Daha gerçekçi bir OVP

2006 yılından bu yana Türkiye’de 16 adet Orta Vadeli program hazırlandı ancak hiç birinde hedeflere ulaşılamadı. 2022-2024 OVP’de daha gerçekçi beklentiler olsa da %5 büyüme/ enflasyon/işsizlik hedefinden çok uzaktayız.

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program yürürlüğe girdi. 2021 yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası’nın beklentisinin üzerinde, %16,2 olarak açıklanırken, 3 yıl için enflasyon, işsizlik, büyüme rakamları önceki OVP’lere göre daha gerçekçi görülüyor. Cumhuriyetin 100. yılında kişi başına 10.000 dolarlık gelire ulaşılmasını ise bir ‘’niyet göstergesi’’ olgusuna bağlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı, üç aylık dönemlerde Maliye Bakanlığı’nın açıklamalar yapmasını karar altına almıştı. Maliye Bakanlığı’nın 2021 ilk üç ay verilerinde önemli sapmalar söz konusuydu. Belki de bunun etkisiyle, önümüzdeki üç yılla ilgili beklentilerin sergilendiği OVP rakamları, daha gerçekçi bir içerikle açıklandı.

Üç yıllık dönem için beklenen temel göstergelerden enflasyondan başlayalım: Yıl sonu beklentisi % 16.2. Önümüzdeki üç yılda 2022’de 9.8’e, 2023’te %8’e, 2024’te % 7.6’ya inmesi öngörülüyor. Bu OVP döneminde yüzde 5 ve altının görülmesi kesinlikle beklenmiyor. Bu yıl yüzde 13.2 olan işsizlik oranı da program sonunda 2024’te 10.9 olarak öngörülüyor. Yüzde 10’un altına inmesi söz konusu değil.

Bu yıl baz etkisiyle yüzde 9 olması beklenen büyümenin 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5.5 olması öngörülüyor. OVP döneminin sonunda, ihracatın 255 milyar $, ithalatın da 309 milyar $ olmasıyla, cari açık beklentisinin yine yüksek, 10 milyar dolar düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye, büyüme, enflasyon ve işsizliği yıllık yüzde 5 düzeyinde tutan bir ekonomik dengeyi ve sürdürülebilirliği yıllardır amaçlıyor.

2022-2024 yıllarını içeren OVP döneminde de, enflasyon ve büyümede buna biraz yaklaşsak da, işsizlikte beklentinin iki katından fazla yukarıda kalacağımız açık. Oysa istihdam yaratan bir büyüme beklentimiz olmalı.

Sonuçta, 2006‘dan bu yana Türkiye 16 adet orta vadeli program hazırladı. Ancak hiç birinde hedeflere ulaşılamadı. Bu durum ekonomik hedeflerin artık ‘’plan/ program‘’ sürecinin çok dışında dinamiklerle şekillendiğini gösteriyor. Siyasi yönetiminden beklenense, plan/program yerine ‘’istikrar ortamı’’ yaratması ve koruması oluyor.

GÜNÜN NOTU:

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar‘ın vefatı nedeniyle Yaşar Ailesi’ne ve sevenlerine DÜNYA adına başsağlığı diliyorum.