Değer yeniden tanımlanıyor
Küresel iş dünyası bir yandan yapay zekânın (AI) hızla teknoloji haritasını değiştirmesiyle boğuşuyor, diğer yandan iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerini ve iş modellerini yeniden yazdığı bir belirsizlik çağında ilerliyor. Bu ortamda, kurumlar için artık klasik “ne kadar büyürüm” sorusundan daha kritik bir soruya yanıt aranıyor: “Değerin yönü ve akışı nasıl yeniden tanımlanabilir?” PwC Türkiye’nin “Value in Motion” araştırması, bu soruya ışık tutuyor. Özellikle AI ve iklim gibi iki mega trendin şirketlerin dönüşüm rotasını belirlediği ifade ediliyor. CEO’ların önümüzdeki on yılı yönlendirebilmeleri için sadece performans değil, değerin yönünü ve akışını görünür kılmaları gerektiği vurgulanıyor. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu’nun ifadesiyle: “PwC’nin 28. Küresel CEO Araştırması’nda her 100 CEO’dan 45’i mevcut iş modellerini değiştirmezse ekonomik olarak varlıklarını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Aynı dünya ama çok farklı sonuçlar mümkün.”
Araştırma aynı zamanda, önümüzdeki dönem için tanımlanan dokuz yeni büyüme alanını öne çıkarıyor: Üretim, inşa, beslenme, sağlık & bakım, hareket (mobility), enerji ve güç sistemleri, kamu hizmetleri, finans ve sigorta, veri iletimi ve işleme. PwC Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman, “AI ve iklim değişikliği… Özellikle bu iki mega trend hem şirketleri dönüşüme zorluyor hem de büyük belirsizlikler getiriyor. Sadece 2025 yılında 7 trilyon dolar değer yeni büyüme alanlarında kendine yer buluyor” diyor.
Bununla birlikte, AI’ın doğru kullanımı şirketlere maliyet avantajı sunarken iklim risklerinin tedarik zincirlerine ve büyüme dinamiklerine ciddi tehdit oluşturduğu da araştırmanın dikkat çektiği bir diğer gerçek.
Sektörleri yeniden tanımlayan senaryolar
PwC’nin senaryo analizleri, şirketlerin belirsizlik ortamında üç farklı gelecekle karşı karşıya olduğunu gösteriyor:
● Güvene dayalı senaryo: İleri teknoloji sorumlu şekilde benimsenmiş, iklim aksiyonları etkili; verimlilik artışı ve yüksek büyüme mümkün.
● Kırılgan denge senaryosu: Teknoloji ve iklim ekseninde denge kurulmaya çalışılıyor ancak bölgesel çıkar çatışmaları ve regülasyon gecikmeleri riski artırıyor.
● Fırtınalı zamanlar senaryosu: Teknoloji güven bunalımında, iklim politikaları yetersiz; jeopolitik gerilimler, çatışmalar, büyüme beklentilerini aşağı çekiyor.
Bu senaryolar şirketlere net bir çağrı yapıyor: Belirleyeceğiniz senaryoya göre pozisyon almalı, büyüme stratejinizi şekillendirmelisiniz. Net olan şu: Değer artık eski sınırlar içinde değil; endüstri çizgileri bulanıklaşırken, sektörler arası işbirliği ve aktarılabilir yetenekler öne çıkıyor.
Kritik dersler
Bu küresel veriler, Türkiye iş dünyası için üç önemli çıkarıma dönüşebilir:
● Dönüşüm “opsiyon” değil, ihtiyaç. Teknoloji yatırımından çok, kültür ve iş modeli adaptasyonu belirleyici.
● Sektör sınırları artık geçerli değil. Örneğin geleneksel üretim şirketi aynı zamanda veri işleme, enerji verimliliği ya da mobil uygulama platformları aracılığıyla yeni değer alanlarına kayabilir.
● Değerin görünürlüğünü sağlamak şart. Şirket içindeki insanların, paydaşların ve yatırımcıların “hangi yönü izliyoruz, nasıl değer yaratıyoruz” sorusuna net yanıt görmesi gerekiyor.
Öneriler: Yeni değer haritanızı çizin
● Sektör dışı büyüme alanlarını keşfedin: Üretim ya da hizmet şirketi olarak hareket ederken “veri iletimi”, “beslenme”, “kamu hizmetleri” gibi kesimlerde yer alma fırsatlarını değerlendirin.
● Teknolojiyi kültürle birleştirin: AI ya da dijitalleşme yatırımı yaparken, çalışan yetenekleri ve kurum içi karar süreçlerini de adapte edin.
● Senaryoya göre stratejinizi şekillendirin: En iyimser duruma göre mi, kırılgan dengeye göre mi yoksa fırtınalı bir geleceğe göre mi hareket edeceğinizi belirleyin ve buna göre kaynak planlayın.
● Değeri görünür kılın: Sadece büyüklük değil; “değerin yönü”, “akışı”, “potansiyeli” şirket içi ve dışındaki paydaşlara açık olsun.
● Çok yönlü iş birlikleri geliştirin: Geleneksel rakip sektörler ya da tamamlayıcı alanlar ile ortaklık kurarak değer zincirinizi genişletin.
Belirsizlik uzun sürecek ama değer yaratma fırsatları da ölçekleniyor. Şirketlerin kazanma formülü “ne kadar hızlı” değil, ne kadar uyumlanabilir olduklarıyla belirlenecek. Türkiye’de de önümüzdeki on yılın liderleri, sadece teknolojiyle değil, değer haritasını yeniden çizebilenler olacak.
