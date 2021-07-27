Dardanel, Yunanistan’a merhaba derken…

Yunanistan’da zora düşmüş bir balık işleme tesisini 6 milyon Euro’ya satın alan Dardanel Gıda, bu ülkeye "kalimera" derken AB pazarına da ihracata hazırlanıyor. Operasyon çalışmalarını Dardanel İcra Kurulu üyesi Ayşe Önen yürütecek.

Dardanel Gıda’nın kurucusu Niyazi Önen, Yunanistan’daki Kallimaris balık fabrikası ve markasını 6 milyon Euro ödeyerek, borçları ile devraldıklarını söyledi. Önen, konkordato karşılığı olan ‘’rehabilitasyon işlemleri‘’nin sonuçlanmasından sonra eylülde yeniden üretime geçeceklerini açıkladı. Yunanistan’ın Egea bölgesinde kurulu fabrikanın 1200 çalışanı var. Mevcut tesis, başlangıç üretimi için yeterli gözüküyor. Önen, amaçlarının Yunanistan ve AB pazarı için Kallimaris markasıyla üretim yapmak olduğunu belirtiyor. Dardanel örneğinde olduğu gibi, Yunanistan’da da ‘’Kallimaris’’ markasıyla büyüme hedefl eniyor. Operasyon çalışmalarını Dardanel İcra Kurulu üyesi Ayşe Önen yürütecek. Önen‘in bu atamaya ilişkin olarak anlamlı bir yorumu var: Bu örnekle, Türkiye’nin yeni ve genç kuşak kadınının başarısına tanık olacağız! Dardanel‘in hedefi şu: Pazardaki payı 40-60 milyon Euro’ya ulaşmış olan şirketin cirosunu en geç 60 ay içinde eski düzeyine ulaştırmak... Kallimaris markasının Yunanistan’da hem marketlerde hem de otel ve lokantalarda satılan bir marka olmaya devam edeceğini kaydeden Önen, markayı eski döneminde olduğu gibi kısa sürede ‘’sektör lideri’’ yapmaya inanıyor. Sonra ekliyor: Türkiye’de bazı deniz ürünlerini Kallimaris markasıyla üretip ihraç edeceğiz, ilk yıl hedefimiz 20 milyon Euro’luk ihracat. Önen, markayı ayağa kaldırarak, Yunanistan ekonomisine katkı sağlayacak istihdam, üretim ve ihracat olanağı elde etmeyi amaçladıklarını vurguluyor. Sonra ilave ediyor: “Bu bir Türkiye markasının Yunanistan’da ilk başarısı olacak. Türkiye’de 40 yıldır yaptığımız işi Yunanistan’da yeni yatırımlarla sürdüreceğiz. Yunan ekonomisine de katkıda bulunacağız.”

Önen, Yunanistan’da kişi başına deniz ürünleri tüketiminin Türkiye’nin 20 katından fazla olduğunu belirterek, bununla yaptıkları yatırımın öneminin altını çiziyor. Kuşkusuz bu yatırımın gözden kaçmayacak bir yanı da, AB Gümrük Birliği’nin ‘’tarım ürünü‘’ ihracat engelinin bu yeni satın almayla aşılması olacak.

“Ülkeler markalarıyla büyürler, biz de bunu amaçlıyoruz” diye yola çıkan Dardanel‘e DÜNYA olarak başarılar diliyorum.

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