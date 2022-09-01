Dakikada 1 tabanca yapıyor en çok ABD’ye satıp kiloda 150 dolar getiriyor

SAMSUN’da gerçekleşen TEKNOFEST vesilesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral ile oğlu, Genel Müdür Cahit Utku Aral davet etti, “Canik” markasıyla üretim yapan Samsun Yurt Savunma (SYS) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kentteki tesislerine gittik.

Hayrullah Zafer Aral, öyküye babası, ANAP döneminin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’dan girdi:

- Babam sanayiciliğe memleketimiz Kayseri’de “Aral Motor” firmasını kurarak adım atmıştı. 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk patentli dizel motorunu üretti. Daha sonra 1960’lı yıllarda Meysu’yu, 1970’lerde MeyBuz’u kurmuştu.

SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral araya girdi, konuyu Canik’e taşıdı:

- 1993’te Erbakan-Çiller Hükümeti, Doğu Karadeniz Silah Projesi başlattı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) gözetim ve sorumluluğunda üretimin özel sektöre açılması hedeflenmişti. Samsun Silah Sanayi de o çerçevede 1998 yılında kurulmuştu.

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, öyküyü sürdürdü:

- Samsun Silah Sanayi, bir süre sonra Çarmıklı Holding’in kurucusu Ali Rıza Çarmıklı’ya geçti. Ali Rıza Bey, şirketi ve 10 tezgahtan oluşan üretim merkezini ilkokul yıllarından arkadaşı babam Cahit Aral’a sattı.

Baba Cahit Aral’ın 2011’de vefat ettiğini anımsattı:

- Ailenin ikinci kuşağı olarak ben ve kardeşim, sonra bizim çocuklarımız işin içine girdi. Bayrağı devralmış olduk. SYS’nin üretim tezgahları ve üretim izinlerini almıştık ama ortada satılabilir ürünü yoktu.

SYS’nin alımı sırasında pek fizibilitenin de bulunmadığını kaydetti:

- Oturduk hesap yaptık. “4-5 yıl Ar-Ge yapsak, ne üretebiliriz, hangi ürünü satabiliriz ona baksak” diye düşündük. Ortaya 3-4 milyon dolarlık bir maliyet çıktı.

Utku Aral, şirketin 10 yıl boyunca Ar-Ge yaptığını vurguladı:

- Bütün firmalar aynı ürünlere yönelmişti. 2008 yılıydı, mevcut ürünlerle kendimize alan açamayacağımızı gördük. Tabancalar çelik gövdeliydi. Tabancada fark yaratmak için ayrıca 3.5 yıl çalıştık. Polimer gövdeli, iğne ateşlemeli tabancayı geliştirdik.

2005 yılında kabiliyetlerini geliştirmek MKEK’e farklı silahların parçalarını ürettiklerini aktardı:

- 2008 yılında da havacılık ve füze sistemleri alanına adım attık. Roketsan ve TUSAŞ için farklı bileşenlerin imalatlarını gerçekleştirmeye başladık. Bizim için dönüm noktası 2012 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihale oldu.

CANİK TP9’un yurt içinde geliştirilen ilk polimer gövdeli tabanca olduğunu bildirdi:

- Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu ihalede polimer gövdeli, iğne ateşlemeli tabanca ihalesine çıkmıştı. Tam da bizim üretime denk geldi. 25 bin adetlik ihaleyi kazandık. O ihale bir anlamda “bizi biz” yaptı.

Zafer Aral, o günlerdeki tabanca fiyatlarını anımsadı:

- Yabancı marka tabancaların fiyatı 800 dolar civarındaydı. Biz devreye girince 400 dolara indiler. Biz ihaleyi 245 dolara kazanmıştık. Şimdi o tip tabancalar 200 dolara satılıyor.

1 milyon adet tabanca üzerinden hesap yaptı:

- Emniyet Genel Müdürlüğü 800 dolarlık tabancalardan 1 milyon adet aldığında 800 milyon dolar ödüyordu. Bizimle 200-245 milyon dolara düşmüş oldu.

Utku Aral, tabanca üretiminin gelişmesiyle birlikte MKEK’e parça üretme işini bıraktıklarını, havacılık sanayinden de çıktıklarını ifade etti:

- Şu anda günde 1300 tabanca üretiyoruz. Yani, dakikada bir tabanca üretir tempoda çalışıyoruz. Haftada 6 gün 3 vardiya üretim yapıyoruz. Seri ama butik mantığıyla üretime özen gösteriyoruz.

Tabancada en büyük sivil pazarın ABD olduğuna dikkat çekti:

- Türkiye’den ABD’ye gerçekleşen tabanca ihracatının yüzde 75-80’ini biz yapıyoruz. ABD’ye tabanca ihracatımız 100 milyon dolar dolayında. Bugüne kadar ABD’ye ihraç ettiğimiz tabanca sayısı 2 milyona yaklaştı.

Tabancada kilo başına ihracat gelirini merak ettik, hesapladı:

- Tabancada kilo başına ihracat gelirimiz 150 dolar dolayında seyrediyor.

Erbakan-Çiller hükümetinin 1993’te gündeme getirdiği Doğu Karadeniz Silah Projesi, Aral Ailesi’nin devreye girmesiyle Samsun Yurt Savunma (SYS) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de CANİK’le o yılların hayalini de aşan boyutlarda hayata geçmiş bulunuyor.

CANİK’in Samsun’da 3, İstanbul’da 1, ABD’de 1 fabrikada üretim yapması, dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi konumuna yerleşmesi bunu ortaya koyuyor…

ABD’deki üretimi 500 bin adete çıkacak

SAMSUN Yurt Savunma (SYS)-CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2000’li yılların ortalarında yurt içinde satmaya başladıkları ilk ürünlerini eş zamanlı olarak dünyaya da açtıklarını bildirdi:

- Polimer gövdeli tabanca ailesinin ilk üyesi CANİK TP9’u ABD pazarına da sunduk. 2010’da ABD’de yatırım kararı aldık. Century Arms ve CANİKUSA’yi kurduk.

Şirketin merkez ofisinin Boca Raton’da (Florida) olduğunu belirtti:

- Vermont’ta 5 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde üretimimiz sürüyor.

ABD’deki üretimi Florida’ya kaydırma kararı aldıklarını kaydetti:

- ABD’deki yıllık silah üretimimiz yeni yatırımla birlikte ilk etapta 150 bin adete çıkacak. Daha sonra 300-500 bin adeti bulacak.

SYS-CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, araya girdi:

- ABD’deki üretimde kullanacağımız ham ve ara ürünlerin çoğunu Türkiye’den göndereceğiz.

12.7 mm ağır makineli tüfek geliştirilirken 100 milyon liralık mermi gitti

SYS-CANİK Genel Müdürü Utku Aral, 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile Platform Makineli Tüfeği (PMT) projesi için imza attıklarını belirtti:

- Bu çerçevede yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar projesi kapsamında CANİK M2 QCB’yi geliştirdik. Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olarak onaylandı.

Makineli tüfeği geliştirmelerinin 3 yıl sürdüğünü vurguladı:

- Bu makineli tüfek için 160 milyon liralık Ar-Ge, 440 milyon liralık da endüstrileştirme harcaması yaptık. Dünyada bu silahı üretebilen 5’inci firma olma başarısını elde ettik.

SYS-CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, şu bilgiyi paylaştı:

- Makineli tüfeğin Ar-Ge ve test aşamalarında toplam 1 milyona yakın mermi atıldı. Her biri 5 dolar olan mermiler için bu dönemde 100 milyon lira harcamış olduk.

İngiltere’de AEI’yi alıyor, 1 milyar lira harcayacak

SYS-CANİK Genel Müdürü Utku Aral, sunumunda AEI adlı şirketi işaret etti:

- AEI, İngiltere’nin savunma sanayi şirketlerinden. Hava araçlarına monte edilebilen 30 X 113’ü üreten bir tesis. O şirketi satın almak üzereyiz. Son izinleri bekliyoruz.

AEI’nin satın alınmasının Türkiye açısından bir ilki oluşturacağını vurguladı:

- Türkiye’den bir şirket, İngiltere’den ilk kez bir savunma sanayi şirketi satın almış olacak. Bizim bu satın alma girişimimizi Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımız da yakından izledi.

AEI’nin ürettiği silahın özelliğine dikkat çekti:

- AEI’nin ürettiği silah şu anda ülkemizde üretilmiyor. Türkiye’nin bu silaha ihtiyacı var.

SYS-CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, şu noktanın altını çizdi:

- Bu satın almayla birlikte İngiltere’den teknoloji transferi yapmış olacağız.

AEI’nin satın alma bedelini sorduk, Zafer Aral şu hesabı paylaştı:

- Satın alma ve yapacağımız yatırımlarla birlikte 1 milyar liralık bir operasyon olacak.