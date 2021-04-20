Dalgası hırçındır Karadeniz’in!

Aydın ÖNCEL - Ekonomist

Dünya kısa zaman aralığıyla yaşadığı iki önemli savaşı atlattıktan sonra uzun süren bir soğuk savaş dönemine girdi. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin galip gelmesiyle, emperyalist planlarını askıya almak zorunda kalan egemen güçler, Birliğin dağılmasıyla harekete geçti. Haritalar satranç tahtasına döndürüldü. Köşeler kalelerle güçlendirilirken, şah her zamanki gibi atlar, filler ve vezirlerle kendini koruma altına aldı. Piyonlar oyunun kuralı gereği hep ikinci sırada yer aldı, cephenin ön saflarında sürekli kendisi gibi olanlarla savaştı. Burada tek fark, oyun bittikten sonra taşlar asla aynı kutuya koyulmadı…

Kendi aralarında soğuk savaşı sürdüren güçler, toprakları dışında birçok ülkede sıcak savaşlar çıkardı.

Hem askeri hem de ekonomik alanda çok sert rekabet yaratılarak, sömürüde sınır tanınmadı. Yugoslavya örneğinde olduğu gibi ülkeler yok edildi, İran ve Irak’ta rejimler değiştirildi. Sayısız ülkede darbeler yapıldı, iç savaşlar çıkarıldı…

Saldırılardan darbeler aracılığıyla payına düşeni alan ülkemizde emperyalistler nihai amacına hiçbir zaman ulaşamadı. Türkiye bu direnci, cumhuriyetin güçlü temel ilke ve değerleri, ulus bilinci, elinde bulundurduğu Lozan, Montrö vb. sözleşmeler sayesinde gösterdi.

Kazanan ve kaybedenler

Ülkeler dış politikalarını daima ulusal çıkarları doğrultusunda şekillendirmek zorundadır. Bu evrensel kuraldan yola çıkarak, öncelikle projeden kimlerin çıkarı ya da kaybı olacağı yönündeki sorular mutlaka cevaplanmalıdır!

İstanbul için hedeflenen kanal, yıllar önce gündemimize “çılgın proje” olarak düştü. Oysa bu fikrin tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Konu, son günlerde Montrö Boğazlar Antlaşması’nın feshinin gündeme gelmesiyle, ancak gerçek amaç ve içeriği hakkında tartışmaya açılabildi. İyi de oldu! Projenin günümüzde sadece “getirim” başlığı altında tartışılması konuyu özünden uzaklaştırıyordu. Nihayet gelinen noktada, hem Montrö’nün hem de kanal projesinin çok daha geniş bir kapsamda masaya yatırılması gerektiği anlaşıldı.

Daha şimdiden dünyanın gözü, Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna üzerinden gelişen tartışmalar nedeniyle

Karadeniz’e odaklanmış durumdadır. Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO saflarında yer alması yönündeki girişimler Rusya’yı oldukça rahatsız etmektedir. ABD, Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceği yönündeki bildirimini şimdilik geri çekmiştir. Fakat hemen öncesinde Rusya’nın Türkiye’ye Montrö Antlaşması’nı hatırlatması oldukça önemli bir ayrıntıdır. Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde, ABD’nin süreç içinde bizi Rusya ile karşı karşıya getirme riski asla göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla, gerek

Montrö ve gerekse İstanbul kanal projesi, bir getirim sorunu olmanın çok ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler için bir güvenlik meselesidir. Montrö Antlaşması’nın feshi ve İstanbul kanal projesinin hayata geçirilmesi halinde bu ülkelerin aleyhine, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist batı dünyasının lehine gelişmeler yaşanması kaçınılmazdır!

Sonuç

Son yıllarda Türkiye için olumsuz sonuçlar doğuracak bir takım değişiklikler, umulandan çok daha kolay yapılabildi. Halk oylaması, seçim gibi sistemlerle oldu-bittiye getirildi. Neyse ki, bu tür geçiş ve değişikliklerden dönmek bir şekilde mümkün olabiliyor. İstendiğinde alınacak birkaç kararla, çıkarılacak birkaç yasayla, yapılacak oylamalarla hatalar telafi edilebiliyor…

Gelgelelim, bugünlerdeki en önemli gündemlerimizden olan ya da olması gereken İstanbul kanal projesi, dönüşü ve telafisi olmayan birçok değişimi içeriyor. Burada, bölgede yaşayan insanların ve tarih boyunca var olacak toplumların kaderini belirleyecek bir projeden söz ediliyor…

Projenin hayata geçirilmesiyle boğazlarımız bir anlamda by-pass edilecektir. Böylece konuyla ilişkisi olmadığı iddia edilen Montrö Boğazlar Antlaşması zaten önemini yitirmiş olacaktır. Bu gerçeklik, proje ile

Montrö Boğazlar Antlaşması arasındaki bağı yeterince kanıtlamaktadır. Yeni sözleşmelerle, bugün için yetersiz olduğu iddia edilen Montrö’den daha fazla haklar kazanılması da oldukça zordur. Bu nedenlerle tarihin akışını değiştirecek proje, çevresel, jeopolitik, stratejik, siyasi, sosyal, ekonomik neden ve sonuçları incelenmeden hayata geçirilmemeli, oldu-bittiye getirilmemelidir!

S-400 alımıyla NATO’yu karşısına alan Türkiye’nin, diğer yanda bir NATO üyesi olarak Karadeniz’de Rusya aleyhine tutum sergilemesi, dış politikada kafasının bir hayli karışık olduğunu göstermektedir. Aslında tam da burada güvenliğimiz açısından elimizdeki sözleşmenin önemi bir kat daha artmaktadır. Her ne kadar Montrö’nün feshinden vazgeçilse de Türkiye, dönüşü olmayan kanal projesinin ağır yükünü tarih boyunca taşımak zorunda kalacaktır. Proje, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerin yakın takibindedir.

Ortadoğu’da huzurun ve barışın simgesi olan ülkemiz, kanal kararıyla çok büyük ve içinden çıkılamaz bir bataklığa saplanacaktır! Bakmayın siz öyle küçük olduğuna; rüzgârı sert, suyu serin, dalgası hırçındır

Karadeniz’in! Projenin gerçekleşmesi halinde, farklı oyunlarla ısıtılacak bu sularda yüzmek de öyle eskisi kadar kolay olmayacaktır herkes için!