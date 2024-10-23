Dalgakıran Kompresör Rusya'dan çekinmedi, Ukraynalı şirketi aldı

Rus güçlerinin “vururuz” tehdidine karşı, Ukrayna'daki Türk yatırımları artıyor. Baykar Makine’nin ardından Türkiye'nin en büyük kompresör üreticilerinden Dalgakıran, Ukrayna'da açtığı fabrikadan sonra, ülkenin en önemli petrol ve gaz ekipman üreticisi Sensi’yi satın aldı.

2022 Şubat ayında Rus­ya’nın işgal ettiği Uk­rayna’da sessiz seda­sız büyüyen bir güç Türkiye. Birçok Batılı şirketin bom­bardıman korkusuyla kaç­tığı Ukrayna’da Türk şirket­leri önemli yatırımlara imza atıyor. Onur Grup’tan Baykar Makine’ye kadar Türkiye’nin önde gelen şirketleri, Rus teh­didine rağmen Ukrayna’da üretim yapmak için yoğun ça­ba sarf ediyor. Tehdit konu­sunu hatırlarsanız, Baykar Makine’nin inşa ettiği drone tesisine yönelik Kremlin’in “vururuz” açıklaması gün­demdeydi.

Birçok Türk şirke­tine ait proje de işgal edilen topraklarda kaldığı için el ko­nuldu ya da tesislerdeki ekip­manlar hedef haline geldi. İş­te bu ortamda Türk şirketler, yatırım konusunda Rusya’nın tehditlerine boyun eğmiyor. Onlardan biri de Türkiye’nin en büyük elektrik ekipman­ları üreticilerinden biri olan Dalgakıran, yaptığı cesur açıklamalarla gündeme gelen iş insanı Adnan Dalgakıran’ın savaşın göbeğindeki Ukray­na’daki yatırım cesaretinin ilk örneğini temmuz ayında siz­lere “Dalgakıran, Kiev’e jene­ratör tesisi kurdu” başlığıyla yayınladığımız haberde du­yurmuştuk. Gelin önce o ilk haberi hatırlayalım, ardından yeni satın almayla ilgili geliş­meleri paylaşalım.

Temmuz ayında fabrika kurmuştu

Bildiğiniz üzere Avrupa’nın en büyük güç ünitesine sahip Energodar kentindeki Za­porojiya Nükleer Santrali’ni savaşın başından bu yana iş­gal eden Rus güçleri, ener­ji konusunda kendi kendine yeten ender ülkelerden olan Ukrayna’daki santralleri de düzenlediği sistematik sal­dırılarla kullanılmaz hale ge­tiriyor. İşgal öncesinde Av­rupa’ya elektrik ihraç eden Ukrayna’da şimdilerde ise günde sadece 4-5 saat elekt­rik veriliyor. Ukrayna’da sava­şın başından bu yana en bü­yük ihtiyaçlardan biri de işte bu nedenlerle kompresörler oluyor. Başta Türkiye ve Azer­baycan’ın da olduğu birçok ülkeden kamu kurumları ve şirketler, Ukrayna’ya ener­ji ekipmanı desteğinde bulu­nuyor. Bu şirketlerden biri de Dalgakıran oldu.

Türkiye’nin en büyük enerji ekipmanı üreticilerinden biri olan Dal­gakıran, Ukrayna’da yaşanan elektrik kıtlığını çözmek adı­na önemli bir adım attı. Türk şirketi, Rus saldırganlığının ana hedefinde olan Kiev’de Dalgakıran Compressor Uk­rayna LLC adıyla üretim te­sisini açtı. Yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla kurulan kompresör ve enerji ekip­manı tesisi, elektrik sıkıntısı yaşayan ülkede Ukrayna sa­nayisine ve Ukraynalıların hayatına destek olan Dalga­kıran’ın kurduğu tesiste ilk planda 50 kişiye istihdam sağlanıyor. Dalgakıran’ın Ukrayna’da yaptığı ikinci ya­tırım ise gaz kompresörle­ri sektörüyle ilgili. Dalgakı­ran, Ukrayna’nın önemli gaz kompresörü üreticilerinden biri olan Sensi’yi satın aldı. Dalgakıran, Sumi merkez­li Sensi’nin çoğunluk payı­nı alarak ana hissedar konu­munda geldi.

Ukrayna’da 11 ofisi var, 5 binden fazla proje üstlendi

1993 yılında kurulan ve petrol ile gaz endüstrisi için ürettiği gaz kompresörleri ve özel ekipmanlar üreten Sen­si’nin satın almayla birlikte kapasitesi artırılacak. Bu iş­birliği sadece üretim hacim­lerinin arttırılmasına değil, aynı zamanda teknolojik sü­reçlerin iyileştirilmesine, ve­rimliliğin arttırılmasına ve daha yüksek ürün kalitesinin sağlanmasına da olanak ta­nıyacak. Dalgakıran marka­sı, yaklaşık 20 yıldır Ukrayna pazarında yer alıyor. Ülkeye adım atan ilk Türk şirketle­rinden biri olan Dalgakıran, Ukrayna’da ülke geneline ya­yılmış 11 temsilcilikle 5 bin­den fazla uygulamalı projeye imza attı. Dalgakıran’ın Uk­rayna’ya yaptığı bu yatırım­lar, diğer Türk şirketlerine de cesaret verecek.