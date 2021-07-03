Daha mutlu ve başarılı olmanın püf noktası

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdiptas.com

“Beş yıl kadar önce bir şirkette müdür olarak çalışıyordum ve maaşımla çocuklarıma ve eşime rahatlıkla bakıyordum, onların isteklerini karşılayabiliyordum. Statü ve gelir olarak iyi durumdaydım. Ancak mutlu değildim.

Tam bu sıralarda beklenmeyen bir şey oldu ve başka bir şirketten iş teklifi aldım. Bana verilen tekliften biraz daha iyi bir maaş öneriliyordu. Teklifi değerlendirmeye ve görüşmeye gitmeye karar verdim. Görüşmeye girmeden bir gece önce düşünmeye başladım. Kendime ‘Neden biraz daha fazla maaş için böyle bir değişikliğe gideyim?’ diye sordum. Bu soru beni oldukça rahatsız etti.

Benden daha iyi durumda olan arkadaşlarımı düşündüm ve sorgulamaya başladım. Aynı okula gittik, ayni eğitimi aldık. Bize sunulan olanaklar da aşağı, yukarı aynıydı. Bu arkadaşlarım nasıl oluyor da benden çok daha iyi durumdalar? Neden benden çok daha iyi para kazanıyorlar diye kendime sormaya başladım. Kâğıt kalemi elime aldım ve tek tek yazdım. Benden farklı ne yaptılar da bu noktaya geldiler sorusunun cevabını aradım.

Az önce de söylediğim gibi benden daha iyi eğitim almamışlardı. Benden çok daha akıllı olduklarını da düşünmüyordum. Karakteristik özellikleri de çok büyük farklılık göstermiyordu. Uzun bir süre düşünüp yazdıktan sonra nihayet bir ışık yandı ve benden daha iyi durumda olmalarının nedenini buldum. Kendilerine inanıyorlardı. Büyük düşünüyor ve bu büyük hedefleri gerçekleştirebileceklerine gönülden inanıyorlardı. Ben yıllarca kendimi çok başarılı olamayacağına inandırmıştım.

Çocukluğumdan itibaren bana söylenen limitli düşüncelerin fazlasıyla etkisinde kalmıştım. Ortalamayı asla aşamayacağımı düşünmüştüm. Kabul etmek zordu ama beni geride bırakan büyük düşünüp kendime yeterince inanmamam olmuştu. O gün, tam o anda kendime inanmaya ve büyük düşünmeye karar verdim. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktığını hissettim ve hayatım pozitif bir yola doğru yön değiştirdi. Sabaha kadar oturdum ve hiç uyumadan iş görüşmesine gittim.

Bana teklif edilenin %40 fazlasını istedim çünkü kendime inanıyordum ve bunu hak ettiğimi düşünüyordum. Sadece işi almakla kalmadım ve gelirimi artırdım. O günden beri yaptığım her işte en tepede yer almayı başardım. Gelirimi ve statümü sürekli artırdım. O gece verdiğim karar hayatımın değişmesini sağladı.” Bu dikkat çekici hikâyeyi önemli bir firmanın CEO’su olan bir arkadaşımdan dinledim. Başarısının sırrını sorduğumda bu hikâyeyi anlatmış ve özetlemişti: Kendine inanmak ve büyük düşünmek.

KENDİNE İNANMIYORSAN BAŞKALARI NEDEN SANA İNANSIN?

Gün geçmiyor ki bana maaşımı nasıl artırabilirim, nasıl terfi alabilirim, kendi işimi nasıl kurabilirim, gelirimi artırmak için ne yapmam gerekiyor türünden sorular gelmesin. Bu soruları soran kişilerin çoğunun kendilerine inanmadıklarını görüyorum. Öyle ki geçenlerde bir danışanım bir kurumda çalıştığını, yeni bir iş kurmak istediğini fakat eşinin kendisine inanmadığını ve riske girmesini istemediğini anlattı.

Ben de kendisine şu soruyu sordum: “Sen kendine inanıyor musun, başarılı olacağını düşünüyor musun?” Bir süre düşündü ve acı bir gülümsemeyle “Hayır” yanıtını verdi. Benim ona cevabım ise gecikmedi, “Sen başarılı olacağına inanmıyorsan eşin neden sana inansın?” Mentorluk ya da koçluk yaptığım kişilerin sorularının çözümünün birçok yolu var.

Ancak büyük düşünce yapısını oluşturmadan, kendine inanmadan başarının kişiyi bulacağına inanmıyorum. Beynimiz yaratılışı gereği bizi korumaya programlanmış. Bizi olası tehlikelere karşı korumakla görevlendirilmiş. O yüzden her durumda beynimiz işin en negatif olası sonuçlarına odaklanıyor. Bu yüzden de büyük düşünmeye çalıştığımızda, kendimize inanmak istediğimizde beynimiz en olumsuz resmi ortaya koyarak bizi hayallerimizden uzaklaştırabiliyor. Bunun yerine yapmamız gereken beynimize bu yeni ve olumlu alışkanlığı öğretmek.

Kendinize inanmanız ve büyük düşünmeniz için size dört önerim var: Her zaman başarıyı düşünün. Herhangi bir yarışa ya da rekabete girdiğinizde, bir zorlukla karşılaştığınızda, yepyeni bir projeye veya işe başladığınızda kazanacağınıza inanın. Asla başarısız olabileceğiniz aklınıza gelmesin. Fırsatlarla karşılaştığınızda “yapamayabilirim” diye düşünmek yerine, “yapabilirim” sözünü birçok kez söyleyerek kendinizi inandırın.

Her sabah kalktığınızdan, önemli bir toplantı öncesinde, yeni bir işe başlamadan önce kendinize şu sözleri hatırlatın: “Ben düşündüğümden daha başarılı ve daha iyi bir insanım. Her ne yaparsam yapayım en iyisini ben yaparım.” Küçük düşünürseniz küçük sonuçlar elde ederseniz. Büyük hedefler peşinde koşun ve büyük fikirler üretin. Eğer hayalleriniz sizi korkutmuyorsa büyük düşünmüyorsunuz, potansiyelinizi zorlamıyorsunuz demektir.

Etrafınızda büyük düşünen, vizyoner, kendine ve size inanan insanlar olmasına dikkat edin. Her ne kadar etkilenmiyorum diye düşünseniz de etrafınızdaki insanlar düşünce yapınızın oluşmasında oldukça önemli bir role sahipler. Sizi aşağıya çeken, büyük düşünmenizi engelleyen kişilerle harcadığınız zamanınızı kısıtlayın ya da ortadan kaldırın. Eğer kendinize daha çok güvenmek, daha mutlu olmak, karizmatik bir lider portresi çizmek, daha çok gelir sahibi olmak, daha iyi yaşamak istiyorsanız kendinize inanın, büyük hayaller kurun ve büyük düşünün.