Değersiz lira yüzünden servet göç ediyor

Değerin her türlüsü kendine değer verilen ortama akar. İster beyin ister servet olsun; rahat edeceği, gelişeceği ortamı sever, güven duyduğu diyarı arzular. Türkiye, son birkaç yıldır yoğun servet göçüne sahne oluyor. Bunun sebeplerini bilirsek, tedbirini geliştirebiliriz.

Servet; neden göç eder? Rahat mı batmıştır yoksa serveti huzursuz eden sebepler mi depreşmiştir? Bana göre servet göçünün 5 sebebi şunlardır; 1-Hukuk reformu diye yola çıkmış, bu ihtiyacı yeni anayasa talebine kilitlemişsindir. 2- Yüksek enflasyon serveti eritiyordur. 3-Üzerine çöküleceği kaygısı vardır. 4- Servetin iş imkânları kısıtlanmıştır. 5-Daha cazip diyarlar oluşmuştur. Tüm bunların başat sebebini; Türk Lirasının değersizleştirilmesine bağlayabiliriz. Değersizleştirme diyorum zira dolarizasyonu önlemez, yüksek enflasyonu indiremez, faizi, dövizi yönetemezsen; lira eriyecek, bu da serveti yeni “güvenilir liman” arama ihtiyacına itecektir.

Borsada yabancılar 2020’de 4,5 milyar $, 2021’in ilk 4 ayında 1,8 milyar $’lık satış yaptı.

Yabancıların borsadaki payı; 21 Ocak 2021’de %65 iken 12 Mayıs’ta %42’ye geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki mevduatının %53’ü yabancı para mevduatlarına kaydı.

Yabancı hisse senedi fonlara yatırım yapan katılımcı sayısı 2020 başında 18,647 iken 21 Mayıs 202 1’de bu rakam 81,251 oldu. Aynı dönemde hisse senedi fonlarındaki katılımcı sayısı 58,268’den 205,023’e tırmandı. Yabancı fonların toplam içindeki oranı da %32’den %39,6’ya zıpladı. Yerlisi yabancısı, servet göç halinde dostlar…

SERVET GÖÇÜNÜ NASIL ÖNLERİZ?

İster beyin olsun ister maddiyat olsun, servetin her türlüsü ona değer veren iklime akacaktır. İşte servet göçünü caydıracak 5 öneri; 1-Hakiki ve samimi hukuk reformu yap. 2-Liranın değerini yücelt. 3-Yüksek enflasyonu indir. 4-Servetin üzerine çökme. 5-İş ortamını kolaylaştır…

İnsan servetimiz yarın kaygısıyla, maddi servetimiz hukuk kaygısıyla hızla yurtdışına kayıyor. Bu kan kaybını durdurmak için yapılması gerekenler belli de bunları yapması gerekenlerin gerçek niyeti ne?