“Daha çok görüşelim...”in getirisi…
2008 yılında, 38 milyar dolar ile rekor kırmıştı Rusya- Türkiye ticaret hacmi…
Ve bu hacmin “10 yılda, 100 milyar dolara” çıkarılması, hedef olarak belirlenmişti…
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“Daha çok görüşelim…”…
2016 yılında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un göreve başladığı dönem yaptığımız sohbette kullandığı ve sonraki sohbetlerimizde de sürekli tekrarladığı söz olmuştu…
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2013 yılı başında, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini konuşurken şöyle demişti Karlov,
“Biz Rusya’da sıklıkla, “Daha çok görüşelim” diyoruz.
Neden sıklıkla tekrarlıyoruz bu sözü?
Örneğin, biz, Sibirya bölgesinde Türkleri ve Türk menşeili ürünleri anlatabiliriz… Bunun için koşturabiliriz…
Ancak…
Türk işadamları o bölgelere gitmezse, ya da o bölgedeki alıcılar, Türkiye’ye gelip buradaki başarıları görmezlerse, biz ne kadar anlatırsak anlatalım ticaret gelişmez…
Ben Ankara’ya atandıktan sonra konuştuğum Rus valilerinin tamamı Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söylediler…
Burada da o yönde büyük bir arzu olduğunu gördüm... Fakat iki tarafın bu isteği/arzusu/ talebi, talep olarak kalıyor…
Daha fazla ve yüz yüze görüşmek gerekiyor…”
Bu sözü, iki ülke arasında yaşanan gergin günlerde de unutmadı Karlov… Daha fazla görüşmenin gerginliği/ yanlış anlaşılmaları/tamir edilemez çıkışları engelleyeceğine inanıyordu…
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Kurban Bayramı’ndaki sohbetimize konu olan Rus turist sayısı için de “Daha çok görüşmeliyiz” formülünü hatırlatmıştı:
“Rusya’dan gelen turistin yüzde 85’i Antalya’yı tercih ediyor…
Türkiye’nin eşsiz güzelliklere sahip başka bölgeleri de var…
Ancak bu bölgeler, anlatılmadığı/ tanıtılmadığı için bilinmiyor…
Anadolu’da doğa da çok güzel, insanlar da, mutfaklar da… Buraların daha fazla anlatılması gerekiyor… Bu bölgeler ve imkanlar bilinirse Rus turist sayısı 6-7 milyonu aşabilir…”
VELHASIL
2025 yılında Rusya’dan ithalatımız 42.3 milyar doları aştı…
Rusya’ya yaptığımız ihracat ise 2025’te 6 milyar dolara yaklaştı...
Yani…
Hacim 48 milyar dolarda kaldı…
Yaklaşık 17 yıl önce belirlenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefinin yarısına dahi yaklaşılamadı…
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Dengeli ticaret hedefinde de:
Rusya lehine olan dış ticaret açığı, 36 milyar doları aştı…
Aynı Rusya…
2016 yılında Çin ile ticaret hacmi 88 milyar dolarken, 200 milyar dolar hedefi koydu…
Çin iş dünyası, Çin ürünlerini daha çok anlatmak için Rusya’yı karış karış dolaştı…
Sonuç mu?
Rusya-Çin ticaret hacmi 240 milyar doları aştı…
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