Davos’tan mesaj var; Böyle gelmiş böyle gidemeyecek

2019 yılı Eylül ayında Financial Times gazetesinin ön sayfası tek bir manşetle çıkmıştı; Capitalism; Time to Reset. Kapitalizmde sıfırlama zamanının geldiğini ya da yeniden başlatılmasını ifade eden bu kavram, 2020 yılı Haziran ayında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab’ın bir makalesi ile tekrar gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi Ocak ayının son haftası (WEF) tarafından organize edilen Davos zirvesinin bu yılki ana teması “The Great Reset”, Büyük Sıfırlama olarak açıklandı. Kapitalizm için böyle gelmiş böyle gidemeyecek noktasına gelinmiş görünüyor. Sistemin mevcut haliyle gidemediği konusunda genel bir görüş bulunuyor fakat nelerin değişmesi ve nasıl olması gerektiği tartışmalı bir konu. Görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım.

COVID-19 öncesi dünya ekonomisi güllük gülistanlık değildi. Gittikçe artmakta olan sorunlar vardı. COVID-19 bunları daha da arttırma potansiyeli taşıyor. Önem sırasına göre düşünmeyelim ama bunlardan bir tanesi, küresel borçluluktaki hızlı artıştır. Pandemi öncesi 255 trilyon doları bulan küresel borca karşın küresel GSYİH yaklaşık 87 trilyon dolar şeklindeydi. 2005 yılında küresel borç 140 trilyon dolar, küresel GSYİH 70 trilyon dolar civarındaydı. 15 yılda borç seviyesi yaratılan gelirin 2 katından 3 katına çıkmıştı. Kesin veriler olmamakla birlikte, 2020 yılında borç 280 trilyon dolara çıkarken gelir 80 trilyon dolarlara gerileyecek. Yani, borç gelirin 3,5 katına gelecek. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Finansal bir krize yol açmamak için küresel ekonomide çok kapsamlı ve iyi yönetilen bir borç yapılandırmasına ihtiyaç var.

İkinci önemli sorun, gelir dağılımındaki bozulma. Tüm dünyada en üst ve en düşük gelir grupları arasındaki fark gittikçe açılıyor. Yoksulluk ve gelir dağılımı üzerine çalışmalarıyla bilinen Oxfam International’ın 2017 yılı raporu, dünyanın en zengin 8 kişisinin servetinin dünya nüfusunun yaklaşık yarısının servetine eşit olduğunu söylüyordu. Kurumun Pazartesi günü yayınlanan raporu bu farkın daha da artacağına işaret eden çarpıcı sonuçlar veriyor. Sosyal ve siyasal anlamda bunun yansımalarını dünyanın birçok ülkesinde izliyoruz. Örneğin, ABD’de Trump’ın seçimi kazanmasında gelir dağılımındaki bozulmaların etkisi vardı, kaybetmesinde de COVID-19 ile beraber eşitsizliklerin artan boyutları etkili oldu. Gelir dağılımındaki bozukluk ve artmaya devam etmesi sürdürülebilir bir durum değil. Nasıl çözülebileceği konusunda ise ortak bir görüş yok.

Bir başka sorun, iklim değişikliğinin gittikçe olumsuz etkilerini arttırması. Artık hepimizin somut olarak yaşadığı ve en çok da kuraklık olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği konusunda önümüzdeki 8-10 yılda çok somut ilerlemeler gerçekleştirilemez ise daha büyük sıkıntılar karşımıza gelmek üzere. Sanayi devriminden bu yana küresel ısınmanın önce 1,5 dereceye, sonra 2 dereceye gitmesi gibi bir risk var. İşin olumlu tarafından bakarsak, bu konuda bilinçlenme gittikçe artıyor. Genç kuşaklar bu konuda çok baskı oluşturmaya başlamış durumda. ABD’de göreve başlayan Biden’ın ana gündemlerinden birisi “New Green Deal”, yeni yeşil düzeni kurmak görünüyor. Avrupa ve Japonya bu konuda daha önceden bir değişime yönelmeye başladı. Sonunda Çin de bu konuda adımlar atmaya başlıyor.

COVID-19 öncesi zaten var olan bu sorunlara çok daha fazlası eklenebilir. COVID-19 borç ve gelir dağılımı sorunlarını daha da ağırlaştırmış görünüyor. Diğer taraftan, COVID-19 hem iklim değişikliği ile alakalı bir nedenden kaynaklanmış gibi duruyor hem de biraz yavaşlayabilirsek, az tüketirsek iklim sorununun çözülebileceği konusundaki umutları artırıyor.

Davos zirvesinin ana teması olan Büyük Sıfırlama çerçevesinde tartışılabilecek çok konu var. Nasıl olacağını tam bilmemekle birlikte, bu kavram ciddi bir değişim içinde olduğumuzu gösteriyor. Belirsizlik içeren bu durum, birçok sektörde küresel yatırımcıyı bekle-gör stratejisine yöneltmiş görünüyor. Pazartesi günü açıklanan Dünya Yatırım Raporuna göre küresel doğrudan yatırımlar 2016’dan bu yana düşüş eğiliminde bulunuyor. Anlaşılan, toparlanması da zaman alacak.