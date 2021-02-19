Dedeman: Sağlam temelle yükselen turizmin mimarı

Kemal Dedeman; 95 yıllık yaşamında madencilik ve turizm sektörlerinde önemli başarılara imza atmış örnek bir iş insanıydı. Çocukları Murat ve Nazire Dedeman’la daha da büyüyen grup bugün 3. kuşağın elinde yükselmeye devam ediyor.

Kemal Dedeman, 1903’de Kayseri’de dünyaya geldi. Babası 15 yaşında vefat edince 1918 yılında Kayseri Kapalıçarşı’da aile dükkanının yönetimini devraldı. Askerlik görevini yaptıktan sonra Kayseri’ye döndü, zabıt katibi olarak göreve başladı. 1931’de yeniden iş yaşamına döndü, taahhüt işlerine girişti. İlk yapısı, 1933’te Ankara’da Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu platform oldu. Ardından İstanbul Yeşilköy, Ankara Esenboğa, Kütahya Askeri havaalanları ve Kayseri Tayyare Fabrikası inşaatlarını gerçekleştirdi. 1945 yılında Yıldırım Yollar Projesi kapsamında Kayseri- Kırşehir-Sivas yol inşaat yapımını üstlendi.

1947’de bir sektör değişimi gerçekleştirdi. Büyük iş olanağı gördüğü madenciliğe girip, Kayseri’de krom işletmeciliğine başladı. Kromun yanı sıra çinko, kurşun ve magnezit madenleri işletti. Maden ihracatıyla bu alanda çok önemli bir farklılaşma gösterdi.

Bir iş ziyaretinde New York’ta Waldorf Astoria Oteli’nde kaldığı sırada otelin işletmeciliğine hayran kaldı, turizm yatırımına karar verdi. İlk otelini 1966’da Ankara’da Dedeman Oteli’ni açarak başlattı. İstanbul, Kapadokya, Palandöken, Rize, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Zonguldak ve Denizli’de yurtiçi, Erbil ile Taşkent’te de yurtdışı otelleriyle Dedeman Oteller Zinciri’ni kurdu. Ölümünden 10 gün önce Dedeman Şirketler Topluluğu’nu bir holding yapısına dönüştürdü. 12 Şubat 1998’de 95 yaşında vefat etti.

Şirket yönetimini oğlu Murat ve kızı Nazire devraldı. Nazire Dedeman’ın oğlu 1993 yılında 17 yaşında arkadaş kurşunu ile öldürüldü. Öldüren, 38 gün sonra tahliye olunca, silahsızlanmayı amaçlayan Umut Vakfı kuruldu. İki kardeş 2019 yılında 68 ve 70 yaşlarında birbiri ardından vefat edince, yönetimi 3. kuşak devraldı.

Kemal Dedeman’ın sağlam temel üzerine kurduğu yapı günümüzde 3. kuşağın elinde başarıyla devam ediyor.

Dedeman Holding’e DÜNYA olarak sağlıklı bir gelecek diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

ABD Başkanı Biden büyük adımlar atıyor... Aşılama 10 kat artışla günde 2.5 milyon insana ulaştı. Bir sonraki adımsa, asgari ücretin %100 artışla 7.5 dolar/ saat olması. Politika somut adımlardan oluşuyor...