“Daha çok görüşelim...”in getirisi…

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2008 yılında, 38 milyar dolar ile rekor kırmıştı Rusya- Türkiye ticaret hacmi…

Ve bu hacmin “10 yılda, 100 milyar dolara” çıkarılması, he­def olarak belir­lenmişti…

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“Daha çok görüşe­lim…”…

2016 yılında kaybetti­ğimiz Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un göreve başladığı dönem yaptığı­mız sohbette kullandığı ve sonraki sohbetlerimiz­de de sürekli tekrarladığı söz olmuştu…

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2013 yılı başında, Rus­ya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini konuşur­ken şöyle demişti Karlov,

“Biz Rusya’da sıklıkla, “Daha çok görüşelim” di­yoruz.

Neden sıklıkla tekrarlı­yoruz bu sözü?

Örneğin, biz, Sibirya bölgesinde Türkleri ve Türk menşeili ürünleri anlatabiliriz… Bunun için koşturabiliriz…

Ancak…

Türk işadamları o böl­gelere gitmezse, ya da o bölgedeki alıcılar, Türki­ye’ye gelip buradaki başa­rıları görmezlerse, biz ne kadar anlatırsak anlata­lım ticaret gelişmez…

Ben Ankara’ya atandık­tan sonra konuştuğum Rus valilerinin tamamı Türkiye ile işbirliğini ge­liştirmek istediklerini söylediler…

Burada da o yönde bü­yük bir arzu olduğunu gördüm... Fakat iki tarafın bu isteği/arzusu/ talebi, talep olarak kalıyor…

Daha fazla ve yüz yüze görüşmek gerekiyor…”

Bu sözü, iki ül­ke arasında yaşa­nan gergin gün­lerde de unutma­dı Karlov… Daha fazla görüşmenin gerginliği/ yanlış anlaşılmaları/ta­mir edilemez çı­kışları engelleye­ceğine inanıyor­du…

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Kurban Bayramı’nda­ki sohbetimize konu olan Rus turist sayısı için de “Daha çok görüşmeliyiz” formülünü hatırlatmıştı:

“Rusya’dan gelen turis­tin yüzde 85’i Antalya’yı tercih ediyor…

Türkiye’nin eşsiz gü­zelliklere sahip başka böl­geleri de var…

Ancak bu bölgeler, an­latılmadığı/ tanıtılmadığı için bilinmiyor…

Anadolu’da doğa da çok güzel, insanlar da, mut­faklar da… Buraların da­ha fazla anlatılması gere­kiyor… Bu bölgeler ve im­kanlar bilinirse Rus turist sayısı 6-7 milyonu aşabi­lir…”

VELHASIL

2025 yılında Rus­ya’dan ithalatımız 42.3 milyar doları aştı…

Rusya’ya yaptığımız ihracat ise 2025’te 6 milyar dolara yaklaştı...

Yani…

Hacim 48 milyar do­larda kaldı…

Yaklaşık 17 yıl önce be­lirlenen 100 milyar dolar­lık dış ticaret hacmi hede­finin yarısına dahi yak­laşılamadı…

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Dengeli ticaret hede­finde de:

Rusya lehine olan dış ti­caret açığı, 36 milyar do­ları aştı…

Aynı Rusya…

2016 yılında Çin ile ti­caret hacmi 88 milyar dolarken, 200 milyar dolar hedefi koydu…

Çin iş dünyası, Çin ürünlerini daha çok an­latmak için Rusya’yı karış karış dolaştı…

Sonuç mu?

Rusya-Çin ticaret hacmi 240 milyar dola­rı aştı…