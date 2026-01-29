Davos’ta dile getirilen büyük tehlike
Geçmiştekilerden farklı olarak, bu seneki Davas Toplantılarında dikkat çeken konuşmalara şahit olduk. Dünya ekonomisinin önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğu bir dönemde yapılan bu toplantıda, 1980’lerden beri tüm dünyada hakimiyet kurmuş neoliberal anlayışın küresel düzeyde bir uzantısı olan küreselleşmenin ciddi manada sorgulandığı konuşmalara şahitlik ettik.
Aslında Davas Toplantıları, ülkelerde organize olmuş sermaye gruplarının, dünya ekonomisine hâkim olması istenilen ilke ve uygulamaların küresel düzeyde koordinasyonunu sağlamayı amaçlamıştır. Neoliberalizme inanan birçok bilim insanı ve şirket yöneticileri bu toplantılara katılır, fikri zeminde eksikliklerini gidererek, bir bakıma kendilerini fikren yenileyecek fırsatı bulurlardı. Ardından bu fikirlerin işaret ettiği doğrultuda dünya ekonomisine yön verilirdi.
Bunun bir benzeri de ulusal paraları konvertible olmuş ülkelerin merkez bankası başkanlarının bir araya geldikleri ve dünya merkez bankalarının para politikaları arasındaki koordinasyonu sağlayacak ilkelerin ve temel politikaların görüşüldüğü Jackson Hale toplantılarıdır. Bugüne kadar bu iki kurum küreselleşme döneminin en önemli kurumları olarak işlev görmüşlerdir.
Bu seneki Davos Toplantısına dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden bir olan BlackRock’un tepesinde yer alan Larry Fink’in yapmış olduğu konuşma damga vurmuştur.
Küresel elitlerin servetlerinin ulaştığı boyut en büyük tehdit
Fink konuşmasında kısaca 1990 sonrasında hızlanan küreselleşmenin 30 yıldır sıradan insanların hayatına kayda değer hiçbir şey vermediğini söyledi. Dahası 1980’ler sonrasında inşa edilen dünya ekonomi sisteminin mevcut kurumsal yapısı sıradan insanlardan ziyade bir avuç elitin refahına ve servetlerine katkı yapacak bir yapıya dönüştü. Özellikle bu durumun hem ülkelerin kendi içinde hem de küresel düzeyde gelir dağılımını bozucu etkilerine dikkat çekti.
Zaten ABD’de Trump gibi bir kişinin başkan olarak seçilmesi sıradan Amerikalıların geleceğe yönelik ekonomik korkularının yönlendirmesinin bir sonucunda gerçekleşmedi mi? Küreselleşmenin ABD ekonomisinde yol açtığı istihdam kayıpları, gelir ve servetin biriktiği elitlerin bizzat kendi varlıkları ve onların yaşam tarzlarının her gün bu insanların gözüne sokması sıradan insanların korkularını besleyen faktörler olmadı mı?
Çok daha önemlisi ülke içinde sınıfsal mobilitenin giderek azalması ve insanların adı konulmamış bir “kast sistemi” içine hapsedilmesi bu korkuların beslemedi mi?
Küreselleşmenin ve küresel rekabetin içinde belli bir “kasta” hapsolmuş sıradan insanların kendilerini sınırlayan bu kısıtları aşabilmek için sahip olmaları gereken eğitim olanaklarına dışarıdan bir destek olmadan ulaşabilecek imkanlara sahip olmamaları onların çaresizliklerini beklemedi mi?
Tüm bu korkuların yönlendirdiği kitleler neticede bu korkuları yönetmeyi bilen Trump gibi birini ABD’nin başına geçirmediler mi?
Teknolojinin beslediği yeni korkular
Daha küreselleşmiş kurumsal kurumların bugünkü yapısının sıradan insan için oluşturduğu bu tehditleri anlamaya çalışırken, son zamanlarda yaşadığımız teknolojik gelişmeler yeni tehlikeleri de gündeme getirdi.
Sıradan insanlar için bunların en korkuncu yapay zekâ ve otomasyondur. Bu teknolojik gelişmeleri öncekilerden çok daha önemli yapan ise, her birinin insanların yaşamlarını sürdürebilmek için gereken gelire erişim olanaklarını ortadan kaldırmasıdır. Zaten Fink’in dikkat çektiği gerçek de temelde budur.
Gerçek beka sorunu ekonomide
Maalesef ülkemiz kendi siyasi gündemi içine hapsolmuş bir halde. Ülke bekasını güvenlikte arayan bir anlayış her şeye hâkim. Dahası ülke güvenliği tüm siyasi aktörlerin ortak endişe kaynağı olması beklenirken, bunu siyasi birtakım söylemlerle iktidarın tekeline almak ve bundan kısa dönemli siyasi çıkar elde etmeye çalışmak tek kelime ile siyasi körlüktür. Oysa bizler ülke olarak dünya ekonomisindeki bu gelişmelerden muaf değiliz. Aynı tehlikeler bizim içinde geçerli. Dahası ABD’deki sıradan insanın endişeleri ve korkuları misli ile Türkiye’deki sıradan insanlar içinde mevcut.
Bu korkular insanların geleceğe yönelik beklenti oluşturmasının da önüne geçmekte. Bu da ekonomik olarak ülkenin yönetimini zorlaştırmaktadır. Kanımca Türkiye’nin en büyük beka problemi sıradan insanlarının, ama çok daha önemlisi gençlerinin hayal kuramamasıdır. Bu umutsuzlukların ürettiği korkuların üstüne inşa edilen siyasettir.
Umarın Davos’ta yapılan bu konuşma ülkemizdeki siyasilerin kulaklarında yankılanır ve yapılan eleştiriler siyasetçilerimiz tarafından ciddiye alınır.
