Dahilde işleme işlemleri DYS’ye aktarıldı

İhracat Genel Müdürlüğü DİR Otomasyon Sistemi’nde değişiklikler yaptı. Bu sistemde yapılan işlemlerin, Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) aktarım çalışmalarında, Sektör Daire Başkanlıkları ile yapılan değerlendirmeler ve bölge müdürlüklerinden alınan test sonuçları neticesinde 19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle geçiş tamamlanmış bulunuyor. DYS'ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi'nde yer alan tüm kullanıcı tanım ve yetkileri iptal edilmiş oluyor. Bundan böyle DYS üzerindeki yetkilendirmelerin esas alınacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda geçişin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini bakımından,

15 Eylül Perşembe saat 23:59 itibariyle DİR Otomasyon Sistemi firmaların yeni belge, revize ve kapatma başvurularına kapatılmıştır. Sadece beyanname tescil, kapatma ve iptal işlemleri devam ediyor.

Bundan böyle sistem şu şekilde işleyecektir;

Tüm yeni belge başvuruları, açık başvuru kalmayacak şekilde Sektör Daire Başkanlıkları tarafından sonuçlandırılacak,

Tüm revize başvuruları, açık başvuru kalmayacak şekilde Bölge Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak,

Tüm açık kapatma başvuruları Bölge Müdür Yardımcıları / Dış Ticaret İşlemleri Müdürleri üzerine havale iade işlemi yapılacaktır (Sonuçlanmamış kapatma başvuruları her Bölge'de tek kişi üzerinde toplanacaktır.)

17 Eylül Cumartesi saat 19:00 - 18 Eylül Pazar saat 19:00 arasında 24 saat süre ile DİR kapsamı beyannamelere yönelik tescil, kapatma ve iptal vs. işlemleri yapılmadı ve 18 Eylül Pazar saat 19:00'da beyanname tescil, kapatma ve iptal işlemleri yeniden devreye alındı.

19 Eylül Pazartesi 00:00'dan itibaren, yeni belge başvuruları ile DİR Otomasyon Sistemi üzerinden düzenlenmiş belgelere ait revize ve kapatma talepleri sadece DYS üzerinden yürütülecektir.

DYS devreye girdikten sonra uygulamaya yönelik öneri ve bildirimler dysdahildeisleme@ticaret.gov.tr üzerinden takip edilecektir.

DİR Otomasyon Sistemini kullanan firmaların mağduriyet yaşamaması için tedbir almaları öneriliyor.

Kuşkusuz yeni sisteme adaptasyon sürecinde sorunlar çıkacaktır. Bu itibarla, dış ticaret şirketlerinin konu ile ilgili yetkililerinin eğitimli ve donanımlı olmaları ya da alanında uzman kişilerden danışman yoluyla destek almalarında büyük yarar olduğu kanaatindeyim. Çünkü; yapılacak hatalar veya yanlışlar büyük maliyetleri şirketlerin karşısına çıkarır.