Davos’ta dile getirilen büyük tehlike

Geçmiştekilerden farklı olarak, bu seneki Da­vas Toplantılarında dikkat çeken konuşma­lara şahit olduk. Dünya ekonomisinin önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğu bir dönemde yapılan bu toplantıda, 1980’lerden beri tüm dünyada ha­kimiyet kurmuş neoliberal anlayışın küresel dü­zeyde bir uzantısı olan küreselleşmenin ciddi manada sorgulandığı konuşmalara şahitlik ettik.

Aslında Davas Toplantıları, ülkelerde organize olmuş sermaye gruplarının, dünya ekonomisine hâkim olması istenilen ilke ve uygulamaların kü­resel düzeyde koordinasyonunu sağlamayı amaç­lamıştır. Neoliberalizme inanan birçok bilim in­sanı ve şirket yöneticileri bu toplantılara katılır, fikri zeminde eksikliklerini gidererek, bir bakıma kendilerini fikren yenileyecek fırsatı bulurlardı. Ardından bu fikirlerin işaret ettiği doğrultuda dünya ekonomisine yön verilirdi.

Bunun bir benzeri de ulusal paraları konver­tible olmuş ülkelerin merkez bankası başkanları­nın bir araya geldikleri ve dünya merkez bankala­rının para politikaları arasındaki koordinasyonu sağlayacak ilkelerin ve temel politikaların gö­rüşüldüğü Jackson Hale toplantılarıdır. Bugüne kadar bu iki kurum küreselleşme döneminin en önemli kurumları olarak işlev görmüşlerdir.

Bu seneki Davos Toplantısına dünyanın en bü­yük varlık yönetim şirketlerinden bir olan Bla­ckRock’un tepesinde yer alan Larry Fink’in yap­mış olduğu konuşma damga vurmuştur.

Küresel elitlerin servetlerinin ulaştığı boyut en büyük tehdit

Fink konuşmasında kısaca 1990 sonrasında hızlanan küreselleşmenin 30 yıldır sıradan in­sanların hayatına kayda değer hiçbir şey verme­diğini söyledi. Dahası 1980’ler sonrasında inşa edilen dünya ekonomi sisteminin mevcut kurum­sal yapısı sıradan insanlardan ziyade bir avuç eli­tin refahına ve servetlerine katkı yapacak bir ya­pıya dönüştü. Özellikle bu durumun hem ülke­lerin kendi içinde hem de küresel düzeyde gelir dağılımını bozucu etkilerine dikkat çekti.

Zaten ABD’de Trump gibi bir kişinin başkan olarak seçilmesi sıradan Amerikalıların geleceğe yönelik ekonomik korkularının yönlendirmesi­nin bir sonucunda gerçekleşmedi mi? Küreselleş­menin ABD ekonomisinde yol açtığı istihdam ka­yıpları, gelir ve servetin biriktiği elitlerin bizzat kendi varlıkları ve onların yaşam tarzlarının her gün bu insanların gözüne sokması sıradan insan­ların korkularını besleyen faktörler olmadı mı?

Çok daha önemlisi ülke içinde sınıfsal mobili­tenin giderek azalması ve insanların adı konul­mamış bir “kast sistemi” içine hapsedilmesi bu korkuların beslemedi mi?

Küreselleşmenin ve küresel rekabetin içinde belli bir “kasta” hapsolmuş sıradan insanların kendilerini sınırlayan bu kısıtları aşabilmek için sahip olmaları gereken eğitim olanaklarına dışa­rıdan bir destek olmadan ulaşabilecek imkanlara sahip olmamaları onların çaresizliklerini bekle­medi mi?

Tüm bu korkuların yönlendirdiği kitleler neti­cede bu korkuları yönetmeyi bilen Trump gibi bi­rini ABD’nin başına geçirmediler mi?

Teknolojinin beslediği yeni korkular

Daha küreselleşmiş kurumsal kurumların bu­günkü yapısının sıradan insan için oluşturduğu bu tehditleri anlamaya çalışırken, son zamanlar­da yaşadığımız teknolojik gelişmeler yeni tehli­keleri de gündeme getirdi.

Sıradan insanlar için bunların en korkuncu ya­pay zekâ ve otomasyondur. Bu teknolojik geliş­meleri öncekilerden çok daha önemli yapan ise, her birinin insanların yaşamlarını sürdürebil­mek için gereken gelire erişim olanaklarını or­tadan kaldırmasıdır. Zaten Fink’in dikkat çektiği gerçek de temelde budur.

Gerçek beka sorunu ekonomide

Maalesef ülkemiz kendi siyasi gündemi içi­ne hapsolmuş bir halde. Ülke bekasını güvenlik­te arayan bir anlayış her şeye hâkim. Dahası ülke güvenliği tüm siyasi aktörlerin ortak endişe kay­nağı olması beklenirken, bunu siyasi birtakım söylemlerle iktidarın tekeline almak ve bundan kısa dönemli siyasi çıkar elde etmeye çalışmak tek kelime ile siyasi körlüktür. Oysa bizler ülke olarak dünya ekonomisindeki bu gelişmelerden muaf değiliz. Aynı tehlikeler bizim içinde geçer­li. Dahası ABD’deki sıradan insanın endişeleri ve korkuları misli ile Türkiye’deki sıradan insanlar içinde mevcut.

Bu korkular insanların geleceğe yönelik bek­lenti oluşturmasının da önüne geçmekte. Bu da ekonomik olarak ülkenin yönetimini zorlaştır­maktadır. Kanımca Türkiye’nin en büyük be­ka problemi sıradan insanlarının, ama çok daha önemlisi gençlerinin hayal kuramamasıdır. Bu umutsuzlukların ürettiği korkuların üstüne inşa edilen siyasettir.

Umarın Davos’ta yapılan bu konuşma ülkemiz­deki siyasilerin kulaklarında yankılanır ve yapı­lan eleştiriler siyasetçilerimiz tarafından ciddi­ye alınır.