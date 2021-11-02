Damat’ın başarısı Dubai Mall’u cezbetti mağaza açan ilk Türk markası oldu

Anadolu Grubu, Fiba Holding, Koç Holding, OYAK Grubu, Yıldız Holding, Doğuş Grubu, Türkiye’nin en önemli şirketleri olmasının yanında markaları da cesaretlendiren adımlar atıyorlar. Örneğin Koç Grubu’nun Romanya, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland gibi ülkelerde tesis kurması veya alması beraberinde Türk şirketlerinin de o ülkelere adım atmasını sağladı. Benzer şekilde diğer büyük grupların öncü olarak girdiği pazarlar özellikle Türk KOBİ’lerine de örnek oldu. Perakendede ise bu konuda örnek şirket Orka Holding. Damat-Tween ve D'S Damat markalarının sahibi olan Orka Holding, dünyanın değişik coğrafyalarında her hafta bir mağaza açarak hızla büyüyor. Afrika, Asya ve Avrupa kıtasında hızla büyüyen Orka Holding’in yöneticileri, bu ülkelerdeki deneyimlerini sektöründeki diğer firmalarla paylaşıyor, onlara cesaret veriyor. Geçtiğimiz hafta açılan bir mağaza aslında bunun en güzel örneği. Orka Holding, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Mall’da ilk kez bir mağaza açtı. 502 bin metrekarelik alana sahip Dubai Mall, dünyanın en büyük alışveriş merkezi. Bin 200 mağazanın bulunduğu, dünyanın en yüksek yapısı Burj Khalifa’nın bitişiğinde yer alan Dubai Mall, dünyada en fazla ziyaret edilen yapı.

Ziyaretçi rekoruna da sahip

Yılda 90 milyona yakın ziyaretçiyi kabul eden Dubai Mall’da yer almak için Türk perakende şirketleri kapıyı aşındırıyordu. Türk firmalarının kalitesindeki yükselme ve dünyadaki gelişimi Dubai Mall yönetimini ikna etti ve bir ilk yaşandı. Orka Holding, Dubai Mall’a adım atan ilk Türk hazır giyim markası oldu. Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız müşterileriyle buluşturan Damat-Tween mağazasının açılışını Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ve markanın yöneticileri yaptı. Edindiğim bilgilere göre, ilk mağaza 200 metrekarelik bir alana kuruldu. Ancak Orka, tek mağaza ile yetinmeyecek ve önümüzdeki haftalarda Dubai Mall’da ikinci mağazasını da açacak. Orka, bununla da sınırlı kalmayacak ve ülkedeki diğer alışveriş merkezlerine de girmek istiyor. Orka, BAE’deki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Emirates Mall’da da bir mağaza açmak istiyor. Bir başka hedef ise Dubai Hills adlı alışveriş merkezi. Orka, burada hem Damat-Tween hem de D’S Damat mağazalarını açacak ve 5 ayda toplam sayıyı 6’ya ulaştıracak. Edindiğim bir başka bilgi ise Damat markasının ardından Türk firmalarının Dubai Mall için kolları sıvadığı ve tekrar görüşmelere başladığı yönünde.

Damat-Tween mağazasının açılışını Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ve markanın yöneticileri yaptı.