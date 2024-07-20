Dalgakıran, Kiev’e jeneratör tesisi kurdu

2022 Şubat ayında Rus Rejiminin işgal ettiği Ukrayna’nın en önemli sorunlarından biri de elektrik üretimi. Avrupa’nın en büyük güç ünitesine sahip Energodar kentindeki Zaporojiya Nükleer Santrali’ni savaşın başından bu yana işgal eden Rus güçleri, enerji konusunda kendi kendine yeten ender ülkelerden olan Ukrayna’daki santralleri de düzenlediği sistematik saldırılarla kullanılmaz hale getiriyor. İşgal öncesinde Avrupa’ya elektrik ihraç eden Ukrayna’da şimdilerde ise günde sadece 4-5 saat elektrik veriliyor.

Hem de son 100 yılın en sıcak günlerini yaşadığı sıralarda. Ukrayna’da savaşın başından bu yana en büyük ihtiyaçlardan biri de işte bu nedenlerle kompresörler oldu. Başta Türkiye ve Azerbaycan’ın da olduğu birçok ülkeden kamu kurumları ve şirketler, Ukrayna’ya enerji ekipmanı desteğinde bulunuyor. Bu şirketlerden biri de Dalgakıran oldu. Türkiye’nin en büyük enerji ekipmanı üreticilerinden biri olan Dalgakıran, Ukrayna’da yaşanan elektrik kıtlığını çözmek adına önemli bir adım attı. Türk şirketi, Rus saldırganlığının ana hedefinde olan Kiev’de Dalgakıran Compressor Ukrayna LLC adıyla üretim tesisini açtı.

Yaklaşık 15 milyon dolara mal oldu

Yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla kurulan kompresör ve enerji ekipmanı tesisi, elektrik sıkıntısı yaşayan ülkede Ukrayna sanayisine ve Ukraynalıların hayatına destek olacak. Yeni kurulan tesiste ilk planda 50 kişiye istihdam sağlanıyor. Yeni tesisin hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Türkiye-Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve Ukraynalı yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Adnan Dalgakıran, “Ukrayna'da açtığımız bu tesisle, bu zor dönemde ülke ekonomisine ve enerjiye destek verme yönündeki katkımız olarak görüyoruz. Ekipmanlarımız, elektrik kesintisi koşullarında iş süreçlerinin ve üretimin sürekliliğini sağlayarak işletmelerin çalışmaya devam etmesini sağlayabiliyor” diye konuştu. Kiev’in Buchansk bölgesinde yer alan tesiste kompresör ekipmanları, dizel ve gaz jeneratörleri, endüstriyel soğutma tesisleri, endüstriyel pompalar üretilecek. Dalgakıran markası, yaklaşık 20 yıldır Ukrayna pazarında yer alıyor. Ülkeye adım atan ilk Türk şirketlerinden biri olan Dalgakıran, Ukrayna’da ülke geneline yayılmış 11 temsilcilikle 5 binden fazla uygulamalı projeye imza attı.

Ukrayna’da savaşın başladığı süreçten bu yana 2,5 yıllık bir zaman geçti. Batılı şirketlerin girmekten çekindiği, birçoğunun işlerini durdurduğu savaş ortamında Türk şirketleri önemli bir yere sahip. Türk girişimci ve iş insanları işgalin ilk gününden bu yana 354 yeni şirket kurdu. Bu toplam sayının yüzde 13,1’ine denk geliyor. Bu süreçte Türkler sadece şirket kurmuyor, ülkede yeni istihdam fırsatı yaratacak yatırımlara da imza atıyor. Bunlardan biri de hatırlayacağınız üzere Baykar Makina. Akıncı, Bayraktar İHA ve SİHA’larının yanı sıra dünyanın ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’yı da üreten Baykar, Ukrayna’da yapılan en büyük yabancı yatırımlardan birine imza atıyor. Kiev yakından kurulacak tesiste drone üretimi gerçekleşecek.

2025 yılında üretime başlayacak olan tesis 100 milyon dolarlık yatırıma mal olacak. Tesiste yaklaşık 500 kişi çalışacak. 120'ye yakın insansız hava aracı üretecek. Türk şirketlerini, diğerlerinden ayıran en önemli özellik, zor ve sorunlu coğrafyalarda olan başarısı. Batılı şirketlerin terk ettiği Afganistan’da baraj yapan, Libya’da çelik şirketi kuran, Irak’ta havalimanı inşa eden, Sudan’da tarım arazi yatırımı yapan yine Türk şirketleri oluyor. Türk firmaları, Ukrayna’da yatırım yaparak, üretim tesisi kurarak cesaretlerini ortaya koyuyor. Her türlü siyasal tehdide rağmen.