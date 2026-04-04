Dayanıklılık yetmiyor: Yeni oyun anti-kırılganlık
Son bir yılda kaç kriz yaşadık? Eğer bu soruyu 2000'li yılların başında sorsaydık, cevabımız muhtemelen tek bir ekonomik dalgalanma veya bölgesel bir gerginlik olurdu. Ancak 2026 dünyasında bu soruya tek bir yanıt vermek imkansız. Tedarik zincirleri yeniden kırıldı, jeopolitik riskler derinleşti, finansal piyasalar daha önce görülmemiş bir oynaklıkla sarsıldı…
Ve artık hiçbir şok “geçici” görünmüyor. Üstelik bu şoklar tek tek değil literatürde “Polikriz” dediğimiz bir sarmalla, birbirini tetikleyerek geliyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklık finansmanı etkiliyor, finansman koşulları talebi daraltıyor, talep daralması üretim kararlarını kökten değiştiriyor. Küresel ekonomi, adeta her hücresinde hissedilen zincirleme bir kırılganlık hali içinde. 2026 dünyasında asıl değişen şey krizlerin kendisinden ziyade sürekliliği ve hızı. Daha önce “olağanüstü” dediğimiz gelişmeler, artık sabah kahvesi kadar hayatımızın ve iş yapış biçimimizin doğal bir parçası. Tam da bu noktada, “The Resilience Dividend” kitabı yeniden gündeme geliyor.
Judith Rodin’in temel tezi bugün her zamankinden daha geçerli: Dayanıklılık kriz anında verilen geçici bir refleks değil kriz öncesinde tasarlanan kurumsal bir kapasitedir. Kitabın önsözünü yazan ve “Siyah Kuğu” kavramıyla risk yönetimini baştan aşağı değiştiren Nassim Nicholas Taleb ise bu çerçeveyi bir adım öteye taşıyor: Anti-kırılganlık. Ona göre asıl başarı, fırtınanın rüzgarını yelkenine doldurup rakiplerinden daha hızlı yol alabilmek, yani her darbeyle daha da güçlenmektir.
Sürekli şok düzeni
Bugün iş dünyasının en büyük stratejik yanılgısı, hala fırtınanın dineceğine ve eski istikrarın geri döneceğine inanmak. Birçok yönetim planı hala “normalleşme” varsayımı üzerine inşa ediliyor. Oysa veriler çok net: Ticaret hatları ideolojik ve jeopolitik eksenlerde yeniden kuruluyor, finansal akımlar daha agresif ve oynak hale geliyor. Taleb’in yaklaşımı burada keskinleşiyor: “Sorun belirsizlik değil, bu belirsizliği yönetemeyen kırılgan sistemlerdir.” 2026’nın kazanan şirketleri bu sorunu sadece insan zekasıyla değil, “Dijital İkiz” (Digital Twin) teknolojileriyle aşıyor.
Modern bir şirket artık sadece fiziksel dünyada operasyon yürütmüyor aynı zamanda dijital evrende yaşayan otonom bir kopyasına sahip. Yapay zekâ destekli bu sistemler, olası kriz senaryolarını saniyeler içinde binlerce kez simüle ederek sistemi “önceden” hayali krizlerle kırıyor ve her simülasyonda kendi bağışıklığını güçlendiriyor. Artık dış dünya kontrol edilemez ve öngörülemez hale geldiğinden, mesele iç sistemleri bu otonom savunma ve adaptasyon mekanizmalarıyla donatmaktır.
Verimliliğin gizli bedeli
Son 20 yılın yönetim dogması şirketleri “kusursuz ve yalın” hale getirmeye odaklanmıştı. Süreçler inceltildi, maliyetler son kuruşuna kadar aşağı çekildi, stoklar tamamen sıfırlandı. Ama bu “Just-in-Time” (Tam Zamanında) modelinin görünmeyen, ağır bir maliyeti vardı: Sistemdeki hata toleransı sıfırlandı. Organizasyonlar o kadar optimize edildi ki, en küçük bir lojistik aksama veya hammadde gecikmesi bile devasa kurumsal felaketlere yol açar hale geldi.
Bugün dünya devlerinin stratejilerine baktığımızda, ibrenin artık “Just-in-Case” (Her İhtimale Karşı) modeline döndüğünü görüyoruz. Judith Rodin’in yıllar önce yaptığı uyarı bugün sahada milyarlarca dolarlık derslerle karşılık buluyor: Verimlilik uğruna sistemdeki “yedekleri” (redundancy) yok etmek, şirketleri görünürde kârlı ama gerçekte ilk sarsıntıda yıkılacak birer kağıttan kuleye dönüştürüyor. Taleb’in tabiriyle: “Aşırı optimize edilmiş sistemler, kırılmaya en yakın olanlardır.” Yeni dönemde fark yaratanlar, verimlilikten bir miktar feragat etmeyi göze alıp sistemine stratejik "esneklik payları" ve "stok tamponları" bırakanlar oluyor.
Türkiye için yeni eşik: Reaksiyondan tasarıma
Türkiye gibi yapısal olarak dalgalı ekonomilerde faaliyet gösteren şirketler, genetik kodları gereği kriz yönetimine antrenmanlıdır. Ancak 2026’nın farkı, krizlerin artık çok katmanlı ve küresel olması. Sadece döviz kurunu yönetmek yetmiyor aynı anda siber saldırıları, kopan küresel tedarik hatlarını ve yapay zekanın iş modellerini altüst eden yıkıcı etkisini de eş zamanlı yönetmek gerekiyor. Türk iş dünyası için yeni eşik; anlık reaksiyonlardan, tasarlanmış anti-kırılganlığa geçiş eşiği. Tıpkı bir aşının vücuda zayıflatılmış mikrop vererek bağışıklığı güçlendirmesi gibi, liderler de organizasyon içine bilinçli "stres faktörleri" ve kontrollü kaos alanları enjekte ederek ekiplerini büyük ve gerçek krizlere hazırlıyor. Bu yeni nesil liderlikte hata yapmak sistemin öğrenme sürecindeki zorunlu bir veri girişi.
Bugün birçok yönetici, eski dünyanın alışkanlıklarıyla hala aynı soruyu sormaya devam ediyor: “Nasıl daha hızlı ve daha verimli olabiliriz?”
Oysa 2026’nın acımasız ama fırsatlarla dolu dünyasında doğru soru bu değil. Artık masadaki gerçek soru şu: “Sistemimiz ne kadar büyük bir darbe aldığında yıkılmak yerine daha güçlü bir versiyonuna evriliyor?”
