Damat’ın ‘sihirli takım’larını 81 ülkeye ihraç ediyor

Orka Holding’in yeni kuşağı Büşra Orakçıoğlu, “Gezegenimizin geleceği için sihirli takım elbiseler ürettik” diyor ve ekliyor “Amacı olmayan markalar ayakta kalamayacak. Biz geri dönüşümü odağımıza aldık.”

Orka Holding… Biz onları “Damat” deyince tanıyoruz… “Damat”ın yeni fikirleri artık Holding’in yeni kuşağı Büşra Orakçıoğlu’ndan geliyor. Büşra Orakçıoğlu, erkek giyiminde Damat Tween ve D’S Damat markaları ile 81 ülkeye ihracat yapan Orka’nın koleksiyonunun yüzde 10’unun pet şişeden dönüştürülmüş tekstil ürünlerinden oluşmasını sağladı.

“Amacı olmayan markaların ayakta kalma şansı olmayacak” diyen Orka Holding Creative Direktörü Büşra Orakçıoğlu, “Biz Türkiye’nin global markalarından biriyiz. Bunun sorumluluğu büyük. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Tekstil, dünyada en çok karbon salımı yapan ikinci sektör durumunda. Gezegenin geleceğini düşünmeyen her marka elenecek” şeklinde konuşuyor. Büşra Orakçıoğlu’na göre küresel moda endüstrisinde markalara duyulan sadakatin önemli bir oranını bu duyarlılık oluşturuyor. “Müşterilemizin gardıroplarını nasıl sürdürülebilir hale getiririz” diye düşündüklerini söylüyor Orakçıoğlu ve şu bilgileri veriyor: “Bizden önceki neslin yaptıklarını daha da ileriye taşımamız lazım. Ekip olarak böyle düşünüyoruz. Biz bundan 4 yıl öncesinde geri dönüşümlü ürünler için Ar-Ge yapmaya başladık. Ama üründen önce bunu hazırlayan etapları sürdürülebilir hale getirdik. Pandemiden önce dijital buluşmaları daha çok işimizin içine entegre ederek yola çıktık. 81 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerdeki bayilerimizle yılda iki kez buluşuruz. 2019’da onlara dijitalde buluşabileceğimizi söylemiştik. 2020 pandemi yılında bu bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Dijital showroom’larımızda ürünlerimizi tanıttık. Sürdülebilirlik, dijitalleşme ile ikiz. Bir de bizim sektörümüzde inanılmaz fazla numune atığı var. Numunelerimiz artık dijitalde, ürünü canlıymış gibi deneyimleyebiliyoruz. Akıllı ceket, akıllı pantolon ve ‘sihir takım’ dediğimiz ürünler ürettik. 10 pet şişeden bir takım elbise yapıyoruz. Elastikiyeti çok yüksek bu ürünlerle insanlar, toplantıya da girebiliyor, ardından yürüyüşe de çıkabiliyor. Şimdi hedefimizde mağazalarımızda sürdürülebilirliği yakalamak var.”

2025 hedefi yüzde 80 sürdürülebilir kumaş

Büşra Orakçıoğlu, şu anda Damat’ın koleksiyonlarının yüzde 10’unu geri dönüşümlü ürünlerin oluşturduğunu söylüyor. Orka’nın hedefi 2025 yılı sonunda koleksiyonların yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretiyor olmak. Holding, Giresun’daki iki fabrikasında da daha az kaynak tüketimine ve karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Lüks artık ‘iyi’ olmak!

Dünyada artık lüks kavramının da dönüştüğünü söylüyor Büşra Orakçıoğlu. Lüksün artık “iyi insan olmak” odaklı olduğunu kaydediyor ve şunları söylüyor: “Lüks eskiden tamamen estetik kaygı taşırken, şimdi ise insanın iyileştiriciliği, koruyuculuğu üzerine gelişiyor. Biz de müşterilerimizin hayatına bu iyilikle dokunmak istiyoruz.” Orakçıoğlu, pandemi sırasında Türkiye’ye dönen siparişlere de dikkat çekiyor ve, “Avrupa artık Çin’den yüksek montanlı ürünler almıyor. Yüzünü Türkiye’ye döndü. Bizim geri dönüşümlü ürünlerimize Avrupa’dan yoğun ilgi var. İtalya’dan İspanya’dan büyük talep oldu” diyor.