü kuracak

Marangoz, yenilenebilir enerji tarafındaki büyüme planlarını da paylaştı. Kuraklığın hidroelektrik üretimini etkilediğini ancak bunu rüzgar ve güneş ile kompanse ettiklerini belirten Marangoz, şunları kaydetti: "Proje havuzumuzda 700 MW’lık yatırım bulunuyor. Yeni yapacağımız yatırımların ağırlığını Urfa’da kuracağımız tesis oluşturuyor. Burada 600 MW mekanik, 400 MW bağlantı gücüne sahip, depolamalı bir güneş enerjisi santrali kuracağız. Edirne’de 100 MW’lık rüzgar projemiz var. Ayrıca Uşak, Adana ve Yalova’daki mevcut sahalarımıza hibrit güneş ilaveleri yapacağız."

YEKA ihalelerinde ilk kez ‘rüzgar’ hamlesi

Marangoz, şirketin ihale stratejisinde de değişikliğe giderek YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) süreçlerine dahil olduklarını açıkladı. Rüzgar enerjisine odaklandıklarını belirten Marangoz, "Daha önce YEKA ihalelerine girmemiştik. Ancak rüzgar tarafı için ilk defa niyet belirttik. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihale sürecinde Aydem Enerji olarak yerimizi alacağız" dedi.