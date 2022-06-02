Daikin fabrikasından yeni nesil çevrecilik dersleri

Her yıl Dünya Çevre Günü yaklaşırken endüstrideki teknolojik gelişmelerin sürdürülebilirliğe katkısına kafa yorarım. Bir mühendis olarak, her şeyin doğal halinde kalması gerektiğini düşünen arkadaşlarım ile aramda görüş ayrılığı var. Daikin fabrikasındaki gözlemlerim, sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerimi destekleyen örnekler oluşturdu.

Daikin’in yeni üretim tesisinin açılış töreni için geçtiğimiz alan oldukça sıcaktı. Hemen kafamda bir senaryo kurdum. Nikkei Mutlu Dergi Grubu’nda çalışırken Fujitsu’nun davetlisi olarak Japonya’ya gittiğimde, Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan kazanın ardından enerji tüketimini nasıl yeniden düzenlediklerini dinlemiştim. İş dünyasının liderleri ile hükümet yetkilileri bir araya gelip şirket binalarında ortam sıcaklığını bir derece yukarı çekmeye ve yaz aylarındaki kravat takmama iznini bahardan başlatmaya karar vermişlerdi. İklimlendirme ekipmanı üretilen bir tesiste soğutmadan feragat edilmesi garip gelse de böyle bir hikayenin ilgi çekici olabileceğini düşündüm. Bu hikayenin peşine düşüp Daikin Türkiye Bireysel Sistemler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran’a konuyu sordum.

Enerjinin yokluğuna değil, bolluğuna dayalı politika

O gün tören olduğu için üretime ara verildiğini ve bu nedenle bütün sistemlerin açılmadığını söyleyen Gülsaran, “Burada kendi enerjimizi üretiyoruz. Her ortamı istediğimiz gibi soğutma ya da ısıtma olanağına sahibiz” dedi. Fabrikanın şu anda çatılara yerleştirilen panellerin kurulu gücü 3,5 megawatt’a (MW) ulaşmış. Bunun üzerine eklenecek 2,5 MW tesisi daha da güçlendirecek ve kurulu gücü 6 MW’a ulaştıracak. Enerjinin kaynağının güneş olması, daha sürdürülebilir bir çevre için önem taşırken aynı zamanda üretiminin yüzde 70’ini ihraç etmeyi planlayan tesisin maliyet avantajına dayanan sürdürülebilirliğine katkı sağlamasıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle Avrupa’da karbon vergisinin uluslararası ticarette bir rekabet aracı haline dönüşmesi yakın dönemin önemli bir finansal gelişmesini oluşturacak. Çevreci olmayan işletmeler için bu verginin ton başına dört euro civarında olduğu “mutlu günler” yakında son bulacak.

Avrupa’da 2021’de bu vergi, 80 euro’lara yükseldiğinde ve İsveç’te 116 euro ile zirve yaptığında işin renginin değişmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Almanya’da 2021’de bu vergi 25 euro’ydu. Almanya’nın yol haritası, 2022’de 30 euro, 2023’te 35 euro, 2024’te 45 euros ve 2025’te 55 euro olarak açıklandı. 2025’de esnekleştirilecek bu vergi için 55 ila 65 euro aralığı öngörülüyor. Avrupa pazarının değişecek bu maliyet yapısını bugünden öngörüp gerekli adımları atacak kadar öngörülü olmak, Türkiye’nin ticaretinin geleceğini korumak açısından önem taşıyor.

Avrupa’da bunun sosyal sorumluluk alanının da oluşmuş olması, konunun hassasiyetine ışık tutuyor. Burada konuşulan mali karşılıklar, bu hassasiyeti daha da artırıyor. Kâr amacı gütmeyen hedef odaklı organizasyon For Tomorrow’ın karbon salımının telafi edilmesine yönelik abonelik hizmetinin paket fiyatları bu konuda iyi bir fikir veriyor. For Tomorrow’ın, yılda dokuz ton karbon salımının etkisinin telafi edilmesini sağlayan kişisel paket için aylık 54 euro abonelik ücreti alıyor. Bunun fiziksel karşılığı, Avrupa’da 18 ağacın dikilmesi ya da kömür kullanan bir termik santralin beş dakika boyunca kapalı tutulması. 84 euro’dan başlayan aile planında ağaç sayısı en az 27 ve kömürle çalışan termik santral kapanma süresi en az sekiz dakika olarak ifade ediliyor. Karşılıkları bir yana kişi başına 54 euro’luk paket sunulması, gelecekle ilgili iyi bir fikir veriyor.

Hem çevreci teknoloji hem elektronik imza

Bu durum, Daikin Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Yeşilyurt’un 2022 başında açıkladığı sürdürülebilirlik rakamlarının önemini artırıyor. 2021’de ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan (R-32) kullanarak ozon tabakasına zararı önleyen Daikin, nakliyede yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azaltıyor. Temmuz 2020’de devreye alınan güneş enerji santralinin (GES) Hendek’teki üretim tesisinin sera gazı emisyonlarını yüzde 63 azalttığını belirten Yeşilyurt, 513 ton atığı geri kazandırdıklarını da vurguluyor.

Daikin sözleşme yönetim süreçlerini e-imza ve kayıtlı elektronik posta (KEP) ile dijitalleştirerek de kağıt tüketimini azaltmak başta olmak üzere karbon ayak izini aşağı çekecek bir adım atıyor. “Avrupa Birliği’nin 2035’e kadar sera gazı salımını 1990 seviyesine indirmeyi ve 2050 yılında sıfırlamayı hedefleyen Yeşil Mutabakat uyumu çağrısı karbon ayak izini azaltmamış olan şirketler için ek gümrük vergileriyle rekabet avantajını yitirme veya yüksek fiyattan karbon sertifikası satın alarak kârlılıklarında düşüş riskiyle karşı karşıya kalma anlamına gelecek” diyen TÜRKKEP Genel Müdür Olcay Yıldız’ın referans listesinde yer alan Daikin, sürdürülebilirlik ve çevreye saygının, hitap edilmesi gereken farklı boyutları olduğunu ortaya koyuyor. Çevrenize uyumu, doğa kadar ekonomik ilişkileri de kapsayan bu mantıkla değerlendirmenizi tavsiye ederim

5 Haziran Dünya Çevre Gününüz şimdiden kutlu olsun.