Daralmanın ayak sesleri…

Geçen kışa göre yüzde 30-40 fiyat artışıyla satış yapan konfeksiyon firmaları, fiyat artışlarının kademeli olarak süreceğini söylüyor…

DÜNYA’dan arkadaşımız Yener Karadeniz’in özenli haber çalışması, konfeksiyon firmalarının “erken vitrine koydukları” kışlık ürünlerin büyük oranda satıldığını gösteriyor. Üreticilerin yeni sezonda kademeli fiyat artışı politikası uygulayacaklarını açıklamaları, piyasanın fiyat artış beklentisini satın aldığını ortaya koyuyor.

Bu haber metnini okuyunca, sektörünün makro cephesini anlamak için yabancı firma tedarikçisi iki önemli konfeksiyon yöneticisiyle konuştum. Birinci firma yöneticisi en çok alım yapan yabancı firmanın sipariş eksilttiğini ve “küçülme” tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

Değerlendirmesini şöyle ifade etti:

-Girdi maliyetlerimiz, sürekli artıyor. Doğalgazdan elektriğe artan hammadde fiyatlarına bağlı olarak her hafta fiyat yenilemesi yapmak zorunda kalıyoruz. Alıcılarımıza bunu anlatamıyoruz. Tavsiyelerine uyup, daralmaya gidecek ve küçülerek yaşamaya çalışacağız.

Diğer konfeksiyon ihracatçısı firmanın değerlendirmesi daha “karamsar”:

-Yıllardır üretim yaptığımız yabancı şirketlerin ülkelerinde de daralma ve belirsizlik söz konusu. Siparişlerin nasıl devam edeceği konusunda öngörüde bulunamıyoruz. Dengesiz bir piyasa var, kararlar günlük. Avrupa’da da enflasyon söz konusu. Bunun alımları ne oranda etkileyeceğini tahmin edemiyor ve sipariş veremiyorlar. Doğal olarak bu bize belirsizlik olarak yansıyor.

İç piyasaya çalışan konfeksiyon üreticileri ise yüzde 30-40 fiyat artışı olduğunu, fiyat artışlarının devam edeceğini düşünüyor. Canlı talebe karşılık, maliyet artışları nedeniyle “kademeli zamlı fiyat” uygulamak zorunda olacaklar. Bu da fiyat artışlarının “yukarıya” giden yönünü gösteren önemli bir bulgu .

Temmuz ayı imalat sanayinde bir ayda yaşanan %6,2’lik gerileme, dış konjonktürün Türkiye ekonomisini peyderpey olumsuz etkileyeceğini gösteriyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, imalat sanayindeki Temmuz gerilemesi için Bloomberg’e, “İlk alarm zili tekstil sektöründe çaldı!” değerlendirmesini yaptı.