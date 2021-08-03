Beklenenden daha zorlu olduğu ortaya çıkan pandemide umutlar geldi, aşı noktasına kilitlendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) geçen hafta 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odayı aşıya karşı duyarlı olmaları için uyardı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinde COVID-19 aşısı olmayan elemanların çalıştırılmaması için tüm teşkilata genelge gönderildiğini söyledi.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da aşılamayı yaygınlaştırmak için artan çağrılar ve uygulamalar var. Birçok şirket aşı olmayanları ofislere almayacaklarını duyuruyor. Bazı şirketler işe alımlarda COVID aşısı olmayı ön şart olarak koyuyor. Bu noktada bazı hukukçular ve uzmanlar, aşıda zorlamanın kabul edilemeyeceğini, ancak teşvik edilebileceğini söylüyorlar.

Bu konunun yasal boyutu olabilir ancak öte yandan bir de önemli tespit var: Aşı olmayanlar sadece işyerlerinde değil, tüm ortamlarda diğer insanlar için risk oluşturuyorlar. Ve daha da önemlisi pandeminin sona ermesi için dünyanın nüfusunun en az yarısının aşılanması gerekiyor. Bu da işin sağlık boyutu.

Ekonomik boyutunda ise tekrar yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle ortaya çıkan kapanma endişesi var. Önceki kapanmalarda birçok orta ve küçük ölçekli esnaf ciddi zarar gördü. Sorun aynı zamanda önemli bir istihdam boyutu taşıyor. Türkiye ve diğer birçok ülkede başlayan ekonomik toparlanmanın devam etmesi pandeminin seyrine ve dolayısıyla aşılamanın başarısına bağlı. O nedenle birçok rapor artık “Daha fazla aşı, daha fazla iş” başlığıyla çıkmaya başladı.

OECD’nin birkaç ay önce uyardığı gibi yavaş aşılama dünya ekonomisinin önünde ciddi risk oluşturuyor. OECD diyor ki; “Aşı üretimini arttırmak ve aşıyı dağıtmak büyümeyi hızlandırmak ve istihdam yaratmak için var olan en iyi ekonomik politikadır.” Bu demektir ki, ülkeler aşı üretim, tedarik ve dağıtımına öncelik vermeliler. Bu da imalat ve dağıtım kapasitesi yaratmak, aşı maliyetini herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi gerektiriyor. Bu kapamda aşıya ulaşma zorluğu yaşayan yoksul ülkelerin de desteklenmesi gerekiyor. Küresel salgının sona ermesi aşılamanın dünyanın her tarafında yaygınlaşmasına bağlı.

Merkez Bankası’nın son açıklanan Enflasyon Raporu’nda yer alan kutulardan birinde bu konu ele alınıyor. Özetle “Aşılama hızındaki artış ve salgın tedbirlerinin gevşetilmesi iktisadi faaliyeti desteklemektedir” deniliyor. Türkiye başta geç kaldı ama yakında dönemde yakaladığı ivme ile aşılamada önde gelen ülkelere yaklaştı. Aşılamanın yaygınlaşması ile vaka sayıları da 50-60 binlerden 5 binlere kadar geriledi ama sonra tekrar arttı. Şimdi ise Türkiye kritik bir noktaya geldi. Ya vaka sayıları aşağı gelecek, ya da tekrar 50-60 binlere doğru gidecek. Aşağı gelmesi için maske ve mesafe gibi tedbirler şart ama asıl belirleyici aşılama hızı olacaktır. Bu hem can kaybını azaltmak, hem de iktisadi faaliyetleri ve istihdamı desteklemek için şarttır. Aşılamanın hız kazanması hareketliliği etkileyerek iktisadi faaliyetteki toparlanmayı destekliyor. Özellikle hizmet sektöründeki faaliyetlerde bu ilişki çok belirgin şekilde öne çıkıyor. Bundan dolayıdır ki; hem kamu hem de özel kuruluşlarda çalışanların aşılamaya yöneltilmesi büyük önem taşıyor.