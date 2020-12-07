Dayton Anlaşması’nın 25. yılı

21 Kasım, Bosna Hersek Federasyonu’nda Dayton Anlaşması’nın yıldönümüydü. Bosnalılar, Sırplar, Hırvatlar arasında 100 bin insanın ölümüne yol açan iç savaş sonrası imzalanan anlaşma için 25 yıl sonra “Aynı arabada 3 fren ve 3 gaz pedalı var” benzetmesi yapılıyor.

Dayton Anlaşması’nın 25. yıldönümü 21 Kasım’dı. Bu anlaşma Bosnalılar, Sırplar, Hırvatlar’dan oluşan ve 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan iç savaş sonrasının “zoraki” barış anlaşmasıydı.

İç savaş öncesi nüfusu 4.7 milyon olan bu ülkede günümüzde sadece 2.7 milyon insan yaşıyor, gerisi göç etmiş durumda.

Bosna-Hersek sokakları ve tüm binalar bomba ve mermi izleri taşıyor. 15 milyar dolar ulusal geliri olan ülkede kişi başına gelir çok düşük. Ülkede AB üyeliği beklentisi var.

Dayton Anlaşması’nın 25. yılında artık NATO güçleri çekildi, yerini EUFOR’a bıraktı. BM Yüksek Komiseri yürütme organının başı durumunda, herkesi görevden azletme yetkisi var.

Anlaşmanın 3 etnik topluluğun görüşme tekniği, kağıt üstünde ideal gözüktü. Ama anlaşma bir devlet modeli olarak işlemedi. Etnik topluluklar nüfuslarına göre değil, eşit olarak ele alındı. Anlaşmanın yenilenmesi ise artık olanaksız, zira taşlar oynatılmaz konumda.

Ülkede 2 entite, 3 kurucu halk ve 10 kanton var. Cumhurbaşkanı 8 ayda bir rotasyonla değişiyor. 160 bakanlık bulunuyor. Uzmanlar ülke için “aynı arabada ama 3 fren ve 3 gaz pedalı var” benzetmesini yapıyor. Dayton Anlaşması için “ameliyat sırasında makas midede unutuldu” deniliyor.

Mostar Köprüsü ‘’Bir Başka Hiroşima‘’ örneği olarak bu ülkenin simgesi. Bu köprü Türkiye’den bir şirketçe yeniden yapıldı. Türkçe, 10 kantonun 5’inde seçmeli 2. dil. Türkiye çıkışlı yatırım örnekleri çok fazla. Ziraat Bankası etkin.

25 yıl sonra, 2020’den geriye bakıldığında ABD’nin öncülük ettiği zorlama bir barış anlaşmasının yaraları saramadığı anlaşılıyor.

Zira önemli olan bu 3 etnik topluluğun barışa karar vermesi, o da şimdilik ufukta gözükmüyor.

Hınç-kin ekseni üstüne bir ortak gelecek ne yazık ki oluşturulamıyor...

GÜNÜN NOTU:

Venezuela’da dün yapılan ve muhalefetin boykot ettiği seçim despot lider Maduro’nun zaferini söylüyor. Bu ülkenin milli gelirinin yüzde 80’i yok oldu, 5 milyon insan ülkeden kaçtı.