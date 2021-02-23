DDP istiyorlar yapalım mı?

Dostumuz telefonda “Hocam alıcı malların teslimi için DDP diye bir şey söyledi, ben de çalışalım ve bakalım size cevap yazarız dedim” diye söze başladı.

“DDP olayını pek anlamadım hatta hiç duymadığımdan biraz da tedirgin oldum” diye de devam etti.

INCOTERMS 2020 kuralları çerçevesinde, DDP/Delivered Duty Paid/Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim terimi aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

" Satıcının malları alıcıya belirlenen varma yerinde veya eğer kararlaştırılmışsa belirlenen varma yerindeki ilgili noktada,

- İthalat için gümrüklenmiş halde,

- Gelen taşıma aracında,

- Boşaltmaya hazır şekilde,

- Mallar alıcının tasarrufuna bırakıldığında teslim etmesini ifade eder.

DDP uyarınca satıcı, alıcıya karşı, yalnızca alıcının ülkesinde gerçekleştirilebilecek olan, örneğin malların ithalat için gümrüklemesi gibi bazı yükümlülükler altına girer.

Satıcının bu yükümlülükleri alıcının ülkesinde yerine getirmesi fiziki veya hukuki nedenlerle zor olabileceğinden, bu gibi durumlarda satıcının DAP veya DPU kuralları uyarınca satış yapmayı düşünmesi önerilir."

Bunu daha basit bir dille üretici dostumuza anlattığımda,

“Nasıl yani, alıcının ödeyeceği vergileri de mi ben ödeyeceğim” diye hayretle sormuştu.

Cevabımın evet olması üzerine de “Arkadaş ben bu işi anlamadım biz ihracat mı yapacağız yoksa gidip alıcının ithalatını mı?" diyerek biraz şaşkın ve biraz da kızgın olarak söylendi.

Sonunda da “Yok arkadaş ben anlamam böyle işlerden, herkes kendi ülkesindeki işi yaparsa ben varım yoksa almazsa almasın” diyerek kestirip bıraktı.

INCOTERMS/Teslim Şekilleri’nin, sadece bu işlere yeni girenlerce değil, işin içerisinde olup uygulamasını yapan kişilerce bile eksik ve yanlış anlaşıldığına ve maalesef uygulamalarına dikkat edilmediğine oldukça sık rastladığımı ara sıra ifade ediyorum.

Maalesef INCOTERMS / Teslim Şekillerini, taşıma bedelini alıcının veya satıcının ödemesine bağlayacak kadar basite indirgeyenlere rastlıyoruz. Hatta farklı teslim şekilleri söylendiğinde de “FOB var CIF var gerisini boş ver neye yararlar” diyerek küçümseyen tavırlarla bilgelik taslayanları bile gördüm.

DDP talebi ile karşılaşan dostumuzun çekingenliğine katılmamak elde değil.

Zira farklı bir ülkede, kontrolünüz dışında ve bilmediğiniz koşullarda iş yaptırmak kolay değil

Benim yorumum da “Yapmayın” şeklinde oldu.

Özellikle az gelişmiş ve yolsuzluk oranının yüksek olduğu söylenen ülkelerde bu şekilde çalışmak ciddi riskler taşır.

Hiç yapılmamalı mı?

Buna kuşkusuz cevabım “Hayır yapılabilir” olacaktır…

Gümrüklerdeki kontrollerin şeffaf ve sıkı, finansal kayıtların da sağlıklı olduğu ülkelerde, sağlam ve güvenilir bir lojistikçi ile işbirliği yapılarak DDP uygulaması yapılabilir.

Bunun başarılabilmesi de işi yapabilene ciddi bir rekabet gücü kazandıracaktır…

Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarına bu teslim şekli ile ihracat yapana rastladım.

Çok da başarılı olduklarını gördüm…

Ancak işin arkasında bilgili ve işi çok sıkı tutarak takip eden sağlam bir ekip vardı.

Risk elbette var amma yönetebildiğiniz risk o boyutta kazanç da sağlar.