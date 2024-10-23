Dalgakıran Kompresör Rusya'dan çekinmedi, Ukraynalı şirketi aldı
Rus güçlerinin “vururuz” tehdidine karşı, Ukrayna'daki Türk yatırımları artıyor. Baykar Makine’nin ardından Türkiye'nin en büyük kompresör üreticilerinden Dalgakıran, Ukrayna'da açtığı fabrikadan sonra, ülkenin en önemli petrol ve gaz ekipman üreticisi Sensi’yi satın aldı.
2022 Şubat ayında Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da sessiz sedasız büyüyen bir güç Türkiye. Birçok Batılı şirketin bombardıman korkusuyla kaçtığı Ukrayna’da Türk şirketleri önemli yatırımlara imza atıyor. Onur Grup’tan Baykar Makine’ye kadar Türkiye’nin önde gelen şirketleri, Rus tehdidine rağmen Ukrayna’da üretim yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Tehdit konusunu hatırlarsanız, Baykar Makine’nin inşa ettiği drone tesisine yönelik Kremlin’in “vururuz” açıklaması gündemdeydi.
Birçok Türk şirketine ait proje de işgal edilen topraklarda kaldığı için el konuldu ya da tesislerdeki ekipmanlar hedef haline geldi. İşte bu ortamda Türk şirketler, yatırım konusunda Rusya’nın tehditlerine boyun eğmiyor. Onlardan biri de Türkiye’nin en büyük elektrik ekipmanları üreticilerinden biri olan Dalgakıran, yaptığı cesur açıklamalarla gündeme gelen iş insanı Adnan Dalgakıran’ın savaşın göbeğindeki Ukrayna’daki yatırım cesaretinin ilk örneğini temmuz ayında sizlere “Dalgakıran, Kiev’e jeneratör tesisi kurdu” başlığıyla yayınladığımız haberde duyurmuştuk. Gelin önce o ilk haberi hatırlayalım, ardından yeni satın almayla ilgili gelişmeleri paylaşalım.
Temmuz ayında fabrika kurmuştu
Bildiğiniz üzere Avrupa’nın en büyük güç ünitesine sahip Energodar kentindeki Zaporojiya Nükleer Santrali’ni savaşın başından bu yana işgal eden Rus güçleri, enerji konusunda kendi kendine yeten ender ülkelerden olan Ukrayna’daki santralleri de düzenlediği sistematik saldırılarla kullanılmaz hale getiriyor. İşgal öncesinde Avrupa’ya elektrik ihraç eden Ukrayna’da şimdilerde ise günde sadece 4-5 saat elektrik veriliyor. Ukrayna’da savaşın başından bu yana en büyük ihtiyaçlardan biri de işte bu nedenlerle kompresörler oluyor. Başta Türkiye ve Azerbaycan’ın da olduğu birçok ülkeden kamu kurumları ve şirketler, Ukrayna’ya enerji ekipmanı desteğinde bulunuyor. Bu şirketlerden biri de Dalgakıran oldu.
Türkiye’nin en büyük enerji ekipmanı üreticilerinden biri olan Dalgakıran, Ukrayna’da yaşanan elektrik kıtlığını çözmek adına önemli bir adım attı. Türk şirketi, Rus saldırganlığının ana hedefinde olan Kiev’de Dalgakıran Compressor Ukrayna LLC adıyla üretim tesisini açtı. Yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla kurulan kompresör ve enerji ekipmanı tesisi, elektrik sıkıntısı yaşayan ülkede Ukrayna sanayisine ve Ukraynalıların hayatına destek olan Dalgakıran’ın kurduğu tesiste ilk planda 50 kişiye istihdam sağlanıyor. Dalgakıran’ın Ukrayna’da yaptığı ikinci yatırım ise gaz kompresörleri sektörüyle ilgili. Dalgakıran, Ukrayna’nın önemli gaz kompresörü üreticilerinden biri olan Sensi’yi satın aldı. Dalgakıran, Sumi merkezli Sensi’nin çoğunluk payını alarak ana hissedar konumunda geldi.
Ukrayna’da 11 ofisi var, 5 binden fazla proje üstlendi
1993 yılında kurulan ve petrol ile gaz endüstrisi için ürettiği gaz kompresörleri ve özel ekipmanlar üreten Sensi’nin satın almayla birlikte kapasitesi artırılacak. Bu işbirliği sadece üretim hacimlerinin arttırılmasına değil, aynı zamanda teknolojik süreçlerin iyileştirilmesine, verimliliğin arttırılmasına ve daha yüksek ürün kalitesinin sağlanmasına da olanak tanıyacak. Dalgakıran markası, yaklaşık 20 yıldır Ukrayna pazarında yer alıyor. Ülkeye adım atan ilk Türk şirketlerinden biri olan Dalgakıran, Ukrayna’da ülke geneline yayılmış 11 temsilcilikle 5 binden fazla uygulamalı projeye imza attı. Dalgakıran’ın Ukrayna’ya yaptığı bu yatırımlar, diğer Türk şirketlerine de cesaret verecek.