Daldan dala…

Cemal Reşit Rey Konser Salonu etkinliklerinde bu ay; Trendyol’dan sanatçılar ve sanatseverler arasında “dijital köprü”; Gülten Akın şiir dinletisi İş Sanat’ta; Sabancı Vakfı’nın Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu; Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda izleyiciyle buluşacak ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Cemal Reşit Rey Konser Salonu etkinliklerinde bu ay

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınladığı konserleri bu ay da devam ediyor. Pandemi nedeniyle etkinliklerini dijital yayınları ile sürdüren CRR Konser Salonu Ocak ayında birbirinden renkli konser programı ile müzikseverlerle buluşuyor. 18 Ocak’ta İslam Manafov; 22 Ocak’ta Meydan Faslı; 24 Ocak’ta Kandemir Basmacıoğlu, Minyatürler; 27 Ocak’ta Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğumgünü Konseri; 28 Ocak’ta Trio Hexis; 29 Ocak’ta Hiç, Derya Türkan (kemençe), Özer Özel (tambur, vokal) Konseri saat 20.00’de yayınlanacak.

Konserleri yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlemek mümkün…

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- Trendyol’dan sanatçılar ve sanatseverler arasında “dijital köprü”

Trendyol, hem yeni hem sanat kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturacak bir projeye imza atıyor. Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde hayata geçen Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının binin üzerinde eserine Trendyol üzerinden ulaşılabilecek. Trendyol, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapacak.

- Gülten Akın şiir dinletisi İş Sanat’ta

İş Sanat’ın dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerden Gülten Akın olacak. Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem temalarına ağırlık veren, daha sonrasında ise toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın şiirlerinden derlenen program 18 Ocak akşamı saat 20.30’da yayımlanacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği etkinlik, sezon boyunca İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

- Sabancı Vakfı’nın Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip edilebilen canlı yayında ödüller sahiplerini buldu.

- Ödüllü Türk filmleri dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor

Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Enstitünün bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği ilk kültür-sanat faaliyeti Çevrimiçi Kısa Film Haftası olacak. Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında toplam 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika’da eşzamanlı olarak 25-30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

- Teoman ‘Elektrik Grup’ online konser veriyor

Teoman, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor.

- Zorlu PSM YouTube kanalında yeni seri: Sahne Tozu Yutanlar

Zorlu PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programı ile sahnede olmanın heyecanını, farklı disiplinlerle tecrübe edenleri 19 Ocak’tan itibaren Youtube kanalında ağırlıyor.

- Çırağan Palace Kempinski İstanbul 30 yaşında

Kempinski markası yönetimindeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul 30. yıl dönümünü özel fırsatlarla kutluyor.