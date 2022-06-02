Daha durun, bugünler iyi günler...

✔ Elektrik, doğalgaz, benzin ve motorin... Her birine tek tek gelen zamlar bile vatandaşın belini büküyor, bu kez tüm ürünlere aynı zamanda ve elektrik ve dogalgazda hem konutları, hem sanayiciyi kapsayacak şekilde zam yapıldı.

✔ Bu, tek başına durduğunda bile tehlikeli olan maddeleri bir araya getirip patlayıcı yapmakla aynı sonucu doğuracak.

İnsanlar yeni bir yıla girerken bir umut besler; kimi iş bulmayı, kimi daha iyi bir iş bulmayı, kimi zengin olmayı, kimi yitirdiği sağlığına kavuşmayı diler. Oysa takvimden bir yaprak çevrilmektedir yalnızca, o bir günde hiçbir şey değişmez. İnsanlar bunu bilir bilmeye de işte yeni bir sayfa gibi görür o yeni yılı...

Yeni bir aya girerken de benzer hisleri duyanlar olur. Yeni ay, yeni mutluluklar getirecektir. Umut dünyası! Hele o yeni aya giren gece rüyasında güzel bir şeyler görmüşse, nasıl bir moralle uyanır o yeni günün sabahına...

Ama bizde insanlar güzel bir rüya görse bile artık hayra yoracak durumda değil.

31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece...

Hani piyasalar için kullanılan bir ifade vardır ya “Kara pazartesi, kara cuma” gibi... 31 Mayıs-1 Haziran gecesini de “Kara gece” olarak nitelemek hiç yanlış değil.

Vatandaş yeni bir aya, yeni umutlarla girmek isterken kafasına, gözüne öyle darbeler aldı ki, peş peşe yumruk yiyen boksör gibi oldu!

Dört kalem mala gelen zamlar... Hiç kimsenin “Beni ilgilendirmez” diyecek durumda olmadığı zamlar...

ELEKTRİK, DOĞALGAZ, AKARYAKIT

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamların haberi daha sabah olmadan geldi. Kabus gibi! İnsanlar yeni bir ayın ilk ışıklarına bu zamlarla uyandı.

Ardından akaryakıt zamları; benzin ve motorine gelen zamlar.

Konutlarda tüketilen elektriğe yüzde 15, sanayide ve işyerlerinde tüketilen elektriğe ise yüzde 25 zam yapıldı.

Doğalgaz zammının oranı ise konutlarda yüzde 30 oldu. Konutlarda tüketilen doğalgaza nisanda da yüzde 35 zam yapılmıştı. Böylece iki zammın toplamı yüzde 75.5’i buldu.

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 16, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise kademeli olarak yüzde 40 ve artı yüzde 10 zam yapıldı.

Sabah sabah gözümüzü bu zamlara açmıştık ki, telefonuma düşen mesaj “neşemi” iyice yerine getirdi. Gece yarısından itibaren, yani 1 Haziran’ı 2 Haziran’a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam geldi.

İşte günün özeti böyle... Hazirana ilişkin umutlar, umut besleyen varsa eğer, bir anda yok oluverdi.

ETKİSİ ZAMANLA ÇOK DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Akaryakıt zammına ne yazık ki alışıldı. Öyle ki akaryakıtta zam esprileri bile değişti. Hani eskiden “Zam beni etkilemiyor, hep 50 liralık alıyorum” denirdi, tutar şimdi 200 liraya çıkarıldı. Çünkü artık 50 liraya 2 litre bile alınamıyor. Geçti o günler!

Bakın öyle fiyat hareketi var ki, kırk yıllık espri bile değişti.

Akaryakıtta bugün istasyona gidenler yeni fiyattan ödemeyi yapacak, yani cüzdana yansıma hemen.

Elektrikte zammın bir kısmı ilk faturaya yansıyacak. Elektrik sayaçları her ay başında okunmadığı için haziran faturasının bir kısmı mayıs tarifesine göre düzenlenecek. Dolayısıyla zammın tümü bir sonraki faturaya yansıyacak.

Doğalgazda kıyamet kışın kopacak

Doğalgazda nisanda yapılan yüzde 35’lik zamla dünkü yüzde 30’luk zammın birikimli toplamı yüzde 75.5. Yani bundan sonra başka zam gelmese bile konutlarda tüketilen doğalgaza bu kış geride kalan kışa kıyasla yüzde 75.5 daha fazla fatura çıkacak.

Aylık ödemeler geçen kıştan bu kışa nasıl mı değişecek...

Geçen kış 500 lira ödeyen bir konut bu kış 877.5 lira...

Geçen kış 750 lira ödeyen bu kış 1.331 lira...

Geçen kış 1.000 lira ödeyen bu kış 1.755 lira...

Geçen kış 1.500 lira ödeyen bu kış 2.632 lira ödeyecek.

Ama şu kaydı bir kez daha düşelim; kışa kadar yeni zam gelmezse... Yeni zamlar söz konusu olursa hesabı yeniden yaparız.

HEPSİ BİR ARAYA GELİNCE ADETA C4!

Bütün mal ve hizmetlerin temel girdisi niteliğindeki dört kaleme zam yapıyorsunuz.

Elektrik kullanmayan konut ya da işyeri veya sanayici olabilir mi?

Dolayısıyla elektriğin genel fiyat hareketleri üstünde bir doğrudan etkisi var, bir de dolaylı etkisi görülecek.

Aynı gerçek doğalgaz için de geçerli.

Aynı gerçek akaryakıt, özellikle motorin için de geçerli. Antalya’daki ürünü isterseniz bedava yükleyin kamyona, Ankara’ya İstanbul’a ulaşıncaya kadar yakılacak mazot nereden nereye geldi. Bundan büyük maliyet yükü olabilir mi?

Sonra yok aracılar, yok marketler, yok stokçular; çare olarak yok enflasyon timleri, yok enflasyonla mücadele yalnızca devletin işi değil gibi açıklamalar...

Dört kalem zam birden... Hem de elektrik ve doğalgaza yalnızca konutlar ya da sanayi için de değil, her kesimi kapsayacak şekilde aynı zamanda.

Tek başlarına bile zararlı olan maddeleri bir karışım yapıyorsunuz ve adeta patlayıcı yaratıyorsunuz.

Herhalde bir bildikleri vardır!