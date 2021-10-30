Değer zincirindeki ihracatçıyı neler bekliyor

Mine İZMİRLİ

Kıdemli Müdür

Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Avrupa Komisyonu 14 Temmuz’da, AB'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarını, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltmaya uygun hale getirmek için bir teklif paketi sundu. fitfor55 paketi, sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlayarak Avrupa'nın 2050 yılına kadar dünyanın iklim açısından nötr ilk kıtası olmasını öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın gerçekleştirilmesi yolunda dev bir adım.

Komisyon, Avrupa İklim Yasası’nda kabul edilen hedeflere ulaşmak ve ekonominin, toplumun adil, yeşil ve refah dönüşümü için yasal araçları sunuyor. AB’nin bu önemli adımı atması ile aynı günlerde Türkiye de bir ‘eylem planı’ yayımladı. Yeşil Mutabakat Eylem Planı, ihracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz AB ile ticari ilişkilerimizi korumayı; AB’deki yeşil yatırımların Türkiye’ye çekilmesini ve yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefliyor. Çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile de Türkiye’de üretim yapan işletmelerin, düşük karbon dönüşümünün hızına yetişebilmesi amaçlanıyor. Paris Anlaşması’nın 5 Ekim 2021’de TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ise milat sayılacak bir gelişmedir. Paris Anlaşması’nın sonuçlarını ayrıca değerlendirmek gerekir.

AB, fitfor55 kapsamında önümüzdeki 10 yılda sera gazı emisyon azaltımını hızlandırmak için mevcut AB Emisyon Ticareti Sistemi’ni sıkılaştırmayı, emisyon ticaretinin yeni sektörlere genişletilmesini ve yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artmasını, karbon sızıntısını önlemek için önlemler almayı ve doğal karbon yutaklarının artırılmasını öngörüyor. Paket, enerji ürünlerinde vergilendirmeden, Yenilenebilir Enerji Direktifi ve Enerji Verimliliği Direktifi’nde güncellemelere, havacılık ve deniz ulaşımında yakıtlarla ilgili düzenlemelere kadar birbirini bütünleyici birçok düzenleme içeriyor. Paket ayrıca Sosyal İklim Fonu ile bu dönüşümün desteklerini de ortaya koyuyor.

Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ne getiriyor?

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve AB'nin diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak tasarlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) şu şekilde işleyecek; AB’ye ihracat yapan işletmeler, mallarını AB karbon fiyatlandırması şartları altında üretseydi karbona ne kadar harcama yapacaksa aynı tutara karşılık gelen karbon sertifikaları satın alacak. Bir başka deyişle üretici AB'nin karbon fiyatlandırma kuralları çerçevesinde artık atmosfere saldığı sera gazlarını da hesaplayarak; sebep olduğu iklim değişikliği etkisi kadar maliyete katlanacak.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması aşamalı olarak uygulanacak ve başlangıçta yalnızca yüksek karbon kaçağı riski taşıyan belirli sayıda ürün için bağlayıcılık getiriyor. Bu kategoride demir ve çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik üretimi bulunuyor. Bu ürünler için 2023'ten itibaren piyasaya arzını ve üçüncü ülkelerle diyaloğu kolaylaştırmak amacıyla bir raporlama sistemi uygulanacak ve AB’ye ithalat yapan ülkeler 2026'da mali düzenleme ödemeye başlayacak.

Etkilenecek sektörler hangileri?

Bu, demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre üretimi sektörlerinde üretimden başlamak üzere tüm ihracatçıları yakından ilgilendiren bir gelişme. Komisyonun önerisine göre, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 2025'in sonuna kadar kademeli olarak yürürlüğe girecek. 2023'ten itibaren çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik gibi ürünler kapsama alınıyor. 2026 itibarı ile de AB'nin ithal ettiği tüm mallar için geçerli olacak. CBAM kapsamına giren ürün ihracatçıları Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sertifikaları satın alacak. Sertifikaların fiyatı AB ETS tahsisatlarının haftalık ortalama açık artırma fiyatına bağlı olarak hesaplanacak. AB ithalatçısı işletme, her yıl 31 Mayıs'a kadar bir önceki yıl AB'ye ithal ettikleri mal miktarını ve mallardaki gömülü emisyonlarını beyan edecek.

Türkiye’deki işletmeler açısından, AB ile Gümrük Birliği, Türkiye-AKÇT STA’sı ve 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı başta olmak üzere ikili ve uluslararası anlaşmalar Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın etki alanını yakından ilgilendiriyor. Türkiye, sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan entegrasyonda zedeleyici etki yaratmaması amacıyla AB politikalarıyla uyumlu atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemleri ortaya koyarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yayımladı. Eylem planının “Sınırda Karbon Düzenlemesi” başlığı altındaki AB’nin sınırda karbon düzenlemesinin Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar özellikle enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörleri ilgilendiriyor.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndan öne çıkan önemli bazı başlıklar şöyle:

Karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasının desteklenmesi

Sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi

Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izleme sisteminin geliştirilmesi

Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı etki ve ihtiyaç analizi yapılması

AB’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’na adaptasyonu sağlayacak bir Türkiye Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanması

Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesi

AB tarafından hayata geçirilecek Sürdürülebilir Ürün Mevzuatı, AB Kimyasallar Mevzuatı, Eko-Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Mevzuatlarına uyum yoluyla yeşil ve döngüsel ekonomiyi destekleyecek düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi

Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanması

Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ve AB ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesi

26 Düzey 2 bölgesinde kurulu Kalkınma Ajansları tarafından bölgelerde yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi / kaynak verimliliği çalışmaları yürütülmesi

Sanayide yeşil ve döngüsel üretime ve emisyon azaltımına katkıda bulunacak faaliyetlerde finansman kaynaklarının ve IPA fonlarının kullanımı desteklenmesi öngörülüyor.

Fark edilebileceği gibi ulusal eylem planımızı dünyada çığır açan sürdürülebilir ekonomi dönüşümü ile uyumlu, yeşil yatırımları teşvik eden, küresel değer zincirlerinin dönüşümüne katkı sağlayacak ve katma değerli üretimi de destekleyecek bir yol haritası olarak okumak mümkün. Bu dönemde özellikle ihracatçıların Eylem Planı’ndaki taahhütlerin takipçisi olması, işletmelerinin bu hedefler doğrultusunda eksiklerini ve güçlü olduğu noktaları belirlemesi, dönüşümün gerisinde kalmamak için en azından karbon envanterlerini hazırlaması ve karar alma mekanizmalarına katılımı araştırması önem taşıyor.