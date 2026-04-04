Dayanıklılık yetmiyor: Yeni oyun anti-kırılganlık

Son bir yılda kaç kriz yaşadık? Eğer bu soruyu 2000'li yılla­rın başında sorsaydık, cevabımız muhtemelen tek bir ekonomik dalgalanma veya bölgesel bir ger­ginlik olurdu. Ancak 2026 dün­yasında bu soruya tek bir yanıt vermek imkansız. Tedarik zin­cirleri yeniden kırıldı, jeopolitik riskler derinleşti, finansal piya­salar daha önce görülmemiş bir oynaklıkla sarsıldı…

Ve artık hiç­bir şok “geçici” görünmüyor. Üs­telik bu şoklar tek tek değil lite­ratürde “Polikriz” dediğimiz bir sarmalla, birbirini tetikleyerek geliyor. Enerji fiyatlarındaki oy­naklık finansmanı etkiliyor, fi­nansman koşulları talebi daral­tıyor, talep daralması üretim ka­rarlarını kökten değiştiriyor. Küresel ekonomi, adeta her hüc­resinde hissedilen zincirleme bir kırılganlık hali içinde. 2026 dün­yasında asıl değişen şey krizlerin kendisinden ziyade sürekliliği ve hızı. Daha önce “olağanüstü” de­diğimiz gelişmeler, artık sabah kahvesi kadar hayatımızın ve iş yapış biçimimizin doğal bir par­çası. Tam da bu noktada, “The Re­silience Dividend” kitabı yeniden gündeme geliyor.

Judith Rodin’in temel tezi bugün her zamankin­den daha geçerli: Dayanıklılık kriz anında verilen geçici bir ref­leks değil kriz öncesinde tasarla­nan kurumsal bir kapasitedir. Ki­tabın önsözünü yazan ve “Siyah Kuğu” kavramıyla risk yönetimi­ni baştan aşağı değiştiren Nassim Nicholas Taleb ise bu çerçeveyi bir adım öteye taşıyor: Anti-kırıl­ganlık. Ona göre asıl başarı, fırtı­nanın rüzgarını yelkenine doldu­rup rakiplerinden daha hızlı yol alabilmek, yani her darbeyle daha da güçlenmektir.

Sürekli şok düzeni

Bugün iş dünyasının en büyük stratejik yanılgısı, hala fırtınanın dineceğine ve eski istikrarın ge­ri döneceğine inanmak. Birçok yönetim planı hala “normalleş­me” varsayımı üzerine inşa edi­liyor. Oysa veriler çok net: Tica­ret hatları ideolojik ve jeopolitik eksenlerde yeniden kuruluyor, finansal akımlar daha agresif ve oynak hale geliyor. Taleb’in yak­laşımı burada keskinleşiyor: “So­run belirsizlik değil, bu belirsiz­liği yönetemeyen kırılgan sis­temlerdir.” 2026’nın kazanan şirketleri bu sorunu sadece insan zekasıyla değil, “Dijital İkiz” (Di­gital Twin) teknolojileriyle aşı­yor.

Modern bir şirket artık sa­dece fiziksel dünyada operasyon yürütmüyor aynı zamanda dijital evrende yaşayan otonom bir kop­yasına sahip. Yapay zekâ destekli bu sistemler, olası kriz senaryo­larını saniyeler içinde binlerce kez simüle ederek sistemi “ön­ceden” hayali krizlerle kırıyor ve her simülasyonda kendi bağı­şıklığını güçlendiriyor. Artık dış dünya kontrol edilemez ve öngö­rülemez hale geldiğinden, mese­le iç sistemleri bu otonom savun­ma ve adaptasyon mekanizmala­rıyla donatmaktır.

Verimliliğin gizli bedeli

Son 20 yılın yönetim dogma­sı şirketleri “kusursuz ve yalın” hale getirmeye odaklanmış­tı. Süreçler inceltildi, maliyet­ler son kuruşuna kadar aşağı çe­kildi, stoklar tamamen sıfırlan­dı. Ama bu “Just-in-Time” (Tam Zamanında) modelinin görün­meyen, ağır bir maliyeti vardı: Sistemdeki hata toleransı sıfır­landı. Organizasyonlar o kadar optimize edildi ki, en küçük bir lojistik aksama veya hammad­de gecikmesi bile devasa kurum­sal felaketlere yol açar hale geldi.

Bugün dünya devlerinin strate­jilerine baktığımızda, ibrenin ar­tık “Just-in-Case” (Her İhtimale Karşı) modeline döndüğünü gö­rüyoruz. Judith Rodin’in yıllar önce yaptığı uyarı bugün saha­da milyarlarca dolarlık derslerle karşılık buluyor: Verimlilik uğ­runa sistemdeki “yedekleri” (re­dundancy) yok etmek, şirketle­ri görünürde kârlı ama gerçekte ilk sarsıntıda yıkılacak birer ka­ğıttan kuleye dönüştürüyor. Ta­leb’in tabiriyle: “Aşırı optimize edilmiş sistemler, kırılmaya en yakın olanlardır.” Yeni dönem­de fark yaratanlar, verimlilikten bir miktar feragat etmeyi göze alıp sistemine stratejik "esnek­lik payları" ve "stok tamponları" bırakanlar oluyor.

Türkiye için yeni eşik: Reaksiyondan tasarıma

Türkiye gibi yapısal olarak dal­galı ekonomilerde faaliyet gös­teren şirketler, genetik kodları gereği kriz yönetimine antren­manlıdır. Ancak 2026’nın far­kı, krizlerin artık çok katmanlı ve küresel olması. Sadece döviz kurunu yönetmek yetmiyor ay­nı anda siber saldırıları, kopan küresel tedarik hatlarını ve ya­pay zekanın iş modellerini altüst eden yıkıcı etkisini de eş zaman­lı yönetmek gerekiyor. Türk iş dünyası için yeni eşik; anlık re­aksiyonlardan, tasarlanmış an­ti-kırılganlığa geçiş eşiği. Tıpkı bir aşının vücuda zayıflatılmış mikrop vererek bağışıklığı güç­lendirmesi gibi, liderler de orga­nizasyon içine bilinçli "stres fak­törleri" ve kontrollü kaos alanları enjekte ederek ekiplerini büyük ve gerçek krizlere hazırlıyor. Bu yeni nesil liderlikte hata yapmak sistemin öğrenme sürecindeki zorunlu bir veri girişi.

Bugün birçok yönetici, eski dünyanın alışkanlıklarıyla hala aynı soruyu sormaya devam edi­yor: “Nasıl daha hızlı ve daha ve­rimli olabiliriz?”

Oysa 2026’nın acımasız ama fırsatlarla dolu dünyasında doğ­ru soru bu değil. Artık masadaki gerçek soru şu: “Sistemimiz ne kadar büyük bir darbe aldığında yıkılmak yerine daha güçlü bir versiyonuna evriliyor?”