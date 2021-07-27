Daha çok ihracatçı, daha fazla ihracat

Sadece iç talebe dayalı bir büyüme ile sınıf atlamak çok zor. Dünyada başarılı olmuş ülke örnekleri gösteriyor ki, Türkiye içinde bulunduğu orta gelir tuzağından çıkıp üst sınıfa atlayacaksa bunu ihracata dayalı bir büyüme ile gerçekleştirebilecek. Bunun için de ihracat ve ihracata dönük üretim yapan firma sayısının artırılması gerekiyor.

Geçmişte yüksek ihracat performansı yakaladığımız dönemler oldu. Mesela 2002-2008 arasında dolar bazında yıllık yüzde 15 dolayında ihracat artışı yakalandı. 80’li yıllarda da yüksek artışlar vardı. Türkiye’nin toplam ihracatı 2000 yılında 28 milyar dolardı. Geçen yıl ise 170 milyarı aştı. Yirmi yılda 6 katına çıkmış. Büyük artış ancak bize özel bir durum değil. Dünyada pek çok ülke benzer dönemde böylesine yüksek büyüme performansları sergilemişler. Son 20 yılda Türkiye’de birçok firma ihracat ile tanıştı, ihracatçı oldu. Ancak çalışmalar gösteriyor ki yeterince firmayı ihracatçı yapamamışız.

Merkezin Güncesi adlı blogda bu konuda ilgi çekici bir çalışma yayımlandı. Merkez Bankası’ndan Ekonomist Ünal Seven, Genel Müdür Yardımcısı Merve Ataman ve Uzman Yardımcısı Kadir Gürci toplam 730,291 firma arasında dış satım yapma potansiyeli yüksek olduğu halde ihracat yapmayan firmaları incelemişler. Firmaların ihracatçı olma potansiyellerine ve potansiyeli yüksek ancak ihracat yapmayan firmaların sektör, ölçek ve il dağılımlarına bakmışlar. Potansiyeli yüksek ancak ihracat yapmayan firmaları belirlemeye çalışmışlar. Benim gözüme çarpan bazı noktalara paylaşayım:

- 2019 yılındaki toplam ihracatın yüzde 87’sini “potansiyeli yüksek olarak belirlenen” firmalar gerçekleştirmişler. Demek ki ihracatçı olma potansiyeli ile ihracat performansı arasında güçlü bir ilişki var.

- İncelenen 730 bin 291 firma arasında ihracatçı olma potansiyeli yüksek olan 55 bin 246 firmayı belirlemişler. Ancak bu firmaların yaklaşık yüzde 33’ünün hiç ihracat yapmadığını, tamamen iç pazara dönük çalıştıklarını görmüşler.

- Potansiyeli yüksek ancak ihracat yapmayan firmaların büyük çoğunluğunun ülke ihracatı için önemli bir yere sahip olan imalat ve ticaret sektörlerinde yer aldığı görülmüş. Bu firmalar ölçek olarak ise orta ve büyük ölçekli firmalar.

- Bu firmalar il bazında dağılımında ise daha çok İstanbul, İzmir ve Bursa öne çıkıyor.

- İmalat sektöründe faaliyet gösteren birçok büyük ölçekli firma ihracatçı olmaya özendirilebilir.

Önemli bulguları olan, değerli bir çalışma. Bu tür bir çalışma ihracatı ve ihracata dönük üretimi desteklemek amacıyla devreye sokulacak yeni teşvik programlarının başlangıç noktası olabilir. İhracatın arttırılması için mevcut ihracatçı firmaların ihracat kapasitelerini artırmak kadar ihracat yapma potansiyeli olduğu halde ihracat yapmayan firmaların dış satıma yöneltilmesi gerekiyor. “Merkezin Güncesi”nde yer alan çalışmayı kaleme alan Artman, Seven ve Gürci’nin dediği gibi “Bu çalışmanın bulguları, potansiyeli yüksek ancak ihracat yapmayan firmalara yönelik teşvik programlarının tasarımı aşamasında ilk adım olarak değerlendirilebilir.” Ayrıca, potansiyeli yüksek olduğu halde ihracat yapmayan firmaları yakından takip ederek bu firmaların ihracat kararı almalarının önündeki engellerin ve nedenlerin ortadan kaldırılması da ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilir.