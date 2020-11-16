Daldan dala kısa kısa…

Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden bir seçki; Afyonkarahisar Caz Festivali 20 yaşında; Kara Hafta İstanbul Festivali 23 Kasım’da başlıyor; Akbank Caz Festivali 30. yıl özel albümü ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden bir seçki

Kuruluşunun 40. yılına ithafen, Sadberk Hanım Müzesi’nin koleksiyonundan bir seçki,

10 Aralık itibariyla İstiklal Caddesi’nde bulunan Meşher’de sergilenmeye başlıyor. Meşher’in üçüncü sergisi olan “Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki”, 19 bini aşkın eserin bulunduğu müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 adet eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Her bir eser ait olduğu döneme ışık tutarak, MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

Serginin küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi üstleniyor.

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Afyonkarahisar Caz Festivali 20 yaşında

Afyonkarahisar Caz Festivali, 20. yılında yurt içi ve dünyadan önemli caz sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle on-line ortamdan yayınlanacak olan konserler, 28-30 Kasım tarihleri arasında Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin web sitesi ve sosyal medya linklerinden izlenebilecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği festivalin önceden kayda alınmış okul söyleşileri bölümü de aynı adreslerden on-line olarak yayınlanacak.

- Kara Hafta İstanbul Festivali 26 Kasım’da başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek polisiye edebiyatı organizasyonu Kara Hafta İstanbul Festivali, bu yıl İBB’nin desteğiyle altıncı kez gerçekleşiyor. Önceki yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming, Mike Hammer ve Sir Alfred Hitchcock onuruna gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması ise polisiyenin mihenk taşlarından İngiliz yazar ve şair Edgar Allan Poe olacak. Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ön habercisi olan ve 30 yaş altı genç yazarlara yönelik öykü yarışmasına başvurular da 16 Kasım tarihine kadar devam edecek.

- Karma sanat müzayedesi

Epique Sanat ve Müzayede’nin 3. Kristal Online Karma Sanat Müzayedesi https://www.epiqueart.com sitesinde 16 – 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Müzayedede satışa sunulan eserlerin sergilendiği “3. Kristal Online Karma Sanat Müzayedesi Sergisi” ise Hilton İstanbul Bomonti otelde aynı tarihler arasında ziyaret edilebiliyor.

- Akbank Caz Festivali 30. yıl özel albümü müzik marketlerde

Akbank Caz Festivali, 30. yılını 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan özel albümü “Dün, Bugün, Yarın” ile kutluyor. Doublemoon Records / Gloss Musik etiketiyle tüm dijital platformlarda cazseverlerle buluşan albüm; 3 adet 180 gram plak ve 72 sayfalık arşiv niteliğindeki kitaptan oluşan boxset formatında da müzik marketlerde yerini aldı.

- Zorlu PSM’nin yeni online sahnesi

Zorlu PSM, bugüne kadar coğrafi uzaklık ya da maddi engeller nedeniyle etkinliklere erişememiş sanatseverleri de ağırlamak üzere yeni bir dijital platformu, 8’inci sezonunda hayata geçiriyor. Zorlu PSM Online adıyla, online.zorlupsm.com adresinden ulaşılan platform, Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserleri ve İbrahim Selim ile Bu Gece etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor. Biletler, Kasım ayına özel olarak 10 TL.

- İklim değişikliğinin farkında mıyız?

Sabancı Vakfı’nın “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği ve başvuruları 20 Kasım’a kadar devam eden Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi. “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla duyurulan Kısa Film Yarışması kapsamında yapılan araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda sorular yönetildi.

- “Anadolu Ödülleri” sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Ödül programına, Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon kategorilerinde toplam 133 proje başvurdu. Yarışmada finale kalan 25 projeden altısı “Anadolu Ödülü”ne değer bulundu. Seçici Kurul, iki projeye de “Alana Katkı Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

- Otellerden diyabet dostu menüler

Türkiye Diyabet Vakfı (TÜRKDİAB) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) arasında yapılan protokole göre, TÜROB üyesi otellerde yiyecek-içecek menülerinde veya açık büfelerde diyabetik ürünlere yer verilecek.