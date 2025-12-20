Daha güçlü, daha çevik ama daha az umutlu
Belirsizlik artık istisna bir durumu ifade etmiyor. İş dünyasının yeni normu haline geldi. Türkiye’de de liderlik artık “kriz yönetmek”ten çok, “belirsizlik içinde yön bulmak” becerisine dayanıyor. Son beş yılda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yetenek kayıpları ve kur baskısı liderlik anlayışını derinden dönüştürdü. Artık başarı, sadece rakamlarda değil dayanıklılık, çeviklik ve umut arasında kurulan hassas dengede ölçülüyor. Tam da bu dönüşümün ortasında yayımlanan yeni bir araştırma, Türk iş dünyasındaki liderlerin zihin haritasını dikkat çekici biçimde ortaya koyuyor. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve Execution Partners işbirliğiyle hazırlanan “Türk İş Dünyasında Liderlik Bileşenleri” araştırması, iş dünyasının nabzını tutan kapsamlı bir tablo ortaya koydu. Çalışma, liderlik davranışlarını dört temel eksende -motivasyon, umut, iyimserlik ve çeviklik - ölçümledi. Sonuçlar çarpıcıydı: Umut bileşeninde yüzde 3, iyimserlikte ise yüzde 4’lük düşüş yaşandı. Buna karşın özyeterlilik ve yılmazlık gibi direnç göstergelerinde sınırlı da olsa artış gözlendi. Rapor, liderlerin güçlü yönlerini koruduğunu ancak duygusal enerjilerinde belirgin bir yorgunluk oluştuğunu gösteriyor.
Araştırmanın bulgularına göre:
● Liderlikte kritik alarm: Motivasyon erozyonu. Umut ve iyimserlik kaybı, organizasyonun enerjisini aşağı çekiyor.
● Dayanıklılıkta güçlü, istikrarda zayıf: Liderler ayakta kalmakta iyi ama uzun vadede dengeyi koruyamıyor.
● İlişkiler sağlam, sistemler zayıf: Bağlar güçlü olsa da yapısal unsurlar çevik dönüşümün önünde engel.
● Kendini yöneten lider, çevik liderdir: Güçlü lider, organizasyonunun çevikliğini de yükseltiyor.
● Ekonomik daralma kronikleşti: Artık liderlik, süreğen daralma ve tıkanıklık koşullarında şekilleniyor; bu yeni gerçeklikte yön verme becerisi belirleyici hale geliyor.
Daha gerçekçi, daha kabullenici liderler
PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, liderlerin direncine dikkat çekiyor: “Bu araştırma bize Türk iş dünyasında liderlerin zorluklarla baş etme konusunda önemli bir direnç geliştirdiğini gösteriyor. Kaynak kısıtları, karmaşık süreçler ve belirsizlik ortamı bireyleri çözüm odaklı olmaya zorluyor ve bu da yılmazlık seviyesini yükseltiyor. Gün içinde çok fazla zorlukla karşı karşıya kalıyoruz ama bir taraftan da tecrübeler insanın daha çevik ve dayanıklı olmasını sağlıyor” diyor.
Araştırmada öne çıkan tablo şu: Liderler artık zorluklara karşı daha gerçekçi, daha kabullenici, ama daha az umutlu. Hedef belirleme ve plan yapma konusunda umut oranı yüzde 80’den yüzde 76’ya, iyimserlik ise yüzde 78’den yüzde 74’e gerilemiş durumda. Bu düşüş, özellikle ekonomik daralma, belirsiz yatırım ortamı ve yetenek kaybı gibi faktörlerin psikolojik etkisini yansıtıyor. EAPM Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, bu tabloyu şöyle yorumluyor: “Büyük bir hızla değişen ve yeniden şekillenen dünyada liderlik artık yalnızca başkalarını yönetme becerisiyle tanımlanmıyor. Belirsizlik içinde yön bulabilmek; güçlü bir kendini yönetme kapasitesi, duygusal çeviklik ve öğrenmeye açıklık gerektiriyor. Günümüz liderleri hem kendi iç dengelerini koruyarak hem de ekiplerine güven, esneklik ve ilham aşılayarak dönüşümün merkezinde yer alıyor.”
Bu dönüşümün bir diğer boyutu da ekonomik daralmanın kalıcı hale gelmesi. Execution Partners Kurucu Ortağı Ateş Sungur, “2020’de pandemi belirsizliği belirleyici faktördü bugünse dünya genelinde kronikleşen ekonomik daralma. İçinde bulunduğumuz şartlar artık geçici bir kriz durumu değil. Öngörüler, bu koşulların en az 1–2 yıl daha süreceğini gösteriyor” diyor.
Araştırma, liderlikteki bu yeni evreyi şöyle özetliyor: Dayanıklılık güçlü, umut düşük; bağlar sağlam, sistemler kırılgan; liderler ayakta ama enerjileri sınırlı. Bu tablo, iş dünyasının sadece finansal değil, psikolojik ikliminin de yeniden tanımlandığını gösteriyor.
Sonuç: Umudu kaybetmeden gerçeği görmek
Bugünün lideri, yalnızca strateji kuran değil aynı zamanda duygusal enerjisini yöneten bir profil. Yüksek tempolu, dalgalı bir ekonomide liderin en kritik becerisi artık çevik düşünme kadar kendini yönetebilme kapasitesi. Araştırmanın da işaret ettiği gibi, Türk iş dünyasının önümüzdeki dönemde ihtiyacı olan şey, yeni araçlardan çok yeni bir zihinsel denge. Bu bulgular bize bir gerçeği hatırlatıyor: Liderlik, umut kaybına rağmen ilerlemeyi sürdürebilme cesaretidir.
Zorluklar kalıcı hale geldikçe, liderlerin dayanıklılığı da yeni bir değer olarak öne çıkıyor.
Ama belki de en önemlisi, bu dayanıklılığın yalnızca dış koşullarla değil içsel umutla da beslendiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü iş dünyasında çeviklik kadar umut da bulaşıcı.
