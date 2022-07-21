Dedeman'dan yatırımlara yarım asırlık 'kartal bakışı'

Türkiye’nin öncü iş insanlarından Mehmet Kemal Dedeman, turizm alanındaki faaliyetleriyle yakından tanıdığımız Dedeman Holding’in simgesini Aladağlar’ın zirvesinde tasarladı. Bolu sınırlarındaki Kartalkaya manzarasından ilham alarak logo olarak kartalı seçmesinde, göklerin güç sembolünün hızı ve dengeli uçuşu tercih nedeni oldu.

O tarihten itibaren, 50 yılı aşkın süredir, son dönemde yeni yorumlanan haliyle kartal logosunu kullanan Dedeman, hızlı ve dengeli değerler eşliğinde sürdürüyor zirve yolculuğunu. Yazımın temel konusu olmasa da kısaca kartaldan esinlenilerek oluşturulan, hedef, 'hız ve denge stratejisi'ne değinmek isterim. Dedeman Holding için turizmden önce madencilik vardı. Kemal Dedeman, 1947’de krom, çinko, kurşun ve manyezit yatırımlarına soyundu, 1966’da Ankara Dedeman Oteli ile turizme adım attı. Holding yapısı, dengeli şekilde turizm ve madencilik üzerine oturtuldu. Yatırımlar yıllarca bu iki alana yapıldı, sektörlerinin lideri markalar yaratıldı.

Murat Dedeman döneminde önemli mesafelerin alındığı bu strateji, çocukları Banu Dedeman ve Rıfat Dedeman’ın da yol haritasını belirledi. Babasının ani vefatının ardından Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Rıfat Dedeman, “Tüm enerjimizi turizm ve madenciliğe yoğunlaştırdığımız için daha hızlı karar alabiliyor, kaynaklarımızı çok daha verimli kullanıyoruz” diyor. Dedeman, “Stratejik olarak odaklandığımız, uzmanlaştığımız turizm ve maden sektörü dışında farklı sektörlere girmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Peki mevcut alanlarda ne tür yatırımları olacak Dedeman Holding’in? Madencilikte, yatırımlar Türkiye’nin lider markası olabilmek için devreye alınacak. Özelllikle nihai ürün ve çevre odaklı gerçekleşecek. Turizmde ise yurt içi ve dışında yatırımlar hızlandırılacak.

3 yılda 700 yeni istihdam geliyor

Rıfat Dedeman, yeni yatırımlarla büyüyecek istihdamlarına yönelik ise şu bilgileri verdi:

“Yeni istihdam fırsatları yaratırken özellikle kadınların iş yaşamında daha fazla yer bulmasını gözeten bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bugün turizm tarafında yaklaşık 1000, madencilikte ise 450 kişiye istihdam sağlamış durumdayız. 2025 yılına kadar turizmde çalışan sayımızı yüzde 35, madencilikte ise her yıl üretim kapasitemizin artışıyla doğru orantılı olarak yüzde 10-20 arasında artırmayı hedefliyoruz”.

Kariyerine İsveç'te başladı

Rıfat Dedeman, lisans eğitimini ABD’de Mount Ida College’da tamamlıyor. Dedeman’daki iş deneyimine Stockholm’de Detur Seyahat Acentesi’nin mali işler departmanında başlayan Dedeman, 2004’te Taşkent’te hizmete giren yeni otelleri ile birlikte Özbekistan’a taşınmış. Türkiye’ye döndükten sonra mali işler, madencilik satış/ pazarlama bölümünde görev alan, ardından holding başkan yardımcısı olan Dedeman, babası Murat Dedeman’ın vefatının ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Rıfat Dedeman, “Babamız merhum Murat Dedeman beni ve ablamı liderliğe hazırlamak için her türlü olanağı sundu. Hem ben, hem de ablam Banu Dedeman grup içinde farklı departmanlarda çalışarak her alanı özümseyip, tecrübe ederek bugünkü konumlarımıza geldik. 4. kuşağı yetiştirirken bizler de aynı yaklaşımla hareket ediyoruz” diyor.

Metal madende liderlik hedefledi

Dedeman Holding, madencilik sahasında iddialı yatırımlarla gündeme gelecek. “Dedeman Madencilik olarak özellikle metal madenciliğinde liderlik hedefliyoruz” diyen Dedeman, “Madencilikte nihai ürün odaklı büyüme hedefimiz devam ediyor. Nihai ürün, katma değerli ürün demek. Bu yolla hem markamıza hem de ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. En önemli hedeflerimizden biri de çevreye duyarlı, modern tekniklerle üretim yapmak. Bu yönde çok ciddi yatırımlarımız var. Biliyoruz ki madencilik doğru yapıldığında çevreye çok uyumlu ve saygılı bir sektör olabilir” diye konuştu. Dedeman madencilik yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Biz ağırlıklı olarak hammadde ve yarı mamul üretiyoruz. Vizyonumuzu genişleterek uç ürün dediğimiz külçe ve oksitli çinko üretimini gerçekleştirme noktasında hedeflerimizi büyütüyoruz. Odaklandığımız krom, kurşun ve çinko sahalarımızın tümünde Ar-Ge çalışmalarına, kaynakların geliştirilmesine, mevcut üretim ve tesis kapasitemizi artırmaya yoğunlaşıyoruz. Mevcut üretimlerimiz olan kurşun ve çinko dışında bütün metal madenleri ile de her zaman ilgiliyiz. Kurşun, çinko sahamızda üretim kapasitesini arttırmak için 6 milyon dolarlık hazırlık yatırımlarına başlandı. Kurşun işleme tesisimizin kapasitesini arttırmak için 5 milyon tutarında yatırıma start verildi. 2023 yılı 4. çeyrekte üretimimiz 2 katına çıkacaktır”.

2022’de 10 yeni otel açılacak

Banu Dedeman’ın başkanlığında büyüyen Dedeman Hotels & Resorts International’ın hali hazırda yurt içinde ve dışında 19 oteli bulunuyor. Yeni dönemde büyüme, özellikle yakın zamanda adım attıkları franchise modeli ile yürütülecek. Rıfat Dedeman, “Kiralama ya da işletme yöntemiyle kurgulamış olduğumuz büyüme stratejimize, geçtiğimiz yıl franchise modelini de dahil ettik. 2022 yılı içinde 6’sı imzalanmış 4’ü imza aşamasında olan 10 yeni otelimizle zincirimizi büyütmeyi sürdürüyoruz. Ankara, Edirne, Mardin, Antalya, İzmir ve Ordu gibi Anadolu’nun farklı şehirlerini Dedeman markasıyla buluşturacağız” dedi. Dedeman, “Turizmde köklü deneyimimizi, ablam Banu Dedeman yönetiminde genç ve yenilikçi bakış açısıyla birleştiriyoruz. Bu yaklaşımla, ‘Dedeman’ ve ‘Park Dedeman’ markalarımızın yanına ‘Dedeman Collection’, ‘Dedeman Suits & Residences’ ve ‘Smart’ markalarını ekleyerek yeni otel anlaşmaları imzalamaya hazırlanıyoruz. Bu sene eğer beklenmedik bir gelişme olmaz ise 2019 yılındaki başarıyı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şehir otelciliğiyle kültür turizminin büyük gelişim göstereceğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.