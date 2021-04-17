Dalgaları yönetmek

Berk Dinçtürk

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü

Yazıya ilham veren başlık ünlü fon yöneticisi Howard Marks’ın aynı isimli kitabının konusudur. Marks, finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin belirli döngüler içerisinde ilerlediğini ve trend dönüşlerini yakalayan yatırımcıların büyük getiriler elde edeceğini savunur. Marks’ın tezi, Ralph Nelson Elliott’un geliştirmiş olduğu Elliott Dalga Teorisi’nin de temel prensibidir. Elliott, 1930’lu yıllarda geliştirdiği ve finansal piyasaların yanı sıra hayatın birçok alanına da uyarlanan teorisinde 5 dalgadan oluşan yükseliş dönemini 3 dalgalık düşüşün izlediğini savunur.

İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan nesil, dünyanın yeni ve çok güçlü bir büyüme evresine girmesi ile canlanan ekonomilerde; global büyümeyi desteklerken borsalarda da büyük rallilerin görülmesini sağladı.

1968 yılında aya ayak basılması ile sona ermeye başlayan yükseliş dalgası, beklentinin bitmesi ile yerini düşüş dalgasına bıraktı. Bu dönemde uzay araştırmalarına yönelik ilgi azalırken başta Amerika’da olmak üzere uzaya kadar uzanan yüksek gökdelenler yapılmaya başlandı. Anti kahramanların ve korku filmlerinin popüler olduğu, estetiğin geri planda bırakıldığı ve protestoların yükseldiği bu dönem küresel borsalarda da satışlara neden oldu.

1980 - 2000 yılları arası yeniden iyimserliğin artmaya başladığı ve stand up, aile komedileri ve film senaryolarında iyilerin kazandığı bir dönem olarak öne çıktı. Bu dönemde üretimden sağlanan kazanç yerini finansal spekülasyondan elde edilen kazanca bırakırken, fabrikalar ucuz işçilik avantajı nedeniyle Uzak Doğu’ya ihraç edildi. 2008 yılına kadar finansal spekülasyon ile yüksek getiriler elde edilirken, üretime göre daha az zahmetli ama daha kazançlı bir dalga yükseldi.

2008 krizi sonrası merkez bankalarının likidite musluklarını açması ile zayıflatılmaya çalışılan düşüş dalgası, 2020 yılında yaşanan pandemi ile likidite musluklarının daha da açılması ile pasifize edilmeye çalışılıyor. Gelinen noktada yüksek işsizlik ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin tarihin en yüksek seviyelerinde seyretmesi protesto ve öfkenin artmasına neden olurken popülist politikaları da alevlendiriyor. Brexit ile başlayan sürecin daha büyük dereceli bir düşüş dalgasını tetiklemesi olası. Düşük faizler ve destek paketleri ile her geçen gün daha da şişen finansal balonlar temel gerçekleri yansıtmazken geçtiğimiz yazıda dikkat çektiğimiz ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş de sürüyor. Getiri eğrisinin dikleşmesi başta fiyat kazanç oranları yüksek teknoloji hisselerinde sert satışlara neden olurken, yatırımcıların ilgisi büyüme odaklı hisselerden değer hisselerine kaymış durumda. Piyasa oyuncularının Powell’dan getiri eğrisine yönelik kontrol mekanizmalarının devreye alınacağını duymak istediği dolar endeksi yükselişinden anlaşılırken, 2023 yılına kadar faiz artırmayacağını açıklayan FED başkanının eli test ediliyor.

Müzik bir süre daha devam etse de bugün Greenspan ve Lale Soğanı spekülasyonlarını konuşuyorsak, ileride yazılacak kitaplarda Jerome Powell ve kripto paralara ilişkin benzer argümanlar okumamız olası.