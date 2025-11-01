Değer yeniden tanımlanıyor

Küresel iş dünyası bir yandan yapay zekânın (AI) hızla tek­noloji haritasını değiştirmesiy­le boğuşuyor, diğer yandan iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin te­darik zincirlerini ve iş modelleri­ni yeniden yazdığı bir belirsizlik çağında ilerliyor. Bu ortamda, ku­rumlar için artık klasik “ne kadar büyürüm” sorusundan daha kritik bir soruya yanıt aranıyor: “Değe­rin yönü ve akışı nasıl yeniden ta­nımlanabilir?” PwC Türkiye’nin “Value in Motion” araştırması, bu soruya ışık tutuyor. Özellikle AI ve iklim gibi iki mega trendin şirket­lerin dönüşüm rotasını belirlediği ifade ediliyor. CEO’ların önümüz­deki on yılı yönlendirebilmeleri için sadece performans değil, de­ğerin yönünü ve akışını görünür kılmaları gerektiği vurgulanıyor. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Orta­ğı Cenk Ulu’nun ifadesiyle: “Pw­C’nin 28. Küresel CEO Araştırma­sı’nda her 100 CEO’dan 45’i mev­cut iş modellerini değiştirmezse ekonomik olarak varlıklarını sür­düremeyeceğini düşünüyor. Ay­nı dünya ama çok farklı sonuçlar mümkün.”

Araştırma aynı zamanda, önü­müzdeki dönem için tanımlanan dokuz yeni büyüme alanını öne çı­karıyor: Üretim, inşa, beslenme, sağlık & bakım, hareket (mobi­lity), enerji ve güç sistemleri, ka­mu hizmetleri, finans ve sigorta, veri iletimi ve işleme. PwC Müş­teri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman, “AI ve iklim de­ğişikliği… Özellikle bu iki mega trend hem şirketleri dönüşüme zorluyor hem de büyük belirsiz­likler getiriyor. Sadece 2025 yılın­da 7 trilyon dolar değer yeni büyü­me alanlarında kendine yer bulu­yor” diyor.

Bununla birlikte, AI’ın doğru kullanımı şirketlere maliyet avan­tajı sunarken iklim risklerinin te­darik zincirlerine ve büyüme dina­miklerine ciddi tehdit oluşturduğu da araştırmanın dikkat çektiği bir diğer gerçek.

Sektörleri yeniden tanımlayan senaryolar

PwC’nin senaryo analizleri, şir­ketlerin belirsizlik ortamında üç farklı gelecekle karşı karşıya oldu­ğunu gösteriyor:

● Güvene dayalı senaryo: İle­ri teknoloji sorumlu şekilde be­nimsenmiş, iklim aksiyonları etki­li; verimlilik artışı ve yüksek büyü­me mümkün.

● Kırılgan denge senaryosu: Teknoloji ve iklim ekseninde den­ge kurulmaya çalışılıyor ancak böl­gesel çıkar çatışmaları ve regülas­yon gecikmeleri riski artırıyor.

● Fırtınalı zamanlar senar­yosu: Teknoloji güven bunalımın­da, iklim politikaları yetersiz; jeo­politik gerilimler, çatışmalar, bü­yüme beklentilerini aşağı çekiyor.

Bu senaryolar şirketlere net bir çağrı yapıyor: Belirleyeceğiniz se­naryoya göre pozisyon almalı, bü­yüme stratejinizi şekillendirmeli­siniz. Net olan şu: Değer artık eski sınırlar içinde değil; endüstri çiz­gileri bulanıklaşırken, sektörler arası işbirliği ve aktarılabilir yete­nekler öne çıkıyor.

Kritik dersler

Bu küresel veriler, Türkiye iş dünyası için üç önemli çıkarıma dönüşebilir:

● Dönüşüm “opsiyon” değil, ih­tiyaç. Teknoloji yatırımından çok, kültür ve iş modeli adaptasyonu belirleyici.

● Sektör sınırları artık geçerli değil. Örneğin geleneksel üretim şirketi aynı zamanda veri işleme, enerji verimliliği ya da mobil uygu­lama platformları aracılığıyla yeni değer alanlarına kayabilir.

● Değerin görünürlüğünü sağla­mak şart. Şirket içindeki insanla­rın, paydaşların ve yatırımcıların “hangi yönü izliyoruz, nasıl değer yaratıyoruz” sorusuna net yanıt görmesi gerekiyor.

Öneriler: Yeni değer haritanızı çizin

● Sektör dışı büyüme alanla­rını keşfedin: Üretim ya da hiz­met şirketi olarak hareket ederken “veri iletimi”, “beslenme”, “kamu hizmetleri” gibi kesimlerde yer al­ma fırsatlarını değerlendirin.

● Teknolojiyi kültürle bir­leştirin: AI ya da dijitalleşme ya­tırımı yaparken, çalışan yetenek­leri ve kurum içi karar süreçlerini de adapte edin.

● Senaryoya göre strateji­nizi şekillendirin: En iyimser duruma göre mi, kırılgan denge­ye göre mi yoksa fırtınalı bir gele­ceğe göre mi hareket edeceğini­zi belirleyin ve buna göre kaynak planlayın.

● Değeri görünür kılın: Sade­ce büyüklük değil; “değerin yönü”, “akışı”, “potansiyeli” şirket içi ve dışındaki paydaşlara açık olsun.

● Çok yönlü iş birlikleri ge­liştirin: Geleneksel rakip sektör­ler ya da tamamlayıcı alanlar ile ortaklık kurarak değer zincirinizi genişletin.

Belirsizlik uzun sürecek ama değer yaratma fırsatları da ölçek­leniyor. Şirketlerin kazanma for­mülü “ne kadar hızlı” değil, ne ka­dar uyumlanabilir olduklarıyla belirlenecek. Türkiye’de de önü­müzdeki on yılın liderleri, sadece teknolojiyle değil, değer haritası­nı yeniden çizebilenler olacak.