Daldan dala kültür sanat

14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonuyla yeniden fiziksel ziyarete açıldı; Pera Film’den 8 Mart’a özel retrospektif; “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi; İstanbul Modern’de İsmet Değirmenci ile suluboya resim üzerine bir atölye haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonuyla yeniden fiziksel ziyarete açıldı

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, kapılarını yeniden açtı. Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor.

Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963 model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor. Nostaljik Sokak’ta yer alan dükkânlar da ziyaretçileri 19’uncu yüzyılda gezintiye çıkarıyor.

Bu haber ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- Pera Film’den 8 Mart’a özel retrospektif

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Amerikan deneysel sinemasının öncü isimlerinden Sadie Benning’in çalışmalarından oluşan retrospektif niteliğinde bir seçki sunuyor. İki hafta boyunca gösterimde kalacak “Sadie Benning: Direniş Günlükleri” adlı programda sinemaseverler, sanatçının 6 eserini çevrimiçi olarak izleyebilecek.

- “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25 - 26 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

- İstanbul Modern’de İsmet Değirmenci ile suluboya resim üzerine bir atölye

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri’nde sanatseverler 11 Mart’ta İsmet Değirmenci ile çevrimiçi bir araya gelerek suluboya tekniğinin inceliklerini öğrenecek ve kendi resimlerini oluşturacak

- Teoman ‘Elektrik Grup’ online konser 12 Mart’ta

Türk rock müziğinin şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman ‘Elektrik Grup’ çevrim içi canlı konseri ile sevenleriyle buluşuyor. Teoman pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 12 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor.

- Amin Maalouf, Türk okurlarıyla online buluşuyor

Sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları” ile okurların karşısına çıkan yazar Amin Maalouf, Cansu Canan Özgen ile online sohbette okurlarıyla buluşacak. Canlı yayın, 9 Mart Salı günü saat 20.00’de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak.

- Jamal Aliyev “Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeni” arasında

ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat’ın Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimi devam eden Türk çello Sanatçısı Jamal Aliyev, klasik müzik alanında gösterdiği ulusal ve uluslararası başarıları ile İngiltere merkezli Classic FM tarafından ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.

- DasDas oyunları, “DasDas Online”da

DasDas’ın oyunları Mart ayında da DasDas Online üzerinden seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Joseph K.’ ve ‘Westend / Batının Sonu’ oyunlarının yanı sıra Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Uyku Nereye Kaçar?’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ bu ayın oyunları arasında.